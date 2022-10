Steam Deck tiene una estación de acoplamiento o dock oficial que te permite añadirle una serie de puertos bastante útiles, como un HDMI para conectarlo a una pantalla o monitor, un Ethernet para conectarlo a Internet por cable y varios puertos USB-A para conectarle periféricos. No cabe duda de que un dock es un accesorio imprescindible para la Steam Deck. Sin embargo, si has llegado hasta aquí es por una cosa: el precio del dock oficial te ha sorprendido.

Déjanos adivinar… ¿estabas esperando entusiasmado el dock oficial de la Steam Deck y ahora su precio oficial te ha decepcionado? No eres el único. Por eso aquí hemos preparado una selección de estaciones de conexión para tu Steam Deck tan buenas como el dock oficial, pero que son mucho más baratas. Además, más adelante analizaremos si vale la pena apostar por el dock oficial o uno de terceros.

Los 3 mejores docks para la Steam Deck, más baratos que el oficial

Para esta lista hemos tenido en cuenta dos cosas: que los docks tengan buena reputación y ya hayan sido probados por los usuarios en la Steam Deck, y que sean más baratos que el oficial (menos de 99 euros). Dicho eso, veamos los mejores docks de terceros para la Steam Deck.

Estación de acoplamiento JSAUX 6 en 1 para Steam Deck

Este es sin dudas el mejor dock de terceros para la Steam Deck. Tiene exactamente las mismas características del oficial, solo que no cuenta con un DisplayPort. Cuenta con seis puertos que aquí detallamos:

Tiene 3 puertos USB-A 3.0 para periféricos.

para periféricos. Ofrece un HDMI 2.0 para pantallas externas (4K@60Hz).

para pantallas externas (4K@60Hz). Cuenta con un puerto USB-C para la entrada de alimentación (hasta 100W).

para la entrada de alimentación (hasta 100W). Tiene una entrada Gigabit Ethernet para conectarse a Internet por cable (hasta 1000 Mbps).

Es el que la mayoría de usuarios han comprado por su excelente relación calidad / precio. Está hecho con materiales de calidad, te permite transmitir los juegos en 4K a 60 FPS, te deja jugar y descargar juegos con una velocidad de hasta 1000 Mbps por cable y su diseño se adapta perfectamente a la Steam Deck para sostenerla de forma segura. Cuesta 49,99 € en Amazon.

Dock iVoler para Steam Deck

Por 10 euros menos que el anterior, puedes conseguir el dock de iVoler para Steam Deck que cuenta con las siguientes conectividades:

Tiene 3 puertos USB-A 3.0 para periféricos.

para periféricos. Ofrece un HDMI 1.4 para pantallas externas (4K@30Hz).

para pantallas externas (4K@30Hz). Cuenta con un puerto USB-C para la entrada de alimentación (hasta 65W).

Como ves, carece de entrada de Ethernet, así que si lo querías para juegos online, quizás no sea el mejor. Además, no puede transmitir los juegos 4K a 60 FPS. Pero para ofimática y juegos single player a 30 FPS es sin dudas el mejor en calidad / precio. Puedes llevártelo por tan solo 40,99 € usando este botón:

Estación de acoplamiento JSAUX 5 en 1 para Steam Deck

JSAUX tiene una versión más económica del dock que vimos antes. Vale unos 10 o 7 euros menos, ya que trae solo dos puertos USB-A en versión 2.0. Sin embargo, mantiene la conectividad HDMI 2.0 para mostrar tus juegos en 4K a 60 FPS. Eso sí, cambia el Ethernet Gigabit por el RJ45 que tiene una velocidad de bajada limitada a 100 Mbps. Aquí tienes un desglose de todos sus puertos:

Tiene 2 puertos USB-A 2.0 para periféricos.

para periféricos. Ofrece un HDMI 2.0 para pantallas externas (4K@60Hz).

para pantallas externas (4K@60Hz). Cuenta con un puerto USB-C para la entrada de alimentación (hasta 100W).

para la entrada de alimentación (hasta 100W). Tiene una entrada RJ45 Ethernet para conectarse a Internet por cable (hasta 100 Mbps).

Es una buena opción si no piensas conectar más de dos periféricos por cable a tu Steam Deck y no te preocupan las velocidades de descarga por Ethernet. Te dará una buena latencia en juegos online y su calidad de transmisión es la mejor que podrías pedir. Actualmente, cuesta 43,99 € en Amazon España.

¿Vale la pena el dock oficial de la Steam Deck o es mejor uno de terceros?

Antes de nada, es importante dejar bien en claro todas las características y precio del dock oficial de la Steam Deck:

Mide 117 mm x 29 mm x 50,5 mm y sirve como soporte de la consola.

Pesa 120 gramos.

Tiene 3 puertos USB-A 3.1 Gen1 para periféricos.

para periféricos. Ofrece un DisplayPort 1.4 y un HDMI 2.0 para pantallas externas (4K@60Hz).

para pantallas externas (4K@60Hz). Cuenta con un puerto USB-C para la entrada de alimentación.

para la entrada de alimentación. Tiene una entrada Gigabit Ethernet para conectarse a Internet por cable (hasta 1000 Mbps).

para conectarse a Internet por cable (hasta 1000 Mbps). Trae un cargador con un cable de 1,5 metros (el mismo que viene con la Steam Deck).

(el mismo que viene con la Steam Deck). Precio: 99 euros en Europa (89 dólares en Estados Unidos).

Viendo sus especificaciones, las únicas ventajas que ofrece el dock oficial frente al mejor de los que vimos antes (el JSAUX 6 en 1) son el puerto DisplayPort y el hecho de incluir un cargador extra. Además, también podríamos considerar como ventaja que está específicamente diseñado para encajar perfectamente y servir como soporte de la consola, algo que no todos los docks de terceros pueden igualar.

Asimismo, podríamos decir que el dock oficial tiene la ventaja de contar con firmware y soporte oficial de parte de Valve (el mismo fabricante de la consola), así que su compatibilidad en teoría debería ser mejor. Sin embargo, el hecho de que Valve insista tanto en los vídeos promocionales y en el FAQ del dock en que no es necesario comprar el oficial porque han trabajado para que cualquier estación de terceros sea compatible con la Steam Deck, nos hace pensar que el soporte oficial no hace una gran diferencia.

«El trabajo que hemos realizado para hacer que Steam Deck y la estación de acoplamiento sean compatibles sirve también para otros concentradores y estaciones de conexión de terceros.» Valve.

Por tanto, si no piensas usar el puerto DisplayPort y no quieres un cargador extra, ve a por el dock de terceros que prefieras por el bien de tu bolsillo. Funcionará igual de bien y te ahorrarás unos euros que puedes gastar en más juegos o en una micro SD para tu Steam Deck. Ahora bien, si el dinero no es problema para ti, el dock oficial siempre es la opción más segura y fiable por la que puedes optar. Además, si has canjeado códigos de Steam para añadir saldo a tu cuenta, puedes usarlo para comprar el dock oficial.