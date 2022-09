La Steam Deck se vende en tres opciones de almacenamiento: 64 GB (eMMC), 128 GB (SSD) y 512 GB (SSD). Teniendo en cuenta que la mayoría de juegos AAA que soporta pesan 60 GB o más, seguramente necesitarás ampliar su almacenamiento. Para ello, la consola te ofrece dos opciones: ponerle una micro SD o cambiarle la unidad SSD por una de mayor capacidad. Esta última opción es solo recomendada para usuarios con experiencia en modificación de hardware, pues la propia Valve afirma en su web que el SSD no fue diseñado para ser sustituido por el usuario.

Así que, si no quieres complicarte la vida, lo mejor para ampliar el almacenamiento de tu Steam Deck es usar una micro SD. Ahora bien, no todas las micro SD del mercado son aptas para usarse en una Steam Deck. Esta consola requiere velocidades de lectura y escritura muy altas para ofrecerte una experiencia gaming de primer nivel que solo unas pocas tarjetas micro SD pueden alcanzar.

A continuación, te enseñamos a elegir la micro SD correcta para tu Steam Deck y te recomendamos las cinco mejores.

¿Cuál es la mejor micro SD para la Steam Deck? Todo lo que debes tener en cuenta para elegirla

Hay muchos tipos de tarjetas micro SD en el mercado. Pero más allá de las marcas y capacidad, en lo que debes fijarte es en cada una de las letras y números impresos sobre ellas. Estos te dicen qué tan veloz es la tarjeta y la tecnología usada en su fabricación. Con la imagen de arriba puedes darte una idea de qué significa cada cosa.

Para no hacer las cosas más complicadas, estas son las características que debería tener la tarjeta micro SD perfecta para tu Steam Deck y por qué:

Class 10 : esto asegura que la velocidad de escritura mínima será de 10 MB/s. Una clase menor hará que la velocidad de instalación de juegos, por ejemplo, sea significativamente baja y tengas que esperar muchísimo para jugar a un juego recién descargado.

UHS Speed Class 3 (U3) : si la tarjeta no muestra ninguna class (un número encerrado en un círculo), pero tiene un UHS Speed Class (un número dentro de una U), mejor aún para la Steam Deck. Esta es una versión mejorada de las clases tradicionales con un bus optimizado para largos tiempos de escritura. Lo ideal para la consola portátil de Valve es un UHS Speed Class 3, ya que te permitirá instalar juegos con una velocidad de escritura de más de 30 MB/s.

Micro SDXC o SDUC: para la Steam Deck necesitas mucho espacio de almacenamiento, por lo que debes comprar una tarjeta micro SDXC que te pueda dar hasta 2 TB de espacio extra para tus juegos. Las micro SDHC o SD solo te servirán para guardar 32 GB como mucho. Por cierto, las tarjetas micro SDUC (las de mayor tamaño en la actualidad) aún no están disponibles en el mercado.

V30 : este valor hace referencia a la categoría de velocidad de vídeo, que es bastante importante al momento de grabar vídeos de altísima resolución con la tarjeta. La mayor categoría es la V90 (para grabar vídeos en 8K o 4K a 60/120 FPS), pero como la micro SD no la usarás en una cámara, sino en una consola, que sea V30 (para grabar vídeos en 4K a 24/30 FPS) es suficiente. No hace falta pagar de más por una característica que no hará diferencia alguna en tu consola.

UHS-I : abajo del término «micro SD» en la tarjeta verás una o dos «I», que indican la interfaz de bus UHS, es decir, las velocidades máximas teóricas de lectura y escritura. Si tiene una sola «I», significa que ofrece una velocidad de transferencia de 104 MB/s. Si tiene dos «II», su velocidad de transferencia asciende hasta 312 MB/s. Lastimosamente, la Steam Deck no es compatible con tarjetas micro SD con UHS-II, lo que significa que con una de estas obtendrás las mismas velocidades que usando una tarjeta UHS-I. Teniendo en cuenta que las tarjetas con UHS-II son bastante más caras, es mejor que te conformes con una UHS-I.

A2: esta característica está pensada para móviles, tablets y dispositivos similares. Se define como «clase de rendimiento para aplicaciones» y existen dos versiones de ella; 1 y 2. La A2 es la que mejor rendimiento ofrece y la que tienen las mejores microSD del mercado.

En definitiva, tienes que elegir para tu Steam Deck una micro SDXC de clase U3 con UHS-I, V30 y A2. Tarjetas que tengan características inferiores a esta sí te servirán, pero su funcionamiento no será el mejor. Y si compras una micro SD con mejores características que las mencionadas, estarás pagando de más por una tarjeta que funcionará igual de bien que una económica.

Las 5 mejores micro SD que puedes comprar para tu Steam Deck

Ahora hablemos de nombres en concreto. Si necesitas ejemplos de micro SD buenas para tu Steam Deck, enseguida te mostraremos las cinco mejores que puedes comprar. Ten en cuenta que la velocidad de lectura de Steam Deck está limitada a 100 MB/s para las micro SD, así que cualquiera de las que verás a continuación te permitirá alcanzar la máxima velocidad.

Samsung Evo Pro Plus (128 / 256 / 512 GB), la mejor de todas

Esta micro SD cuenta con todas las características necesarias para funcionar de manera perfecta en tu Steam Deck. Ofrece una velocidad de lectura de hasta 160 MB/s y una velocidad de escritura de hasta 120 MB/s. Viene con un adaptador SD para que puedas pasar cosas desde un PC a tu Steam Deck. No es la más rápida del mercado, pero sí que tiene la mejor relación «rendimiento / precio». Su versión más económica de 128 GB vale 22,29 €.

SanDisk Extreme PRO (32 / 64 / 128 / 256 / 400 / 512 GB y 1 TB), velocidad extrema para tus juegos

Si quieres la micro SD de mayor velocidad que puedes comprar sin importar el precio, la SanDisk Extreme PRO debe ser tu elección. Tiene una impresionante velocidad de lectura de 170 MB/s y una velocidad de escritura de 90 MB/s. En teoría, es la tarjeta que ofrece los tiempos de carga más cortos en la Steam Deck (la diferencia es de milisegundos) y puedes comprarla con un adaptador USB. Su versión de 128 GB cuesta 34,99 €, aunque puedes conseguirla con mucha más capacidad.

PNY Pro Elite (32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB y 1 TB), sorpresivamente buena para no ser de una marca TOP

Mucha gente no conoce esta marca de tarjetas micro SD, a pesar de que es una de las mejores del mercado en calidad / precio. Su mejor modelo para la Steam Deck es la micro SD PNY Pro Elite que brinda una velocidad de lectura de hasta 100 MB/s y una velocidad de escritura hasta 90 MB/s. Ofrece un rendimiento bastante bueno con la Steam Deck, pero lastimosamente no es mucho más barata que sus competidoras. Cuesta 22,99 € por 128 GB que es lo mismo que vale la micro SD de Samsung.

Kingston Canvas Go! Plus (64 / 128 / 256 / 512 GB), buena en calidad / precio

Kingston es uno de los fabricantes de memorias con más prestigio en el mercado. Sus tarjetas micro SD no son de las más populares, pero eso no quiere decir que no sean de gran calidad. La micro SD Kingston Canvas Go! Plus te da una increíble velocidad de lectura máxima de 170 MB/s y una velocidad de escritura de 90 MB/s. Eso sí, no todos los dispositivos con que la uses alcanzarán estas velocidades (la Steam Deck está limitada a 100 MB/s). Puedes conseguir su versión de 128 GB por 25,28 €, aunque puedes comprarla con hasta 512 GB.

SanDisk Ultra (32 / 64 / 128 / 200 / 256 / 400 / 512 GB y 1 TB), la opción más económica

Por último, tenemos la tarjeta SanDisk Ultra que es la más modesta de todas, pero por eso es también la más económica. A pesar de que no tiene las mejores características, sus velocidades de lectura y escritura son ideales para la Steam Deck: 120 MB/s y 70 MB/s respectivamente. ¿Cuánto vale? En su versión de 128 GB tiene un precio de 16,99 € y puedes comprarla con hasta medio terabyte.

¿Vale la pena usar una micro SD en la Steam Deck o es mejor un SSD?

Ante la posibilidad de instalar un SSD de mayor capacidad, mucha gente se pregunta… ¿es mejor ampliar el almacenamiento de la Steam Deck con una micro SD o con un SSD? Esta pregunta también es válida para quienes aún no han comprado su Steam Deck y están indecisos entre comprar la versión más barata y ampliarla con micro SD, o la opción más cara que viene con un SSD rápido. La respuesta se resumen en el vídeo que te dejamos arriba donde se compara la velocidad de la consola con los dos tipos de memoria.

En resumen, estas son las diferencias entre usar tu Steam Deck con micro SD o con solo SSD para ejecutar los juegos:

La velocidad de carga en la mayoría de videojuegos es prácticamente la misma. La diferencia suele ser de solo 2 segundos , siendo sorpresivamente más rápida la micro SD en juegos como God of War o Elden Ring.

, siendo sorpresivamente más rápida la micro SD en juegos como God of War o Elden Ring. El tiempo de vida útil de una micro SD es más corto que el de una unidad SSD.

que el de una unidad SSD. La velocidad de arranque de SteamOS es siempre un poco más rápida con el SSD que con el almcenamiento eMMC de la Steam Deck de 64 GB. Si instalas el sistema operativo en la micro SD, la velocidad de arranque será más lenta aún, así que solo usa la micro SD para juegos.

que con el almcenamiento eMMC de la Steam Deck de 64 GB. Si instalas el sistema operativo en la micro SD, la velocidad de arranque será más lenta aún, así que solo usa la micro SD para juegos. Instalar juegos en una micro SD siempre tomará un poco más de tiempo que en un SSD.

A modo de resumen, la Steam Deck está diseñada para funcionar con tarjetas micro SD de manera perfecta y con un rendimiento similar al de un SSD. Así que, si no quieres gastar mucho para tener más memoria en tu Steam Deck, te recomendamos con los ojos cerrados ampliar el almacenamiento con una micro SD.

