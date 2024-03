Una de las cosas que más nos gusta de los Amazon Fire TV Stick es su mando. Es pequeño, comodísimo, está muy bien fabricado y no tiene un montón de botones que solo estorban, aunque no es perfecto. Si alguna vez has tenido que navegar mucho entre menús o usado el navegador web para visitar una página, te habrás dado cuenta de que la experiencia está lejos de ser la mejor.

El mando tiene solo cuatro botones direccionales, así que la navegación es bastante limitada. Por suerte, Fire OS es un fork de Android (por ahora) y mantiene su compatibilidad con ratones (en este caso, solamente Bluetooth), así que puedes conectar uno para mejorar un montón la experiencia. Ahora que sabes esta información, seguro correrás a comprarte uno, pero ¿cuál? Hicimos la tarea por ti y aquí te dejamos los mejores ratones para el Fire TV Stick.

Logitech M240: silencioso, con autonomía de hasta 18 meses y un precio brutal

Logitech es probablemente la marca de accesorios más conocida en el mercado general de ordenadores, pues sus productos son económicos y de muy buena calidad. El ratón Bluetooth M240 no escapa de eso, pero Logitech lo dota de dos características adicionales que nos encantan.

Primero, es hasta un 90% más silencioso que otros ratones y sin sacrificar la sensación de respuesta, haciéndolo ideal para usar en tu habitación; y segundo, es capaz de alcanzar una autonomía de hasta 18 meses, por lo que te olvidarás de cambiar las baterías por bastante tiempo. Se consigue desde 20 euros en Amazon.

Microsoft Ocean Plastic Mouse: un ratón muy preciso, económico y amigable con el ambiente

Junto a sus teclados, los ratones de Microsoft siempre han estado entre los mejores del mercado. ¿Las razones? Su excelente calidad de fabricación, precisión, bajo sonido y ergonomía. El Ocean Plastic Mouse tiene todo esto, pero con un añadido que nos encanta: su cuerpo está fabricado (en parte) con plástico reciclado rescatado de los océanos.

Así, es un ratón que no solo te servirá para usarlo con tu Fire TV Stick, también es amigable con el ambiente y cuesta poco dinero. ¿Cuánto? Puedes conseguirlo por unos 26 euros en Amazon y obviamente tiene conectividad Bluetooth.

Logitech Pebble 2 M350s: pequeño, programable y puede conectarse hasta con tres dispositivos

Siendo un ratón Bluetooth que vas a usar generalmente en el salón o la alcoba junto a tu Fire TV, es positivo que tenga un tamaño maniobrable y que no estorbe. El Logitech Pebble 2 tiene esto como su principal virtud, pues es realmente pequeño, aunque no por ello incómodo.

Además, este ratón inalámbrico permite configurarse hasta con tres dispositivos diferentes al mismo tiempo. Así, si lo quieres usar con tu Fire TV Stick, con el portátil y el ordenador no tendrás que estarlo reconfigurando cada vez. ¿Alguna otra ventaja? Sí, su botón central es programable y podrás sacarle partido con tu PC, aunque no es una funcionalidad compatible con los Fire TV. Se consigue por unos 25 euros en Amazon.

Ratón Bluetooth Tecknet: asequible y multipropósito, pues también es una bestia para el PC

Si bien el foco de este artículo está en los ratones Bluetooth para usar con el Fire TV Stick, difícilmente le harás mala cara a un ratón multipropósito que, además, sea económico. El ratón de Tecknet cuesta apenas 16 euros, pero es una bestia armas tomar.

Es un accesorio de tamaño regular, pero no por ello es incómodo. Además, con su conectividad Bluetooth puede emparejarse con tu Fire TV y cualquier otro dispositivo, aunque también cuenta con un receptor inalámbrico para usar en el ordenador. Y, ojo, que esto no es lo mejor, porque el ratón de Tecknet tiene seis niveles de DPI para ajustar su velocidad, así como botones programables en los laterales (no compatible con Fire TV). Es casi un ratón gamer, pero a precio de saldo.

Ratón Uineer: con batería incorporada, doble conectividad y luces RGB para los amantes del gaming

Cerramos este artículo con otro ratón Bluetooth muy económico y con multitud de funcionalidades. Lo primero que llama la atención en el de Uineer es su iluminación RGB, que es perfecta si eres amante de los periféricos gamers. Sin embargo, esto es meramente estético y lo bueno está en su interior.

Es un ratón Bluetooth, pero también tiene recepto inalámbrico de 2,4 GHz, así que puedes usarlo en cualquier dispositivo y variar entre modos con un solo clic. Aparte, tiene batería incorporada y se carga mediante USB (puedes usarlo con cable), así que olvídate de estar comprando pilas. Por último, tiene tres niveles de velocidad (DPI) diferentes. Vamos, que es un ratón chulísimo para tu Fire TV Stick y cuesta apenas 16 euros.

Por cierto, ¿sabías que también puedes usar un teclado con tu Amazon Fire TV Stick?