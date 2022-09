Si te pasó que ibas a aprovechar el fin de semana para ponerte al día con tus series favoritas y al coger el mando de tu Fire TV este no funcionaba, entonces seguramente estés bastante molesto. Sabemos lo frustrante que puede ser querer tomarse un break y no poder hacerlo por algo así, pero te invitamos a mantener la calma.

Las razones por las que el mando a distancia de tu Fire TV no funciona pueden ser variadas. Por suerte, la mayoría de ellas son fáciles de solucionar siguiendo los trucos que te dejaremos, así que no desesperes. Si el mando de tu Amazon Fire TV no funciona, te enseñamos cómo arreglarlo.

¿Por qué no funciona el control remoto de mi Fire TV?

Como acabamos de mencionar, razones por las que el mando de tu Fire TV podría funcionar mal. Baterías descargadas, desincronización o demasiada distancia respecto al dispositivo son algunas de ellas. Detectar el problema puede ser sencillo y la solución todavía más, así que vamos a hablar de las más comunes.

Revisa las baterías del mando de tu Fire TV

Siempre que un control remoto deja de funcionar, lo primero es verificar el estado de sus baterías. Así, empieza por abrir la tapa trasera del mando a distancia de tu Fire TV para ver si las baterías están puestas correctamente.

Si no lo están (pudo ser por un golpe o movimiento brusco), retíralas y vuelve a colocarlas en su lugar a ver si el mando funciona. Si aun así da problemas, entonces retira las baterías viejas y prueba con unas nuevas. También podrías probar con las de otro mando que esté en uso, pero no es lo ideal porque dejarías uno de los dos mandos sin baterías.

En la mayoría de casos, esto debería ser suficiente para que el control remoto de tu Fire TV vuelva a funcionar. No obstante, en algunas ocasiones el problema no está directamente en las baterías, sino en alguno de los contactos del mando, que podría estar suelto. De ser así, toca ir hasta el último punto de este tutorial.

Prueba acercando el mando a tu dispositivo con Fire TV, podrías

estar demasiado lejos

El mando a distancia de los Fire TV utiliza tecnología Bluetooth para comunicarse con el dispositivo principal. Esto significa que su alcance operativo máximo es de 30 metros.

¿Qué es lo que debes hacer? Prueba acercando el mando a tu Fire TV Stick o tu Smart TV con Fire OS para ver si funciona correctamente.

Lo ideal es mantenerse dentro del rango operativo de 30 metros, pero esta es una distancia relativa. Si la batería está baja o hay obstáculos entre el mando y el dispositivo, entonces la distancia efectiva se reduce por interferencia. Toma esto en cuenta siempre.

Empareja el mando de tu Fire TV nuevamente, podría estar desincronizado

Aunque es muy extraño que suceda, el control remoto puede perder la sincronización con tu Fire TV. Esto también es un problema que muchos pasamos por alto cuando adquirimos un mando nuevo. ¿Qué es lo que debes hacer para emparejar el mando? Esto:

Enciende tu Amazon Fire TV. Acerca el mando al dispositivo. Presiona y mantén el botón «Home» durante unos 10 segundos.

Una vez se haya sincronizado podrás empezar a usar el mando. Por cierto, a tu Fire TV también puedes conectarle otros mandos Bluetooth, especialmente para jugar.

Si todo lo demás falla, es momento de reparar o reemplazar el mando de tu Fire TV

Si el mando de tu Fire TV no funciona luego de haber probado las tres soluciones anteriores, es probable que se haya dañado. Capaz no hay ningún daño evidente en el exterior, pero sus circuitos pueden haber sufrido un corto o algo parecido. En este caso, tienes tres opciones:

Destapa y repara el mando por ti mismo : si tienes conocimiento en electrónica o suficiente valor para intentarlo, puedes probar a reparar tú mismo el mando. iFixit tiene un excelente tutorial sobre cómo desarmar el control de los Fire TV que podría servirte de guía. Aunque, ojo, recuerda que esto lo haces bajo tu propio riesgo.

: si tienes conocimiento en electrónica o suficiente valor para intentarlo, puedes probar a reparar tú mismo el mando. iFixit tiene un excelente tutorial sobre cómo desarmar el control de los Fire TV que podría servirte de guía. Aunque, ojo, recuerda que esto lo haces bajo tu propio riesgo. Manda a reparar el mando de tu Fire TV : hazlo preferiblemente a través del servicio técnico oficial de Amazon, esto te asegurará que el mando volverá a funcionar.

: hazlo preferiblemente a través del servicio técnico oficial de Amazon, esto te asegurará que el mando volverá a funcionar. Reemplaza el mando por uno nuevo: en Amazon hay muchos minoristas que venden mandos de repuesto para Fire TV, así que podrías adquirir uno y listo, aunque recuerda sincronizarlo.

Como datos adicionales, si decidiste comprar un nuevo dispositivo, puedes usar tu móvil como mando para el Fire TV mientras esperas el reemplazo. Por otra parte, a veces sucede que los mandos de repuesto cuestan casi lo mismo que un Fire TV Stick nuevo (y con mando propio).

Te invitamos a echarle un vistazo a ese artículo en Amazon para ver si vale la pena comprar un repuesto o si es mejor irse directo por un nuevo dispositivo. Ojo, este último truco aplica primordialmente si tienes un stick (que son económicos), porque un Smart TV con Fire TV es mucho más caro.