Una de las cosas más molestas que añadió Instagram recientemente a su aplicación es la solicitud para enviar mensajes. Ahora, no es posible enviar mensajes directos a algunas cuentas sin que estas te aprueben previamente. Por tanto, cuando envías un mensaje a una cuenta en Instagram que no permite que cualquiera le escriba, se enviará tu mensaje como una invitación.

El problema es que, a diferencia de los mensajes normales, los mensajes de invitación en Instagram no se pueden eliminar como lo harías con cualquier otro. Si los mantienes pulsado, no aparece la opción de «Anular envío» que aparece con los mensajes normales. Sin embargo, sí que se pueden borrar siguiendo una serie de pasos que te mostraremos a continuación.

2 formas de anular el mensaje de invitación enviada en Instagram

Instagram no permite eliminar los mensajes ni la invitación enviada a una cuenta por defecto. ¿Por qué? Yo tampoco lo entiendo. Por suerte, sí que existen un par de trucos para hacer esto posible, ya sea desde tu teléfono o con la ayuda de un ordenador.

Desde el móvil

Si quieres borrar una solicitud de mensaje en Instagram desde tu teléfono, haz lo siguiente:

Entra en el chat de Instagram donde está la invitación enviada.

donde está la invitación enviada. Presiona el botón Ver perfil .

. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Bloquear y luego pulsa nuevamente en Bloquear para confirmar tu decisión.

En el perfil de la cuenta, presiona en Enviar mensaje .

. Toca la opción Eliminar y confirma la acción.

y confirma la acción. Por último, vuelve al perfil de la cuenta y toca en Desbloquear.

De esa manera, el mensaje de invitación se eliminará, pero no la invitación en sí, por lo que no podrás enviar un nuevo mensaje. Si quieres eliminar también la invitación, al final del artículo te mostramos cómo hacerlo.

Desde PC

Si tienes un ordenador a tu alcance, hay una forma mucho más sencilla de borrar un mensaje de invitación enviada en Instagram. Solo tienes que hacer esto:

Entra en la página web de Instagram desde el navegador de tu PC.

Inicia sesión con tu cuenta si aún no lo has hecho.

si aún no lo has hecho. Ve al chat donde está la solicitud de mensaje que quieres eliminar.

que quieres eliminar. Pon el cursor del ratón sobre el mensaje a borrar y después haz clic en los tres puntos verticales que saldrán al lado.

que saldrán al lado. Pulsa en Anular envío.

Ten en cuenta que este truco no sirve en el navegador de tu teléfono, ni siquiera en la «vista de escritorio». Debes hacerlo sí o sí desde un ordenador. Otra cosa: después de anular el envío del mensaje de esta forma, no se eliminará la invitación enviada per se. Para ello, necesitarás seguir el siguiente tutorial.

¿Se puede eliminar la invitación enviada para que la otra persona no la vea en Instagram?

Sí que es posible, aunque con un truco que parece funcionar en algunas cuentas y en otras no. De todas formas, no pierdes nada con intentarlo. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu tipo de cuenta de Instagram a profesional de esta manera:

Abre Instagram y ve a tu perfil pulsando tu foto en la esquina inferior derecha.

pulsando tu foto en la esquina inferior derecha. Toca las tres líneas horizontales de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Baja y selecciona la opción Tipo de cuenta y herramientas .

. Pulsa en Cambiar a cuenta profesional y sigue los pasos indicados.

y sigue los pasos indicados. Y listo, vuelve al chat con la cuenta a la que le enviaste la solicitud y ya no verás la notificación de Invitación enviada y podrás enviar un mensaje.

Para quitar la cuenta profesional y volver a tener tu cuenta personal, ve a la configuración de Instagram, selecciona «Controles y herramientas profesionales» y pulsa en Cambiar tipo de cuenta > Cambiar a cuenta personal.

Eso sí, si regresas a tu cuenta personal, volverá a aparecer la Invitación enviada. Lastimosamente, Instagram no deja eliminar la invitación por completo, así que lo único que puedes hacer es mantener tu cuenta como empresa si no quieres que la invitación llegue al destinatario.