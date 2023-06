Ahora que los televisores con Android TV o Fire TV son prácticamente ordenadores, estos se vuelven útiles para mucho más que ver series o películas. Puedes usarlos para estudiar, trabajar, jugar y hasta para controlar otros dispositivos. Sin embargo, para poder hacer muchas de estas cosas no te bastará únicamente con el mando y sus limitadas funciones de escritura y navegación. De hecho, responder algo tan simple como un correo puede volverse un infierno, pero hay una forma de resolver este problema fácilmente.

Tanto los dispositivos con Android TV como Fire TV (Fire OS, en realidad) son compatibles con accesorios Bluetooth. ¿Qué significa esto? Que puedes conectarles un teclado y ratón inalámbricos para que escribir y navegar sea tan fácil y cómodo como en tu PC. Aparte, basta con que el accesorio sea compatible con Android para que te funcione, pues Android TV y Fire TV están basados en él.

¿Estás dispuesto a convertir tu Smart TV en prácticamente un nuevo ordenador? Entonces prepara el bolsillo, porque hoy te mostraremos los mejores teclados Bluetooth con ratón para tu Android TV o Fire TV. Ojo, opciones hay muchas, pero algunas no son realmente Bluetooth sino mediante adptadores USB. No te preocupes, porque ya nos encargamos de filtrar eso y estas 5 alternativas no solo funcionarán sin problema, también ¡son las más geniales!

Diafield 1byone Ultra: un teclado Bluetooth con touchpad muy económico, pero con todo lo necesario

Esta lista la empezamos pensando en aquellas personas que quieren ahorrar al máximo y no necesitan un accesorio lleno de extras que lo encarecen. El Diafield 1byone cumple perfectamente con esto porque: es un teclado, tiene panel táctil, se conecta por Bluetooth y cuesta apenas 28 €. Además, muchas veces puedes conseguir cupones de hasta un 20% de descuento. Ojo, que este teclado sea económico no significa que sea malo, de hecho, estas son sus características más llamativas:

Es ligero (apenas 259 gramos) y ultradelgado (5 mm)

(5 mm) Puedes usarlo con Windows, iOS y Android (también con Android TV y Fire TV).

(también con Android TV y Fire TV). Tiene teclas con funciones especiales (Fn).

Su batería de 500 mAh te da una autonomía de hasta 40 horas bajo uso continuo o 90 días en reposo.

o 90 días en reposo. Carga completamente en menos de dos horas (microUSB).

Conectividad Bluetooth 3.0 con un alcance de hasta 10 metros.

La distribución del teclado es QWERTY en español (debes configurar tu TV).

Koochuwah K08: con teclas RGB retroiluminadas ideales para usar en la noche (incluye un soporte)

Por apenas 34 euros puedes llevarte un teclado con ratón táctil muy similar al anterior, pero con dos extras brutales. El K08 de Koochuwah tiene teclas retroiluminadas, un añadido increíblemente útil para cuando vayas a disfrutar de tu Android TV o Fire TV de noche. Sí, ya no tendrás que encender las luces, ni perturbar la tranquilidad de alguien más si está durmiendo.

Aparte, este teclado Bluetooth incluye un soporte de regalo que te permitirá usarlo sobre una mesa o cualquier otra superficie cómodamente. En fin, es un accesorio genial a la par que económico para tu Smart TV. Esto es lo que ofrece:

Fácil de mover y guardar gracias a sus dimensiones.

gracias a sus dimensiones. Teclas retroiluminadas con leds RGB configurables en 7 colores diferentes.

configurables en 7 colores diferentes. Puedes usarlo con Windows, iOS y Android (también con Android TV y Fire TV).

(también con Android TV y Fire TV). Tiene teclas con funciones especiales (Fn).

Batería de 650 mAh con autonomía de hasta 80 horas sin luces, 4 horas con las luces encendidas o 100 días en reposo.

o 100 días en reposo. Carga completamente en unas tres horas (USB-C).

Conectividad Bluetooth 3.0 con un alcance de hasta 10 metros.

La distribución del teclado es QWERTY en español (debes configurar tu TV).

Fosmon Mini: un teclado Bluetooth con una portabilidad perfecta y retroiluminación

Si buscas un teclado Bluetooth que sea ultraportátil, el Fosmo Mini es perfecto para ti. ¿Las razones? No es más grande que cualquier móvil promedio, así que puedes llevarlo hasta en el bolsillo. Además, aun con su tamaño tan reducido tiene espacio para un touchpad y teclas retroiluminadas.

Por 34 euros probablemente sea la mejor compra de toda esta lista, pues el Fosmon Mini lo pone todo en la palma de tu mano. Ojo, definitivamente no es apto para personas con manos muy grandes. Te dejamos sus principales características:

Ultraligero (solo 75 gramos) y ultra pequeño, tanto que cabe en un bolsillo .

. Teclas retroiluminadas para usar en la noche (solo color blanco).

Puedes usarlo con Windows, iOS, Android, Android TV, Fire TV y hasta consolas .

. Tiene teclas con funciones especiales (Fn).

Batería integrada con autonomía de hasta 10 días sin luces y hasta 50 días en reposo.

y hasta 50 días en reposo. Carga completamente en unas dos horas y media (microUSB).

Conectividad Bluetooth 3.0 con un alcance de hasta 10 metros.

La distribución del teclado es QWERTY en inglés (es su única pega).

El teclado Bluetooth plegable de ASHU es perfecto para los que tienen niños en casa

Si tienes un hijo pequeño sabes que lo tocan todo para explorar y muchas veces las cosas acaban en el suelo. Tomando en cuenta eso, muy probablemente quieras comprar un teclado Bluetooth con panel táctil que pueda protegerse de alguna manera.

El de ASHU es perfecto para esto, ya que puede plegarse para no dejar expuestas las teclas ni el touchpad en caso de que se caiga. Por supuesto, lo mejor siempre será mantener a los niños lejos de este tipo de cosas, pero definitivamente está mejor protegido que otras opciones. ¿Cuánto cuesta? Unos 40 euros en Amazon. Estas son sus bondades:

Fácil de mover cuando está plegado (es un poco más grande que un móvil).

(es un poco más grande que un móvil). Plegable y con cierre magnético para mayor seguridad.

Puedes usarlo con Windows, iOS, MacOS y Android (también con Android TV y Fire TV).

(también con Android TV y Fire TV). Tiene teclas con funciones especiales (Fn).

Batería integrada con autonomía de hasta 200 horas en reposo .

. Carga completamente en unas dos horas (microUSB).

Conectividad Bluetooth 3.0 con un alcance de hasta 10 metros.

Puedes emparejarlo hasta con dos dispositivos diferentes en simultáneo.

diferentes en simultáneo. La distribución del teclado es QWERTY en español (debes configurar tu TV).

Combo Bluetooth de teclado Logitech K380 + ratón M350: la mejor calidad de todas, pero eso tiene su precio

Pocos fabricantes de periféricos son tan conocidos y ofrecen tanta calidad en sus productos como Logitech. Esta firma te asegura una durabilidad sin igual, algo que aplica desde sus periféricos más económicos hasta los más caros.

Aparte, resulta que uno de los teclados Bluetooth más populares del mercado es de esta marca, el Logitech K380. ¿Su único problema? Es solamente un teclado, pues no incluye touchpad, pero la misma empresa ofrece una solución: ¡añádele un ratón Bluetooth!

Concretamente, Logitech vende el K380 en combo con el M350, un ratón muy pequeño, cómodo y que se conecta tanto por Bluetooth como por un adaptador inalámbrico USB. ¿Cuánto cuesta este combo? Tiende a rondar los 63 euros en Amazon, lo que lo convierte en la alternativa más cara de esta lista. Sin embargo, la calidad, durabilidad y comodidad de uso de estos dos periféricos está más que probada. ¡Valen cada euro invertido!

Calidad de fabricación y durabilidad sin igual .

. Teclado y ratón por separado, lo que aporta comodidad al usarlos .

. Compatibles con Windows, iOS, MacOS y Android (también con Android TV y Fire TV)

(también con Android TV y Fire TV) El teclado tiene teclas con funciones especiales (Fn).

Hasta 24 meses de autonomía para el teclado y 18 meses para el ratón (ambos usan baterías alcalinas)

y 18 meses para el ratón (ambos usan baterías alcalinas) Conectividad Bluetooth 3.0 con un alcance de hasta 10 metros (el ratón también puede usarse con adaptador microUSB).

Puedes emparejar el teclado con tres dispositivos diferentes en simultáneo.

diferentes en simultáneo. La distribución del teclado es QWERTY en español (debes configurar tu TV).

¿Vas a perder la oportunidad de comprar alguno de estos teclados? Llevar tu productividad al máximo y exprimir todo el potencial de tu Android TV y Fire TV es cuestión de añadir estos periféricos a la fórmula.