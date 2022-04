Por muchos años, Real Racing 3 ha sido el mejor juego de carreras para Android TV. Ahora toca decirle adiós, pues Electronic Arts (la compañía desarrolladora) lo ha retirado de la tienda de aplicaciones de Android TV y Google TV. Desde este 10 de mayo el juego no está disponible, aunque se seguirá pudiendo jugar en Android, iOS y tvOS. ¿Por qué solo lo eliminaron de Android TV? No lo sabemos, la compañía no ha ofrecido explicaciones.

Lo que sí han explicado es el proceso a seguir para pasar tu partida de Real Racing 3 en Android TV a otras plataformas. Solo debes ir a Ajustes (icono de engranaje) > Guardar (icono de diskette) > Hacer copia de seguridad en la nube. Luego, tienes que abrir el juego en otro dispositivo con la misma cuenta que usabas en Android TV y restaurar tu partida yendo a Ajustes > Guardar > Restablecer en el dispositivo.

Si de todas maneras necesitas un juego de carreras para jugar en tu Android TV, a continuación te presentamos las 5 mejores alternativas a Real Racing 3.

Los mejores juegos de carreras para Android TV, ahora que no está Real Racing 3

Lo que hacía de Real Racing 3 un gran juego de carreras para televisores era que soportaba mandos y tenía un modo multijugador a pantalla partida. Además, era de los pocos que apostaba por carreras realistas en vez de arcade. Si bien no existen muchos juegos así en la tienda de Android TV, hay algunos que se le parecen.

Asphalt 9: Legends

Si no te molesta su jugabilidad arcade, Asphalt 9 es una gran alternativa a Real Racing 3. A pesar de no apostar de lleno por el realismo, cuenta con ubicaciones reales y más de 70 coches famosos de la vida real provenientes de fabricantes legendarios como Ferrari, Porsche, Lamborghini y W Motors. Cada uno de estos vehículos puedes personalizarlos a tu gusto en el juego, cambiándoles las ruedas, el color y otras piezas.

Tiene unos gráficos brutales, un modo historia con más de 60 temporadas y 900 eventos, modo multijugador de 8 jugadores y soporte para mandos. ¡Lo tiene todo! Aparte, es gratis (con micropagos opcionales, por supuesto).

Rally Fury

Rally Fury es un juego de carreras en pistas rústicas que tiene gráficos bastante sencillos, por lo que si tu Android TV no es muy potente, funcionará más fluido y mejor que Real Racing 3. Es bastante divertido porque te permite derrapar, usar nitro, hacer saltos, chocar a tus rivales y mejorar tus coches.

Además, es compatible con cualquier mando, está 100 % adaptado a Android TV y tiene modo multijugador online. Por si fuera poco, es gratuito, así que no dudes en probarlo.

GRID™ Autosport Custom Edition

Solo recomendado para televisores o TV Box potentes. GRID Autosport Custom Edition es seguramente uno de los juegos con mejores gráficos en Android, por lo que llevará tu Android TV al máximo. Su jugabilidad mezcla la sencillez de los controles arcade con físicas realistas para brindarte una experiencia divertidísima.

Esta es una versión de prueba del juego completo, que ocupa 1,5 GB. Si compras todo su contenido adicional, ocupará 8 GB. Ten eso en cuenta. Por otra parte, debes saber que no es oficialmente compatible con Android TV, así que debes instalarlo por APK. En TV box con hardware potente como el Nvidia Shield TV debería funcionar de maravilla.

Asphalt 8: Airborne

¿Por qué te recomendamos Asphalt 8 si al principio ya te recomendamos la última iteración de esta saga? Pues porque Asphalt 8 es el juego oficial de la serie para Android TV. Todos sus menús, controles e interfaz están adaptados para televisores, así que en teoría debería brindarte una mejor experiencia que Asphalt 9.

El juego tiene más de 800 coches y motos (solo unos 300 con licencia de marcas como Lamborghini, Bugatti, Porsche, etc.), más de 75 circuitos, muchas opciones de personalización, modos multijugador online y sin conexión, soporte para mandos, y más. También es gratis.

Horizon Chase

No te dejes engañar por sus gráficos cartoon de 16 bits. Horizon Chase es un juego de carreras bestial con una jugabilidad súper divertida y muchísimos modos de juego. Hace poco recibió la expansión «Senna Forever» que añadió la conducción en primera persona, así como la posibilidad de jugar con monoplazas a carreras de Fórmula 1. Y está adaptado totalmente para Android TV. ¡Pruébalo que es gratis!

Como puedes ver, no hay nada que sea exactamente como Real Racing 3 en Android TV ahora mismo. Sin embargo, estas alternativas de seguro harán que te olvides de él.