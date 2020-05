Si eres amante de los videojuegos y además tienes un Android TV, tienes el mundo a tus pies. Y es que gracias a los avances tecnológicos, es posible que puedas jugar a los mejores juegos de Android en tu SmartTV.

Para hacerte la vida aún más fácil, hemos preparado para ti una lista con los mejores mandos para jugar en Android TV. Así que no puedes perderte este artículo para empezar a disfrutar de los mejores juegos. ¡Empecemos!

El DualShock 4, un clásico que va de lujo

Sin duda, uno de esos clásicos que no necesita presentación y que funciona de lujo es el mando de tu PS4. Si ya tienes uno en casa, adelante. Así de sencillo es conectar el mando de PS4 en Android TV.

En caso contrario, te puedes hacer con uno y además podrás aprovecharlo para tus partidas en casa de tus amigos.

El mando de Xbox One, perfecto para xCloud

Otro que no necesita presentación es el mando de Xbox One, similar al anterior pero con la posición de los joysticks un poco cambiada. Sin duda, otro de esos mandos que quizás ya tengas por casa y perfecto para jugar a xCloud de Microsoft ahora que está en Android. Así de fácil es conectar el mando de Xbox One en Android.

Maegoo , el mando que todo gamer debe tener

Mandos para videojuegos hay muchos, pero sin duda alguna, este es uno de los mejores que puedes obtener para jugar en tu Android TV. Se trata de un mando que funciona por Bluetooth y que cuenta con un diseño ergonómico con el que podrás disfrutar de tus juegos favoritos de la forma más cómoda.

Por si fuera poco, no solo es compatible con tu Android TV, sino que también lo es con tu móvil Android, PS3 o PC, así que puedes sacarle el máximo provecho. Lo mejor de todo es su precio: 23 euros.

El mando Zks te encantará

Esta es otra excelente opción si quieres jugar en tu dispositivo con Android TV. Este Zks es un mando con un diseño moderno y ergonómico, con doble joystick analógico, botones sensibles y un sistema de vibración que te ofrecerá la mejor experiencia mientras disfrutas de tus títulos favoritos.

Cuenta con conexión Bluetooth y un alcance de hasta 10 metros. También es compatible con PC, Android, PS3 y otras plataformas; lo que lo convierte en un dispositivo de lo más funcional. Su precio es de 56,65 euros.

EasySMX, una verdadera joya

Este mando con Bluetooth, ofrece todo lo que un amante de los videojuegos necesita: ergonomía, tecnología de primer nivel, comodidad y durabilidad.

Además cuenta con una autonomía de hasta 8 horas, un sistema de vibración doble y un diseño práctico y moderno. También es compatible con Windows, Android en incluso PS3 y puedes llevártelo a casa por un precio de 41,99 euros. El problema es que necesitas puerto USB, en una Nvidia Shield TV no te serviría, por ejemplo.

Y tú, ¿cuál de estos mandos prefieres?