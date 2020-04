Muchos se preguntarán cómo un TV Box con Android TV puede costar 159,99€ si hay otros por 60€. Todo esto tiene una explicación, y eso es exactamente lo que descubrirás en esta review. En esta segunda versión Nvidia se propuso mejorar su Shield y para ello lanzó dos dispositivos diferentes.

Lanzaron el Nvidia Shield TV Pro (enfocado en el gaming) y el nuevo Nvidia Shield TV. Este último es más económico y lo cierto es que no perdemos demasiado salvo algo de almacenamiento y puertos USB. En este dispositivo Nvidia ha conseguido contener el precio ofreciendo el mismo procesador que su hermano mayor y la mayoría de características. El nuevo Nvidia Shield TV tiene un diseño diferente, un mando de 10, rendimiento sobresaliente y un modo que escala a 4K usando la inteligencia artificial que es el que deja en vergüenza a todos los demás TV Box del mercado.

Review del Nvidia Shield TV, ¿es el Android TV que necesitas en tu TV?

Ambos TV Box son lo mejor con Android TV que encontrarás en el mercado, ningún fabricante puede competir con estas bestias. Todos los que los hayan probado estarán de acuerdo, lo que sí estará por aclarar es si podrás sacarle o no partido a todas sus características. Si quieres saberlo solo debes leer al completo nuestro análisis.

El Nvidia Shield TV Pro está pensado para gaming y la versión normal para streaming multimedia en 4K

Especificaciones del Nvidia Shield TV (2019)

Nvidia es conocida por sus procesadores para gráficos de PC pero lo cierto es que no solo eso hacen bien. El nuevo procesador Nvidia Tegra X1+ que integran sus TV Box consigue una potencia sin igual para que podamos disfrutar de todo tipo de aplicaciones o juegos para Android TV y también de algunas características extra. Antes de hablar de su diseño, experiencia de uso y opinión, nos gustaría mostrarte todas sus especificaciones para que sepas cómo es este dispositivo.

Especificaciones Nvidia Shield TV 2019 Dimensiones y peso 4 x 4 x 16,5 cm. 137 gramos. Procesador Nvidia Tegra X1+ con gráfica Nvidia de 256 núcleos. Sonido Dolby Atmos y Dolby Digital Plus. Almacenamiento 8 GB. Memoria RAM 2 GB. Conexiones Ethernet, soporte para microSD y salida de HDMI 2.0b con CEC y HDCP 2.2. Soporta 4K a 60 FPS con HDR10. WiFi 802.11 AC de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) y MIMO. Soporta portales cautivos. Conexión de Ethernet Gigabit. Bluetooth Bluetooth 5.0 + LE. Sistema operativo Android TV basado en Android 9 Pie con Chromecast 4K integrado. Compatible con el asistente de Google y Alexa de Amazon.

Como puedes ver es un dispositivo muy completo al que prácticamente no le falta de nada. Tiene el mejor hardware de su categoría y además disfruta de buenas conexiones. Lo que no tiene son entradas USB (que posiblemente muchos echaremos de menos) ni tampoco algo tan básico como el nuevo WiFi 6 (aunque una buena conexión AC será suficiente, por el precio que tiene bien podrían haberlo incluído).

Sí podemos destacar la certificación de Android TV donde Nvidia nos asegura soporte por mucho tiempo. Solo hay que ver la de años que se actualizó el primer Nvidia Shield con nuevas versiones del sistema operativo para televisores de Google. En este sentido estamos seguros de que Nvidia no nos defraudará.

La Nvidia Shield TV tiene un diseño centrado en el usuario

La Nvidia Shield TV de 2019 1 de 6

Este producto tiene un diseño centrado en la experiencia de usuario y su día a día desde el sofá. Y es que, a diferencia de usar un TV Box sin Android TV, este te permite hacer todo lo que quieras desde su mando. Este último cuenta con un diseño triangular muy cómodo y algunas funciones muy útiles.

El mando del Nvidia Shield TV es relamente cómodo y práctico

El Nvidia Shield TV tiene un mando con un diseño triangular muy cómodo en la mano que además retroilumina sus teclas cuando lo coges. Es un mando compacto y cómodo que además cuenta con un botón de Netflix, el estándar de las películas y series en streaming. El mando viene con dos pilas AAA y se puede abrir fácilmente.

Este diseño triangular del mando está pensado para que no corra hacia las esquinas del sofá y lo cierto es que funciona. Se comunica por Bluetooth con el dispositivo y también cuenta con infrarrojos para poder encender tu TV o controlar su volumen. Y esa es una de sus principales ventajas, la tecnología CEC te permite controlar toda tu TV con un mismo mando. Podrás olvidar el mando de tu TV (no te hará falta ni para encenderla).

El diseño cilíndrico es diferente, bueno y malo a partes iguales

Este dispositivo tiene forma de cilindro, un pequeño tubo que podremos ocultar fácilmente detrás del televisor. Este diseño lo vuelve poco voluminoso pero lo cierto es que no luce nada si lo ponemos delante del televisor, sobre todo porque cuenta con conexiones por ambos lados y se hace un poco antiestético.

Está pensado para ocultarse detrás de tu TV, su forma de cilindro alargado le permite disfrutar de una buena refrigeración en todo momento (lo entenderás cuando veas esos agujeros que el dispositivo tiene a ambos lados). Desde los ajustes podrás seleccionar si quieres que la refrigeración sea silenciosa o muy potente, esta última hace algo de ruido y será recomendable si jugamos mucho.

Te puede gustar o no y lo cierto es que habrá tantos amantes como detractores, pero lo cierto es que si lo ocultas tras tu televisor te olvidarás de que existe y hacerlo será muy simple gracias a este peculiar diseño.

Android TV es, sin dudarlo, el mejor sistema operativo para tu TV 4K

Hemos probado muchos TV Box, con y sin Android TV. Los que no tienen Android TV te permiten usar aplicaciones sin limitaciones pero la experiencia desde el mando no siempre es satisfactoria al no estar 100% pensados para esto. Eso no pasa en Android TV, donde todas las apps que podrás instalar están pensadas para usar íntegramente desde el mando de tu TV.

Android TV es un acierto y prácticamente es compatible con todas las apps que puedas necesitar en tu día a día. Os mostramos una lista de las más populares que funcionan sin ningún tipo de problema en este TV Box:

HBO

Netflix

Amazon Prime Video

Movistar Plus

YouTube

Spotify

Tidal

Nvidia GeForce Now

Amazon Music

Google Play Store

Plex

Y muchas más. No habrá servicio de streaming popular que no funcione en esta plataforma ni tampoco ninguna app habitual que eches de menos.

A su vez, el menú de Android TV está pensado para que puedas personalizarlo a tu gusto creando un feed para tu día a día donde puedes ver las novedades de Netflix, los últimos vídeos de tus canales preferidos de YouTube, etc. Tú eliges cómo configuras su interfaz y eso nos gusta especialmente. Otro de sus añadidos es el Chromecast 4K oficial de Google por lo que si lo necesitas, estará ahí esperando para que puedas ver cualquier app compatible con este.

Además de todo lo anterior el Nvidia Shield TV ofrece algunas cosas extra como la posibilidad de reproducir Spotify en segundo plano o la opción de controlarlo desde un Amazon Echo gracias al skill de Nvidia Shield para Alexa. Son detalles interesantes a los que podrás sacarle partido si tienes uno de estos dispositivos.

El asistente de Google será tu compañero ideal en Android TV

El mando incluye un botón para invocar al asistente de Google y también un micrófono integrado para que controles el Nvidia Shield TV con la voz. Podrás realizar un montón de acciones como pausar la reproducción, pasar a la siguiente canción en Spotify, buscar una serie de Netflix, ajustar el volumen y más cosas. Necesitarás un tiempo para adaptarte a los comandos pero es realmente cómodo cuando los controlas. Por desgracia, todavía hay muchas apps que no son compatibles con los comandos de voz pero eso solo depende de que los desarrolladores lo implementen en las mismas.

El asistente de Google también te sirve para hacer todo lo que haces desde el móvil como saber qué tráfico hay para ir al trabajo, el tiempo que hace fuera, etc. Puedes hacerle un montón de preguntas convencionales lo que no puede es buscar imágenes en la web (ya que Google no tiene un navegador web oficial para Android TV como Chrome).

La experiencia jugando con Nvidia GeForce Now y un mando de PS4

Jugando en GeForce Now 1 de 11

Si quieres usar la plataforma Nvidia GeForce Now para jugar en streaming necesitarás un mando y una cuenta de GeForce Now (crearla es gratis). Nvidia vende su propio mando pero también podrás usar el de Xbox o el de PlayStation por Bluetooth (lo hemos probado con el de PS4).

Para conectarte también te hará falta una cuenta de Steam en algunos juegos (la puedes crear gratis) y debes saber que necesitarás comprar los juegos o no podrás jugar. Hay títulos gratuitos y hemos podido probar Destiny 2, Batman, Borderlands y algunos otros sin pagar. Para jugar, si lo has probado en cualquier Android, debes saber que tendrás que esperar a que haya un servidor libre y esto en horas puntas puede ser una espera de más de 20 minutos (otras veces en 1 minuto estás dentro). Aunque pronto podrás pagar para evitar esta espera y tener prioridad.

Una vez dentro la experiencia de juego dependerá de tu conexión a Internet. En nuestro caso lo hemos disfrutado en grande pero lo cierto es que necesitarás al menos 20 MB de bajada, y a poder ser un pin bajo, para poder jugar de forma fluida. Creemos que este es el futuro de los videojuegos pero necesitarás una buena conexión para poder disfrutar de este servicio sin lag ni parones. La respuesta al mando si tienes buena conexión a Internet es excelente y la experiencia de juego satisfactoria. Ahora bien, con una mala conexión será imposible jugar.

El reescalado 4K con IA de Nvidia mejora la imagen de una forma brutal, pero necesitas una TV con 4K

Si tienes una TV con 4K, por suerte nosotros la tenemos, el reescalado usando Inteligencia Artificial de la Nvidia Shield TV te ayudará a conseguir una calidad de imagen brutal. Muchas series y películas ya están disponibles en 4K pero todavía hay muchísimas que solo están disponibles en HD. También es útil si tu conexión a Internet no es lo suficientemente rápida para el streaming en 4K, tendrás prácticamente la misma calidad.

El dispositivo convierte la imagen como por arte de magia y los resultados son impresionantes, la calidad de imagen que se aprecia cuando ves una serie con este dispositivo es mucho mejor a la que muestra el Netflix del propio televisor en HD. La imagen se ve con muchos más detalles y nitidez que antes, eso es precisamente lo que más nos ha gustado de este dispositivo y una gran razón para comprarlo. Si quieres exprimir tu tele 4K y disfrutar de una buena calidad de imagen será un dispositivo necesario en tu salón. Ningún otro TV Box, salvo el Nvidia Shield TV Pro, ofrece algo parecido.

¿Vale la pena comprar el Nvidia Shield TV a pesar de su precio?

Antiguamente el Nvidia Shield era el dispositivo perfecto para usuarios avanzados de Android TV pero en la actualidad, con el nuevo diseño y las funciones que ofrece, el Nvidia Shield TV es el dispositivo perfecto para cualquiera que busque una buena calidad de imagen en su TV 4K en todo momento y potencia de sobra para usar cualquier app o juego de Android TV. Tampoco podemos olvidar que es compatible con tecnologías como Dolby Atmos, Dolby Vision o el nuevo estándar HDR10. Todo esto hace que el Nvidia Shield TV sea el TV Box recomendado para los que busquen la mejor experiencia en su salón.

Sabemos que este dispositivo no es barato, pero es rápido, tiene soporte asegurado durante mucho tiempo y goza de uno de los mejores mandos que podrás encontrar. Sin duda, recomendamos su compra y no podemos compararlo con otros porque ninguno ofrece el reescalado 4K inteligente que te permitirá mejorar la calidad de imagen de cualquier cosa que veas.