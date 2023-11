Cuando nos enteramos de que Nothing iba a lanzar unos auriculares bajo una nueva sub-marca más económica, supimos que estos serían los siguientes que teníamos que analizar. Y es que Nothing es actualmente una de las marcas más interesantes del mercado. El diseño distinguido y original de sus productos hacen que muchos los quieran comprar, aunque no todos pueden permitírselos por sus precios.

Es por esto que nos emocionan tanto los nuevos CMF Buds Pro, unos auriculares que ya tenemos en nuestras manos y que prometen la calidad prémium de Nothing manteniendo un precio asequible. Pero… ¿Lo logran? Pues acompáñanos a descubrirlo en esta review en la que analizamos a fondo los primeros auriculares de CMF, la marca económica de Nothing.

CMF Buds Pro: auriculares muy ligeros con una buena calidad de sonido, cancelación de ruido activa de 45 dB y 11 horas de autonomía

Los CMF Buds Pro son unos auriculares Bluetooth de gama media que vienen a ser mucho más económicos que los que ha lanzado Nothing hasta ahora: Ear (1), Ear (2) y Ear Stick. Y a pesar de costar mucho menos de la mitad, son auriculares que tienen poco que envidiarle a los TWS más caros del mercado… ¿Por qué? Pues ofrecen todo lo que esperas de unos auriculares estilo AirPods: cancelación de ruido potente, muchísima autonomía y una buena calidad de sonido.

Especificaciones de los CMF Buds Pro

Características CMF Buds Pro Dimensiones y peso Auriculares: 31,6 x 21,6 x 22,5 mm. 4,8 gramos.

Caja: 58 x 58 x 24 mm. 44,5 gramos. Drivers Drivers dinámicos de 10 mm hecho de cristal líquido monodinámico polímero + poliuretano. Batería y autonomía Auriculares: 55 mAh para una autonomía de hasta 11 horas (sin ANC) o 6,5 horas (con ANC).

Caja: 460 mAh para una autonomía de hasta 39 horas (sin ANC) o 22 horas (con ANC). Resistencia al agua y polvo IP54 (solo los auriculares). Tecnologías de audio Cancelación de ruido activa de hasta 45 dB, modo de transparencia, Clear Voice para la cancelación del ruido de las llamadas con 3 micrófonos (cada auricular), Ultra Bass de Nothing, códecs AAC y SBC, y modo de baja latencia. Rango de frecuencias 5000 Hz. Conectividad y extras Bluetooth 5.3, controles táctiles y detección de proximidad. Compatibilidad Android 5.1 o superior.

iOS 13 o superior.

Soporta Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair.

Funciona con la aplicación Nothing X. Contenido de la caja 1 x Auriculares CMF Buds Pro

1 x Estuche de carga

1 x Cable de carga USB-C

1 x Par de puntas de silicona S y L (las M vienen preinstaladas)

1 x Manual de usuario, tarjeta de seguridad y garantía

¿Cómo son los CMF Buds Pro?

Desde que tienes en tus manos el empaque de los CMF Buds Pro, sabes que estás ante un producto con el sello distinguido de Nothing. Y es que su caja es muy refinada: son un par de tapas de plástico que se abren como libro y que van en sintonía con el diseño ligero y minimalista de los auriculares. Ahora bien, siendo sinceros, esperábamos un poco más de la apariencia de estos auriculares.

Vienen en un estuche en forma de disco de hockey que tiene un acabado mate suave, el cual lo hace muy cómodo al tacto. Este trae un LED frontal y una atractiva bisagra cromada en la parte posterior bajo la cual se encuentra el puerto USB-C para la carga. En general es un estuche fácil de llevar a cualquier lado, aunque a algunas personas les podrá parecer un poco grande y robusto.

En cuanto a los auriculares, tienen un diseño parecido al de los AirPods formado por un bastón alargado y una cabeza con el tamaño correcto para las orejas. Esto, junto a su ligero peso (4,8 gramos) y sus puntas de siliconas suaves y flexibles, permitió que los pudiéramos usar cómodamente durante un largo tiempo sin molestias.

Ahora bien, aunque su construcción y materiales se sienten de excelente calidad, no podemos evitar sentirnos un poco decepcionados por su apariencia. El diseño es el principal atractivo de los productos de Nothing y la marca prometió que mantendrían este enfoque con CMF, lo cual no cumplieron esta vez, ya que el diseño CMF Buds Pro parece un tanto genérico.

Todos los detalles de los CMF Buds Pro: caja, estuche y auriculares 1 de 9

Dejando un lado la apariencia de estos auriculares (que te puede gustar o no) hay que decir que el resto de sus características de diseño son inesperadas para su precio. Nos sorprendió que tengan sensores ópticos en cada auricular. Estos suelen estar presente en los modelos de TWS más caros del mercado (AirPods, Nothing Ear 2, etc.) y se encarga de detectar el uso activo del auricular. Así, cuando te los quitas (o pones) la música se pausa (o reproduce) de forma automática.

Otra cosa que nos encantó es que los auriculares (no así su estuche de carga) tengan certificación IP54 contra el agua y polvo. De hecho, los probamos haciendo ejercicio bajo una lluvia ligera y las salpicaduras menores de sudor y agua no causaron ningún problema… ¿Tienen controles táctiles? Sí, traen sensores en la parte superior del bastón y puedes programarle un montón de gestos táctiles gracias a su app de la cual te hablaremos más adelante.

¿Cómo es la calidad de sonido, ANC y conectividad de los CMF Buds Pro?

Cada CMF Buds Pro trae un único driver dinámico de 10 mm construido con cristal líquido de polímero y poliuretano. Además, utilizan Bluetooth 5.3 para conectarse al móvil o a dispositivos inteligentes y ofrecen soporte para los códecs de audio AAC y SBC… ¿Cómo suenan? Pues vienen con la típica afinación en «V» por lo que ofrecen graves y agudos bastante potentes, dando así un sonido muy enérgico. Por desgracia, sacrifican mucho los tonos medios, lo que compromete las voces, algunos instrumentos y detalles de las canciones.

En general, tienen un sonido decente que le gustará a la mayoría de las personas. Ahora bien, si no eres de escuchar música urbana, pop o electrónica, puede que te abrumen sus poderosos bajos y agudos brillantes… ¿Se puede modificar este sonido? Sí, aunque no tanto como nos gustaría gracias a la app Nothing X disponible para Android e iOS. Esta es la misma aplicación que usan los Ear (2), los auriculares más prémium de Nothing. Gracias a esto, estamos ante uno de los auriculares con mejor software para su precio.

Nothing X, la app oficial de los CMF Buds Pro 1 de 3

Con la app puedes programar gestos de tocar dos o tres veces, mantener pulsado o tocar dos veces y mantener pulsado. También puedes activar su potente cancelación de ruido activa que bloquea ruidos de hasta 45 dB. Esta es sin lugar a duda la mejor que hemos probado en su rango de precio, ya que elimina eficientemente el sonido de fondo, especialmente tonos muy agudos o graves. También hay que mencionar su función «Buscar mis auriculares» con la que puedes hacer sonar los auriculares para encontrarlos en caso de que se te extravíen.

Lo que sí nos quedó a deber fue el ecualizador de la app. Este es muy básico y solo permite hacer configuraciones en tres bandas de frecuencias. Se extraña el ecualizador paramétrico avanzado del Nothing X que sí está disponible para el resto de los auriculares de la marca y con el que se podría recuperar un poco los apagados medios (a costa del volumen, eso sí).

Por último, hay que mencionar que trae un modo transparencia y de baja latencia que también nos decepcionaron. Especialmente este último, ya que incluso activándola, la latencia de audio sigue siendo muy alta: 200 a 300 ms.

¿Cuánto dura la batería de los auriculares CMF Buds Pro?

Según Nothing, los CMF Buds Pro vienen con una batería 55 mAh en cada auricular, la cual puede ofrecer hasta 11 horas de uso con la cancelación de ruido desactivada y 6,5 horas con ANC habilitado… ¿Es real? Pues los pusimos a prueba y efectivamente sí dan casi medio día de autonomía si nunca activas la cancelación de ruido y los usas con un volumen moderado (60 %).

Si a esto le sumas los 460 mAh del estuche de carga, la autonomía se extiende a 39 horas con el ANC desactivado o 22 horas si se usa activamente la cancelación de ruido. Finalmente, hay que mencionar que para restaurar la autonomía solo tenemos carga vía USB-C la cual sorprende para bien por su velocidad: con 10 minutos de carga obtuvimos unas 5 horas extras de autonomía.

¿Valen la pena los auriculares CMF Buds Pro?

En resumen, los CMF Buds Pro son lo más cercano a unos auriculares Bluetooth prémium por menos de 100 €. Tienen un diseño compacto y de calidad (aunque poco original viniendo de Nothing) lo que los hace muy cómodos de usar. Cuentan con un software de gama alta gracias a la app Nothing X y un sonido con cancelación de ruido sobresaliente para su precio. Y la batería es lo que más nos gustó, ya que los pudimos usarlos durante muchas horas sin preocuparnos por la carga.

¿Lo que menos nos gustó? Su alta latencia y que su ecualización sacrifique los tonos medios, por ello, no los recomendamos para el gaming o para los amantes de la música de alta fidelidad. Para todo lo demás, son perfectos, te serán muy útiles para tu día a día… ¿Su precio? Pues en AlịExpress ronda los 50 €, aunque ahora te los puedes llevar por 42 € con el cupón ES06 gracias a las ofertas del Black Friday (hasta el 29 de noviembre).