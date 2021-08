Las ROMs personalizadas y el root eran recursos utilizados para mejorar el rendimiento de los dispositivos móviles, además de personalizarlos. Actualmente existen móviles ideales para hacerle root, sin embargo, ¿de verdad sigue haciendo falta el root y una ROM personalizada para mejorar tu móvil?

¿Para qué sirven el root y las ROMs personalizadas?

Existen múltiples métodos para rootear un dispositivo Android, además hacerlo te permite modificar y configurar cualquier apartado de tu móvil. Que tu dispositivo esté rooteado significa que podrás cambiar en él todo lo que se refiere al sistema operativo, además de instalar ROMs personalizadas.

Por su parte, las ROMs personalizadas son actualizaciones de Android que son modificadas por algunas personas para que tu dispositivo tenga la última versión del sistema operativo. Entre otras cosas, las ROMs personalizadas te permiten:

Instalar la versión más reciente de Android.

Instalar algunas apps en sus últimas versiones.

Disfrutar de un entorno para tu móvil mucho más optimizado.

No todo sobre las ROMs es bueno, porque también existen algunos problemas de usar una ROM personalizada.

¿Vale la pena hacer root y tener ROMs personalizadas en la actualidad?

La verdad es que las configuraciones y opciones de personalización que ofrecen el root y las ROMs personalizadas no han cambiado mucho desde que comenzaron a usarse. Además, actualmente existen múltiples dispositivos que no tienen compatibilidad con las principales herramientas para hacer root.

De cualquier forma, antes de saber si vale la pena rootear e instalar ROMs personalizadas en Android debes conocer cuál es el proceso para hacerlo. Luego de rootear correctamente tu Android puedes instalar una ROM personalizada. Igualmente debes saber que el proceso para rootear e instalar una ROM personalizada en un móvil Android en la actualidad es mucho más fácil y rápido de lo que era hace un par de años.

Si te preguntas si hacen falta las ROMs personalizadas en la actualidad, la respuesta es no. ¿Por qué? La respuesta es fácil, porque actualmente Android tiene múltiples configuraciones y opciones de personalización. Ya no necesitas instalar una ROM personalizada para modificar los iconos o la barra de estado de Android.

En cuanto al root, este no deja de ser útil. De hecho existen múltiples aplicaciones y configuraciones que necesitan que tu dispositivo esté rooteado para poder ejecutarlas. Dichas configuraciones y apps que necesitan acceso root sí te ofrecen opciones que todavía Android no tiene por defecto. También existen aplicaciones como Shizuku, una app de Superusuario para dispositivos Android no rooteados.

Parece que los dispositivos Android cada vez te ofrecen más opciones de configuración y personalización, de tal modo que no es tan necesario que rootees tu móvil ni le instales ROMs personalizadas.