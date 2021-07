Aunque no son obligatorias en un móvil con Android, las aplicaciones de Google (GApps) juegan un papel importante en el día a día de muchas personas. La mayoría se interconectan entre sí, son fáciles de usar, son muy completas y facilitan la vida un montón. Es por ello que siempre terminas instalándolas, incluso aunque hayas cambiado la ROM oficial de tu móvil por una ROM personalizada.

Pero si has pasado por este proceso, sabrás que las ROM personalizadas no tienen las GApps preinstaladas. ¿Cómo las obtienes? Instalando algún paquete de GApps, que facilitan la instalación de Google Play Services, la Play Store y otras apps de Google en tu smartphone. El problema es que hay muchos paquetes diferentes y seguro no sabes cuál elegir, ¿verdad? Hoy te enseñaremos todo sobre las GApps para Android: cómo descargarlas e instalarlas.

¿Por qué las GApps se instalan por separado en las ROM personalizadas?

Por si no lo sabes, Google tiene una lista de móviles certificados que pueden llevar sus aplicaciones y servicios instalados. Es una certificación que va anclada a tu dispositivo y se mantiene aunque cambies de ROM. De hecho, esta certificación es la causante de que los Huawei no tengan los servicios de Google, aunque siempre hay un nuevo truco para instalarlos.

Pero volviendo a lo que nos compete, si tu móvil está certificado por Google, siempre podrás instalar las apps de la compañía. No obstante, cuando cambias a una ROM personalizada tienes que hacer una instalación manual. ¿Por qué? Para explicarlo fácil: porque los desarrolladores de ROM no cuentan con las licencias para precargar las GApps en tu móvil, mientras que los fabricantes sí. ¿La palabra clave del problema? Precargar.

Entonces, los desarrolladores se ven obligados a confiar en terceros que crean scripts para instalar las aplicaciones y servicios de Google en tu dispositivo posteriormente. De ahí nacen los paquetes de GApps, que aunque no son obligatorios seguramente querrás alguno.

¿Qué paquete de GApps debes instalar?

Si algo tiene el mundo es que es muy variado y eso afecta a todo lo que usamos los seres humanos. Entonces, básicamente existen diferentes paquetes de GApps porque intentan adaptarse a las necesidades de cada persona. Algunos usuarios usan muchas GApps, otros menos, y los hay que prefieren una instalación minimalista con muy pocas apps.

Como no se puede satisfacer específicamente a cada persona, los desarrolladores crean paquetes con diferentes apps según lo que pueda necesitarse. ¿Las únicas que están siempre? Google Play Services y la Play Store, porque son la base para que funcionen e instales todas las demás GApps. ¿Qué paquete debes elegir? El que mejor se adapte a tus necesidades como usuario.

Sin embargo, hay otro detalle al momento de crear los paquetes de GApps: los móviles con versiones antigua de Android. Cualquier móvil no puede ejecutar una versión nueva de Android, por lo que se crean paquetes de aplicaciones que sean compatibles con versiones viejas.

Los paquetes de GApps más populares para instalar en tu móvil con Android

Distribuciones de GApps hay un montón, pero algunos proyectos destacan sobre resto y son populares por diferentes razones: velocidad de actualización, maleabilidad (paquetes de diferentes apps), facilidad de instalación y compatibilidad. ¿Qué paquetes son esos? Los que listaremos a continuación:

Open GApps, el paquete de aplicaciones de Google más completo

Hablar de GApps es equivalente a hablar de Open GApps, un proyecto presentado en 2015 como sucesor espiritual de las ParanoidAndroid GApps (PA GApps). Al ser un proyecto de código abierto, esta distribución sirve de base para muchos otros paquetes de aplicaciones que agregan sus propias características. Además, ser open source también le ha permitido tener:

Aplicaciones de Google actualizadas a gran velocidad .

. Compatibilidad con todas las versiones de Android desde Android 4.4 en adelante.

desde Android 4.4 en adelante. Soporte de para aplicaciones de 32 y 64 bits .

. Soporte para múltiples arquitecturas de procesadores : ARM, ARM64, x86 y x86_64.

: ARM, ARM64, x86 y x86_64. Múltiples paquetes de aplicaciones para móviles y Android TV.

Qué variante de Open GApps debes elegir

Cuando hablamos de múltiples paquetes es porque realmente Open GApps tiene muchas variantes para instalar. Como base son 10 paquetes (8 para móviles y 2 para Android TV), que son los que vamos explicar. Sin embargo, estos 10 paquetes existen casi que para cada versión de Android y para cada arquitectura dentro de esas versiones, así que imagina cuántas variantes pueden ser en total. Son un montón, pero vamos con los paquetes base y cuál debes elegir según tus necesidades, recuerda que son acumulativos:

Pico : un paquete pensado para instalar lo más básico de Google en tu móvil (Google Play Services, la Play Store y poco más).

: un paquete pensado para instalar lo más básico de Google en tu móvil (Google Play Services, la Play Store y poco más). Nano : diseñado para los usuarios que quieren tener lo mínimo, ademán de compatibilidad con el asistente de Google y Google Search.

: diseñado para los usuarios que quieren tener lo mínimo, ademán de compatibilidad con el asistente de Google y Google Search. Micro : para usuarios con muy poco espacio de almacenamiento o que requieren pocas apps de Google. Incluye Gmail, Calendar y Google Now.

: para usuarios con muy poco espacio de almacenamiento o que requieren pocas apps de Google. Incluye Gmail, Calendar y Google Now. Mini : pensado para aquellos usuarios que quieren lo básico y luego agregar apps manualmente. Es el paquete más popular de Open Gapps.

: pensado para aquellos usuarios que quieren lo básico y luego agregar apps manualmente. Es el paquete más popular de Open Gapps. Completo : incluye todas las aplicaciones de Google que vienen por defecto en un móvil con Android, pero sin reemplazar algunas básicas que vienen con AOSP (teléfono, contactos, etc).

: incluye todas las aplicaciones de Google que vienen por defecto en un móvil con Android, pero sin reemplazar algunas básicas que vienen con AOSP (teléfono, contactos, etc). Stock : este paquete incluye todas las aplicaciones de Google que vienen de serie en los móviles Pixel.

: este paquete incluye todas las aplicaciones de Google que vienen de serie en los móviles Pixel. Súper : incluye todas las aplicaciones de Google que alguna vez se enviaron en un dispositivo de Google, incluso aquellas que ya no se preinstalan.

: incluye todas las aplicaciones de Google que alguna vez se enviaron en un dispositivo de Google, incluso aquellas que ya no se preinstalan. Aroma : una versión especial del paquete “Súper” que cuenta con una interfaz gráfica para seleccionar qué apps instalar (o no).

: una versión especial del paquete “Súper” que cuenta con una interfaz gráfica para seleccionar qué apps instalar (o no). TVStock : este paquete es para dispositivos Android TV. Incluye todas las aplicaciones de Google que vienen de serie en estos Smart TV.

: este paquete es para dispositivos Android TV. Incluye todas las aplicaciones de Google que vienen de serie en estos Smart TV. TVMini: un conjunto más pequeño de Google Apps para dispositivos con Android TV.

NikGApps, muy personalizable y con variante para Android Go

Si las Open GApps no te convencen, entonces deberías echarle un ojo al paquete de NikGApps. Este proyecto es casi tan completo como el anterior, pero tiene algunas características exclusivas que lo hacen muy atractivo:

Puedes crear tus propias compilaciones personalizadas de aplicaciones, no estás limitado a las que ofrecen por defecto.

personalizadas de aplicaciones, no estás limitado a las que ofrecen por defecto. Tiene paquete de aplicaciones para Android Go (móviles gama baja).

(móviles gama baja). Puedes elegir cuándo actualizar tus aplicaciones, o bien dejar las actualizaciones automáticas.

Los únicos problemas de este paquete son que sus aplicaciones funcionan únicamente para Android 10 (o superiores) y son apps de 64 bits. Puede que esto último sea molesto para algunos, pero las apps de 32 bits pronto desaparecerán.

Qué variante de NikGApps debes instalar en tu móvil

Núcleo (Core) : las GApps mínimas para ejecutar Google Play Services y la Play Store.

: las GApps mínimas para ejecutar Google Play Services y la Play Store. Básico : un paquete reducido que agrega las apps de teléfono, mensajes, contactos y calendario de Google.

: un paquete reducido que agrega las apps de teléfono, mensajes, contactos y calendario de Google. Omni : el paquete más balanceado para usuarios que requieren lo más importante de Google. Agrega Gmail, el asistente de configuración del Google, reemplaza la galería de AOSP y algunas cosas más.

: el paquete más balanceado para usuarios que requieren lo más importante de Google. Agrega Gmail, el asistente de configuración del Google, reemplaza la galería de AOSP y algunas cosas más. Stock : incluye casi todas las aplicaciones de Google que se preinstalan en dispositivos con Android.

: incluye casi todas las aplicaciones de Google que se preinstalan en dispositivos con Android. Complete : una variante que con todo lo que llevaría un móvil Google Pixel.

: una variante que con todo lo que llevaría un móvil Google Pixel. Go: destinado a dispositivos con Android Go. Incluye todo lo del paquete Core y unas pocas apps adicionales en su versión para Android Go.

BitGApps, el paquete de aplicaciones de Google más fácil de instalar

BitGApps no ofrece el paquete más completo de aplicaciones de Google, pues está pensado para una instalación minimalista. De hecho, su única variante solo pesa 90 MB, pero que eso no te pare. ¿Por qué? Porque cuenta con un par de características exclusivas geniales:

Permite habilitar la optimización de energía en todas las apps de Google.

de Google. Puede instalarse directamente desde Android una vez iniciado, a través de un módulo de Magisk.

El paquete BitGApps es compatible con Android 7.1.1 Nougat o superiores. Además, incluye apps de 32 y 64 bits, por lo que podrás instalarlo en casi cualquier móvil.

FlameGApps (antes ExLiteGApps), un paquete que incluye Pixel Launcher

Este paquete de aplicaciones de Google también es un viejo conocido dentro de la comunidad de desarrolladores. No tiene demasiadas variantes, pero ofrece un par de características muy interesantes que puedes instalar, o no, gracias a su diseño modular:

Puedes instalar Pixel Launcher en tu móvil directamente desde el paquete.

directamente desde el paquete. Puedes instalar el buscador de Google con o sin asistente de voz .

. Puedes elegir si instalar o no los servicios de personalización de dispositivos.

FlameGApps es compatible con Android 9 Pie o superiores, solo es compatible con procesadores ARM64 (apps de 64 bits) e incluye dos variantes:

Paquete Básico : lo estrictamente necesario para ejecutar las apps de Google y sus servicios en tu móvil.

: lo estrictamente necesario para ejecutar las apps de Google y sus servicios en tu móvil. Paquete Completo: incluye las apps de Google más útiles para tu móvil, entre ellas la de llamadas, mensajes, contactos, Gmail y más.

MindTheGapps, el paquete minimalista recomendado por el equipo de LineageOS

Una solución muy conocida dentro de la comunidad de desarrolladores es MindTheGapps. Este paquete de aplicaciones es el recomendado por el equipo de LineageOS para su ROM personalizada, aunque puedes instalarle otro diferente. Aparte, también puedes instalar MindTheGapps en otras ROM sin mayor contratiempo.

Este proyecto no tiene variantes, sino que es un único paquete minimalista con lo básico para ejecutar los servicios de Google y la Play Store. Oficialmente es compatible con Android 11 o versiones superiores, pero hay algunos paquetes heredados compartibles con Android 8.1, 9 y 10. Además, MindTheGapps es de los pocos paquetes compatibles con procesadores ARM64, ARM y x86.

Cómo instalar las GApps en tu móvil con Android

Ahora que sabes cuáles son los paquetes más populares de GApps toca aprender cómo instalarlos en tu móvil. Hay diferentes métodos según el dispositivo que tengas y la versión de Android que ejecutes, aunque mencionaremos los más comunes. Sin embargo, hay algo común para cualquier smartphone que tengas: el proceso de descarga y la preparación de tu móvil.

¿Qué necesitas para instalar las GApps en tu smartphone?

Los requisitos para instalar las GApps en tu móvil tienden a ser más o menos los mismos, habrá sus excepciones, pero en general son estos:

Descargar un paquete de GApps compatible con la arquitectura y versión de Android de tu móvil.

con la arquitectura y versión de Android de tu móvil. Tener el dispositivo rooteado . Puedes consultar nuestro artículo sobre cómo rootear tu smartphone para ayudarte.

. Puedes consultar nuestro artículo sobre cómo rootear tu smartphone para ayudarte. Tener instalado un recovery personalizado (generalmente TWRP). Aquí te dejamos cómo instalar TWRP en tu móvil.

Saber la versión de Android de tu móvil es la cosa más fácil del mundo, pues normalmente te lo dice el desarrollador antes de descargar la ROM. Además, también puedes consultarlo dentro del propio sistema operativo. No obstante, saber la arquitectura sí es un poco más complicado, aunque hay algunos trucos:

Los móviles son compatibles con ARM64 desde hace varios años, así que un paquete ARM32 solo debería ser necesario si tienes un dispositivo demasiado viejo.

Si vas a instalar Android 11 o superior, necesitarás un paquete de GApps ARM64.

Si quieres saber la arquitectura de la CPU de tu dispositivo, ejecuta el siguiente comando desde la terminal de Android:

Getprop ro.product.cpu.abi

Cómo instalar las Gapps desde TWRP usando ADB

Para este proceso asumiremos que estás instalando tanto una nueva ROM como un paquete de GApps porque es lo más común. Sin embargo, si solo estás instalando las GApps deberás eliminar los pasos 6 y 7 del proceso.

Instala ADB y Fastboot en tu ordenador. Descarga la ROM y el paquete de GApps que necesitas y déjalos en el ordenador. Reinicia tu móvil en modo Recovery. Desde TWRP realiza un restablecimiento de fábrica del dispositivo: Wipe > Factory Reset > Confirmar.

Wipe > Format Data > Confirmar. Regresa al menú principal de TWRP y luego ve a Advance > ADB Sideload. Instala la ROM personalizada en tu dispositivo con el comando: Adb sideload nombredelarchio.zip (pon el nombre correcto del archivo). Sin reiniciar, toca el botón atrás en TWRP para instalar el otro paquete. Instala el paquete de GApps con el comando: Adb sideload gapps.zip (pon el nombre correcto del archivo). Espera que el proceso de instalación finalice, TWRP te irá avisando en tu móvil. Toca “Reiniciar sistema” y comienza a disfrutar de tus GApps.

Cómo instalar las GApps desde TWRP sin usar ADB

Este método ha caído un poco en desuso porque algunos móviles no tienen tarjeta SD, pero todavía hay muchos otros móviles que lo soportan. Es muy parecido al anterior, pero si lo tienes disponible no necesitarás ADB ni un ordenador para instalar la ROM o las GApps. ¿Cómo funciona? Así:

Descarga la ROM y el paquete de GApps que necesitas. Copia los paquetes de instalación en la raíz de la tarjeta SD de tu móvil. Reinicia tu móvil en modo Recovery. Desde TWRP realiza un restablecimiento de fábrica del dispositivo: Wipe > Factory Reset > Confirmar.

Wipe > Format Data > Confirmar. Regresa al menú principal de TWRP y presiona Install > Install from SD Card. Selecciona el paquete de la ROM y confirma la instalación. Elige el paquete de las GApps que vayas a instalar y confirma. Espera que el proceso de instalación finalice, TWRP te irá avisando en tu móvil. Toca “Reiniciar sistema” y comienza a disfrutar de tus GApps.

Si hiciste todo bien Android debería iniciarse sin problemas y podrás usar las GApps que instalaste sin ningún contratiempo. Además, es importante que sepas algunas cosas adicionales:

La mayoría de los paquetes de apps de Google son compatibles con actualizaciones automáticas , así que no tendrás que actualizarlas manualmente.

, así que no tendrás que actualizarlas manualmente. Aunque la ROM reciba una actualización menor vía OTA , casi todos los paquetes se siguen actualizando automáticamente.

, casi todos los paquetes se siguen actualizando automáticamente. Si la ROM se actualiza a una versión superior de Android, es muy probable que tengas que reinstalar las GApps para que sean compatibles con la nueva versión.

¿Te sirvió de algo esta súper guía sobre las GApps? Seguro que sí. Si conoces algún otro dato importante puedes dejarlo en la caja de comentarios.