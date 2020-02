Ya llevamos más de un año ­desde que la lucha y posterior veto de Estados Unidos en contra de Huawei inició. Desde ese momento, muchas son las compañías estadounidenses que le han dado la espalda al fabricante chino, y han puesto en jaque buena parte de su presencia en el mercado.

Pero el golpe más duro quizás ha sido el de Google, que desde el año pasado no está certificando nuevos dispositivos Huawei para que usen sus servicios. Esto ha llevado a muchos usuarios a buscar formas alternativas de tenerlos en sus móviles, pero Google no está de acuerdo. De hecho, acaba de anunciar que instalar sus servicios en móviles Android no certificados puede poner en riesgo la seguridad.

Google recomienda no instalar sus servicios en móviles sin certificar

Para Google, un dispositivo sin certificar significa que no tendrá el resguardo de Play Protect, un servicio que se encarga de analizar todas las apps para verificar que son seguras. Al no tenerlo, el móvil es susceptible a sufrir problemas de seguridad y privacidad de datos debido a aplicaciones que no están verificadas como “seguras”.

Así, cualquier persona malintencionada en Internet puede publicar una aplicación modificada de algún servicio de Google con código malicioso, y el usuario, al no contar con la capa de seguridad que ofrece Play Protect, quedaría expuesto.

Precisamente eso fue lo que alegaron en un documento de soporte publicado el viernes 21 de febrero: “Para proteger la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios, y para salvaguardar la experiencia en general, Google Play Store, Google Play Protect y las aplicaciones principales de Google (incluidos Gmail, YouTube y Maps, y demás) solo están disponibles en dispositivos con certificación Play Protect”.

Instalar los servicios de Google en móviles Huawei sería riesgoso

Desde el 16 de mayo de 2019, y como consecuencia del veto comercial de USA, Google no certifica móviles Huawei para que puedan utilizar sus servicios. Esto ha llevado a muchos importadores y distribuidores de móviles a recomendar a los usuarios que instalen las GApps por su propia cuenta.

Tal es el caso del Mate 30 Pro, el más reciente Mate Xs o la MatePad Pro, tres dispositivos que no cuentan con certificación, pero sí con múltiples métodos alternativos para tener los servicios de Google instalados. Pero para sus dueños Google hace una advertencia:

“Las aplicaciones de Google no funcionarán de forma fiable en estos dispositivos, porque no permitimos que estos servicios se ejecuten en dispositivos no certificador (…). El uso de las aplicaciones de Google como aplicaciones secundarias también conlleva un alto riesgo de instalar una aplicación que haya sido alterada o manipulada.”

No sabemos si lo que alega Google sea totalmente cierto, pero que Google Pay, Netflix o Pokémon Go no funcionen si no tienes certificación de Play Protect, puede dejar ver que sí. Mientras, los fabricantes chinos siguen intentando dar respuesta a esa arremetida, y tal parece que lo harán lazando su propia tienda de aplicaciones para Android.