Hace unas semanas confirmamos que el Huawei Mate 30 Pro no llegaría con los servicios de Google, así como el P40 en todas sus versiones, y cualquier nuevo móvil del fabricante. Esto ha generado muchísima controversia, y representa un golpe muy fuerte para Huawei, ya que son millones de usuarios los que usan a diario las GApps.

Es cierto que Android no requiere las GApps para funcionar a toda máquina, pero el usuario medio echará en falta estas aplicaciones. Debido a esto, la comunidad de desarrolladores se ha puesto manos a la obra para ofrecer una solución, y han dado con una temporal. Aprende cómo instalar los servicios de Google en el Mate 30 Pro, y cualquier móvil Huawei con este APK.

Cómo instalar las aplicaciones de Google en móviles Huawei que no las tienen

Hasta el momento, la comunidad de Android ha desarrollado algunas alternativas para sortear esta limitación en los nuevos dispositivos de Huawei. Pero lo que no había sucedido es que llegaran a una solución tan sencilla como esta que presentaremos.

Este método solo requiere instalar un APK que posee en su código los permisos necesarios para instalar los servicios de Google. Además, es compatible con cualquier dispositivo Huawei que sufra este problema, y funciona tanto en Android 9 Pie como en Android 10.

Si te preocupa la seguridad detrás de esta app, podemos decirte que puedes estar tranquilo. ¿Por qué? Porque ha sido probada y analizada por varios usuarios de XDA-Developers, y ellos mismos afirman que es un APK seguro en todo sentido. Dicho esto, vamos con el proceso.

Instalación paso a paso de los servicios de Google en móviles Huawei como el Mate 30 Pro

Arriba te hemos dejado un vídeo con el proceso de instalación. El mismo es de nuestro amigo youtuber Eloy Gómez, quien ha descubierto el APK en XDA-Developers y lo pone a nuestra disposición en un videotutorial. Sin embargo, acá también te dejamos el proceso detallado en forma de texto.

Descarga el APK que necesitarás desde este enlace y guárdalo en el almacenamiento interno de tu móvil. Abre el explorador de archivos en tu smartphone, ubica el APK y ejecútalo. Puedes obtener algunos detalles extra sobre la instalación de un APK en este enlace. La app que utilices para ejecutar el APK te pedirá permiso para instalar aplicaciones por sí misma, concede el permiso, pero no marques ninguna otra casilla.

Nota: para no ser detectada, la aplicación en cuestión se esconde detrás de otra llamada Chat Partner. Seguramente este será el nombre que verás al instalarla así que tranquilo.

Inicia la aplicación Chat Partner y entrará en una pantalla de inicio de sesión. Ignora todo lo demás y presiona “Detect Device”. Recibirás un aviso de que tu móvil no es compatible con los servicios de Google, y se activará un botón llamado “Repair Now”, púlsalo. Unos segundos después la instalación de la Play Store habrá finalizado y encontrarás una pantalla de inicio de sesión a los servicios de Google. Omite eso, verifica que la Play Store esté instalada y luego elimina Chat Partner como cualquier otra app. Dirígete a la Play Store y configúrala con lo que te vayan solicitando. Disfruta de los servicios de Google, descarga apps desde la Play Store y sincroniza todo con tu cuenta como en cualquier otro Android.

No es una solución definitiva, pues tiene sus limitaciones

Saltarse las limitaciones impuestas por Google a los móviles Huawei no es tan sencillo como lo que acabas de hacer. Si bien es cierto que podrás hacer casi todo como con cualquier otro móvil, este método tiene un detalle que es necesario mencionar.

Al no tener un móvil certificado por Google para utilizar sus servicios, las pruebas de seguridad de Safety Net no pasan. Safety Net es una serie de APIs y servicios que determinan que la conexión entre los servidores de Google y tu móvil es genuina y no tiene modificaciones de ningún tipo.

Lo que sucede es justo esto último, y trae como consecuencia que algunas aplicaciones y servicios no puedan instalarse, como Netflix, Pokémon Go o Google Pay. Son pocos servicios y aplicaciones pero es bueno saberlo. Esto mismo sucede cuando haces root, aunque puede solucionarse con un módulo de Magisk.

Si llegaste hasta acá es porque lo intentaste o vas a hacerlo pronto, cuéntanos tu experiencia con este APK en los comentarios y hagamos debate sobre su eficacia y demás.