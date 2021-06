La tecnología dentro de los móviles continúa avanzando y no hay quien la detenga. Durante años estuvimos anclados a las aplicaciones de 32 bits en Android, pero con la llegada de Android 5 Lollipop en 2014 esto comenzó a cambiar.

Desde entonces el salto a los 64 bits se ha dado lentamente y parece que el mercado está casi listo para abandonar los 32 bits. ¿Cuándo será? ¿Quién será la principal responsable? Según los planes de la compañía, para 2023 las CPU para móviles de ARM no soportarán apps de 32 bits. ¿Qué significa esto para los móviles del futuro y los actuales? Sigue leyendo para saberlo.

Para cuando ARM presentó sus primeros chips de 32 bits en 1986, nadie pensaba que se quedarían cortos, pero sucedió. Esa arquitectura solo es capaz de administrar 4 GB de memoria virtual, una cifra que comienza a quedarse corta en los móviles. Previendo eso, ARM comenzó a migrar hacia los 64 bits en 2012 con el lanzamiento de sus chips ARMv8. ¿La diferencia? Entre otras, la principal es que un registro de 64 bits puede administrar hasta 16 Exabytes de RAM, unos 16000 millones de Gigabytes.

Desde entonces los chips ARM de 32 y 64 bits han convivido juntos, al punto de que la mayoría de los procesadores actuales son capaces de manejar ambos tipos de registro sin problema. No obstante, la compañía decidió que ya es momento de dar el salto definitivo, pues las apps de 32 bits ya están obsoletas.

El primer paso se dio hace poco con la presentación de ARMv9, la primera arquitectura “solo 64 bits” de ARM. Los primeros móviles con estos procesadores no llegarán hasta 2022, por lo que la convivencia seguirá viva por ahora. Sin embargo, ARM detalló que pronto abandonará los chips compatibles con apps de 32 bits, una meta que esperan alcanzar para 2023.

¿Dejarán de funcionar los chips de 32 bits? No, pero ya no tendrán soporte y poco a poco irán perdiendo compatibilidad con aplicaciones y demás (la poca que les queda). Parece una decisión arbitraria, pero ARM no es la única que tiene algo que ver.

