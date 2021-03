Android 12 viene desarrollándose a una velocidad vertiginosa. Aunque Android 11 apenas está cumpliendo medio año desde su lanzamiento, Google ya dejó ver la primera preview de la nueva actualización. Todavía quedan varias versiones preliminares antes de conocer la ROM estable de Android 12, pero gracias a la DP1 sabemos de muchas novedades que podrían llegar con esta versión.

Tras horas de investigación y de destripar el código fuente de la actualización tenemos una sorpresa para ti. ¿El resultado? Este es el changelog no oficial de Android 12 con todos los cambios que podría recibir tu móvil.

Muchos de los cambios en Android 12 están ocultos en su código

Como tiende a suceder con todas las preview y betas de Android, Google prueba muchísimas funciones en estas versiones. Además, la mayoría de ellas se mantienen ocultas en el código fuente hasta que son lo suficientemente estables para probarse.

Así, es fácil creer que todas las funciones que listaremos abajo llegarán a Android 12, pero no es tan sencillo y hay que entender una cosa: el desarrollo de software es una tarea compleja que requiere muchas pruebas si se quiere hacer bien.

Sabiendo esto, puede que varias de las funciones que se prueban en versiones preliminares no lleguen a la ROM estable inmediata. ¿Qué significa esto? Que, aunque ya conocemos muchos de los cambios que están en el horno, muchas características podrían no llegar en Android 12, sino más adelante (incluso podrían no llegar nunca).

Todos los cambios que podrías ver en Android 12

Ahora que sabes lo anterior podemos pasar a la lista de cambios que se han detectado dentro de la DP1 de Android 12. Son muchísimos y abarcan todas las áreas del sistema operativo que puedas imaginar, lo que demuestra que Google va muy en serio con este proyecto. Vamos allá:

Los detalles y variaciones generales que se conocen sobre Android 12

Android 12 es conocido internamente como Snow Cone (Cono de helado), por lo que se mantienen las referencias a dulces y golosinas en el desarrollo.

(Cono de helado), por lo que se mantienen las referencias a dulces y golosinas en el desarrollo. Al presionar 5 veces el botón de encendido se iniciará una cuenta regresiva para realizar una llamada de emergencia . Será similar a iOS.

. Será similar a iOS. Multi-ventana para las aplicaciones : como en los móviles Samsung que permiten tener dos apps abiertas en primer plano al mismo tiempo. Esta característica lleva años probándose.

: como en los móviles Samsung que permiten tener dos apps abiertas en primer plano al mismo tiempo. Esta característica lleva años probándose. Compatibilidad con tiendas de aplicaciones externas : Google podría permitir que Android 12 sea compatible con tiendas de terceros sin que eso vulnere la seguridad.

: Google podría permitir que Android 12 sea compatible con tiendas de terceros sin que eso vulnere la seguridad. Hibernación automática de aplicaciones para aquellas que utilices poco, ayudándote a ahorrar recursos como la RAM.

para aquellas que utilices poco, ayudándote a ahorrar recursos como la RAM. Modo de conectividad restringida : que deshabilitará el acceso a las redes para todas las apps excepto aquellas con privilegios de sistema o firmadas por el fabricante.

: que deshabilitará el acceso a las redes para todas las apps excepto aquellas con privilegios de sistema o firmadas por el fabricante. Actualizaciones independientes para emojis y fuentes: ya no tendrás que esperar una actualización de sistema para recibir las últimas novedades.

Modo de una mano mejorado.

Cambios visuales que podrían verse en Android 12:

Material NEXT : el clásico Material design que debutó en Android 5 Lollipop será reemplazo en Android 12 por una nueva guía de diseño.

: el clásico Material design que debutó en Android 5 Lollipop será reemplazo en Android 12 por una nueva guía de diseño. Nuevo administrador de temas : capaz de modificar el aspecto del sistema operativo y hasta las aplicaciones (siempre que sean compatibles).

: capaz de modificar el aspecto del sistema operativo y hasta las aplicaciones (siempre que sean compatibles). Silky Home: también conocido como “Silk Home”, es un modo oculto que permite cambiar la apariencia del launcher a un estilo similar al de OneUI de Samsung. No se sabe si será exclusivo de los Pixel o general.

Temas basados en fondos de pantalla : a través del módulo “Monet” Android 12 podrá identificar los colores de tu wallpaper y crear un tema que combine con él.

: a través del módulo “Monet” Android 12 podrá identificar los colores de tu wallpaper y crear un tema que combine con él. Nuevos relojes en la pantalla de bloqueo totalmente personalizables. Esta función se ha visto en previews de Android 10 y 11.

Nuevos ajustes para pantallas compatibles con la tecnología Always-On.

Rediseño visual del patrón de bloqueo de pantalla.

El menú de encendido y los controles de domótica serán accesibles desde la pantalla de bloqueo.

serán accesibles desde la pantalla de bloqueo. La barra de ajustes de brillo podría ser más grande.

Se rellenarán los espacios en blanco de todo el sistema operativo, especialmente en el panel de ajustes rápidos.

Nuevo widget de conversaciones : que te permitirá chatear con otras personas directamente desde la barra de notificaciones.

: que te permitirá chatear con otras personas directamente desde la barra de notificaciones. Apilamiento de widgets : pudiendo utilizar un mismo espacio del escritorio para colocar dos o más widgets que serán accesibles al deslizar un carrusel.

: pudiendo utilizar un mismo espacio del escritorio para colocar dos o más widgets que serán accesibles al deslizar un carrusel. Algunos submenús de ajustes ahora tendrán un fondo azulado al utilizar el tema claro.

Nuevo diseño de los controles deslizantes para activar/desactivar funciones.

para activar/desactivar funciones. Las notificaciones personalizadas ahora tendrán un modo de visualización reducido y otro completo.

Android 12 permitirá ocultar la perforación de pantalla para las cámaras de los Pixel 5, 4a y 4a 5G.

El tema oscuro dejará de ser negro y pasará a ser gris.

Las notificaciones de Android 12 mejorarán de gran manera

Las notificaciones serán más grandes en Android 12 y tendrán nuevos tonos.

en Android 12 y tendrán nuevos tonos. Las burbujas de notificación tendrán nuevas transiciones “más suaves” .

. En el modo paisaje las burbujas de notificaciones se moverán a un lateral y se enumerarán verticalmente para así bloquear menos contenido.

Nuevo gesto para acceder a las notificaciones : al deslizar hacia abajo cerca de la barra de navegación se despliega totalmente el menú de notificaciones.

: al deslizar hacia abajo cerca de la barra de navegación se despliega totalmente el menú de notificaciones. Google podría eliminar el menú de opciones que se despliega al deslizar levemente una notificación hacia un lateral.

El botón de “No molestar” para desactivar las notificaciones de una sola app ahora aparecerá directamente en la notificación, sin desplegar el menú de opciones adicionales.

Notificaciones adaptables: Android 12 será capaz de determinar si una notificación debería sonar o vibrar en un determinado momento. También identificará aquellas que son más importantes para ti.

Las opciones de privacidad y seguridad también tendrán muchos cambios en Android 12

Nuevos indicadores de privacidad : Android 12 podría mostrar pequeños íconos en una esquina de la pantalla que te avisan si una app está usando tu micrófono o cámara.

: Android 12 podría mostrar pequeños íconos en una esquina de la pantalla que te avisan si una app está usando tu micrófono o cámara. Avisos de privacidad explícitos para la cámara y el micrófono : además de lo anterior, en ciertas ocasiones Android 12 desplegará una ventana emergente que te avisa que una app está usando el micrófono o la cámara.

: además de lo anterior, en ciertas ocasiones Android 12 desplegará una ventana emergente que te avisa que una app está usando el micrófono o la cámara. Controles rápidos para bloquear el micrófono y la cámara : accesibles desde el menú de ajustes rápidos.

: accesibles desde el menú de ajustes rápidos. Tablero de permisos : que te permite ver rápidamente qué apps están utilizando cada permiso en un momento determinado.

: que te permite ver rápidamente qué apps están utilizando cada permiso en un momento determinado. Bloqueo de seguimiento a las aplicaciones : similar al sistema de Apple que detecta cuándo una app está haciendo seguimiento a tus datos y lo bloquea.

: similar al sistema de Apple que detecta cuándo una app está haciendo seguimiento a tus datos y lo bloquea. Mejoras en el manejo de las cookies “SameSite” como en Google Chrome.

Restricciones de acceso a la dirección MAC real del dispositivo para todas las aplicaciones.

real del dispositivo para todas las aplicaciones. Filtros de intención mejorados: ahora las aplicaciones deberán declarar explícitamente en su código, a través de la función Android:exporter, el por qué necesitan utilizar un filtro de intención. También mejoran los filtros de intención anidados.

Mejoras en la detección de ventanas pop-up maliciosas: Android 12 será capaz de detectar cuando una ventana o aplicación se superpone encima de otras con intensiones maliciosas y bloqueará los toques.

Algunas características existentes en Android 11 que mejorarán en Android 12

Nearby Share funcionará mejor con WiFi.

Deslizar para eliminar una captura de pantalla.

de pantalla. Mejoras en el editor de capturas de pantalla.

Efectos de vibración háptica basados en audio.

basados en audio. Vibración háptica para mandos de juegos.

Los juegos podrán mostrar el nivel de la batería de tu mando Bluetooth.

Al tocar el icono de una app en una notificación esta se expandirá para mostrar más contenido. Anteriormente esto se hacía deslizando sobre la notificación.

Podrás elegir qué aplicaciones pueden mostrar controles multimedia.

Controles multimedia más grandes y con más espacio para la miniatura del archivo.

y con más espacio para la miniatura del archivo. Ventanas de permisos más completas: ahora mostrarán un acceso directo al menú de ajustes y una opción de “Permitir siempre”.

El Pixel launcher recibirá la cuadrícula de 4×5 para las apps y widgets.

Nuevos gestos para el modo inmersivo .

. Los ajustes de accesibilidad ahora se dividen en nuevas categorías para mayor orden.

Conectividad 5G simultánea en ambas SIM para los Google Pixel compatibles.

en ambas SIM para los Google Pixel compatibles. Ahora podrás aumentar el tamaño de una parte de la pantalla solamente cuando actives esta opción de accesibilidad.

Los desarrolladores también se llevarán sorpresas en Android 12

Las apps podrán abrirse a mayor velocidad desde una notificación.

desde una notificación. Una nueva API permitirá arrastrar y soltar contenido de una aplicación a otra con facilidad.

de una aplicación a otra con facilidad. Transcodificación HEVC, HDR y ACV mejorada.

Android 12 llegará a Android TV .

. Compatibilidad con el nuevo formato de imagen AVIF.

ART (Android Runtime) ahora también podrá actualizarse de forma modular.

El módulo de transcodificación ahora también puede actualizarse individualmente.

Las conexiones P2P ahora coexistirán con las conexiones Wi-Fi conocidas por tu móvil, lo que ayudará a programar dispositivos inteligentes, especialmente de domótica.

Android 12 será compatible con hardware de banda ultraancha.

Mejoras en el proceso interno de comunicación (IPC) del Binder de Android, permitiendo que algunas apps hagan ciertas cosas más rápido.

(IPC) del Binder de Android, permitiendo que algunas apps hagan ciertas cosas más rápido. Decodificador de imagen nativo para archivos GIF y WebP.

Restricciones de servicios para aplicaciones en segundo plano.

Nuevos bloqueos en el SDK de Android para APIs no autorizadas.

¿No había más? Como pudiste notar, Google está probando muchas funciones nuevas y realizando múltiples cambios en Android 12. Sin embargo, y como ya mencionamos antes, que estén en la DP1 no significa que vayan a llegar a la ROM estable.

Aun así, ¿cuáles son las que más te gustaron?