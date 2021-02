Da la impresión de que Google va a un ritmo acelerado, pero muy meticuloso, con el desarrollo de cada generación del sistema operativo. Irónicamente, la mayoría de los fabricantes no parecen seguirle el paso con estas actualizaciones.

Por eso, mientras muchos usuarios siguen esperando la actualización a Android 10, Android 11 ya está avanzando y la primera preview de Android 12 para desarrolladores está disponible desde hoy mismo. Pero, dejando de lado lo muy criticable, ¿te gustaría conocer el rumbo que Android está tomando con Android 12?

✅ The first Developer Preview of #Android12 is ready!

Learn about our improvements to trust and safety, new user experience tools, better app compatibility, and more → https://t.co/uUeeeQaXr0 pic.twitter.com/jdSgOnIOvv

— Android Developers (@AndroidDev) February 18, 2021