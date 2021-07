Cuando una empresa como Apple domina uno de los sectores tecnológicos, lo normal es que la competencia quiera derrocarla. Es lo que pretenden tanto Google como Samsung en el mercado de los relojes inteligentes, donde quieren aliarse para acercar Wear OS a Samsung.

Ambas compañía quieren colaborar para redoblar esfuerzos y competir contra el tan demandado Apple Watch. Sin embargo, no todas las alianzas surten efecto, y te diremos los motivos por los que Wear OS no debería estar tan cerca de Samsung.

En qué consiste la alianza entre Google y Samsung y cómo afecta a Wear OS

Hay que reconocer la cierta dejadez de Google en el desarrollo de un buen sistema operativo para los smartwatches. Ahora parece que vuelve a ponerse las pilas, ya que esta alianza con Samsung pretende relanzar un sector que claramente ha perdido terreno con respecto a Apple.

No ha sido fácil la trayectoria de Google con los relojes inteligentes. El lanzamiento de Android Wear no prosperó, ya que los fabricantes no tenían suficiente libertad de personalización.

Tampoco tuvo mucho éxito Wear OS, provocando que cada marca desarrollara su propio sistema, como Samsung con Tizen o Huawei con HarmonyOS. Eso podría cambiar con la alianza entre Google y Samsung, que colaborarían para crear relojes inteligentes más fluidos, con más autonomía y nuevo hardware.

Por qué Wear OS no debería estar en Samsung

A pesar de que se espera mucho de esta colaboración, puede que no sea la mejor de las opciones. Cierto es que Samsung ha creado los mejores smartwatches que no fueran de Apple, como el Galaxy Watch 3 y el Galaxy Watch Active 2, ambos con el sistema Tizen.

Pero preocupa mucho que la compañía tome las riendas de estos dispositivos de Google. Aunque se espera que esta alianza desarrolle un sistema abierto a otros fabricantes, Samsung podría meterse más de lo deseado.

Claro que no es la primera colaboración que Google intenta para impulsar su producto en el mercado de los relojes inteligentes. Siempre ha sido un esfuerzo a medias, porque después de esa alianza no se veía una promoción del producto, algo que ya ocurre con los Google Pixel.

Nada hace pensar que en esta ocasión sea diferente, pero además puede surgir otro problema. Debido a este control absoluto de Samsung, eclipsa la posibilidad de ver un smartwatch Pixel o el crecimiento de marcas como Mobvoi y sus modelos como el Ticwatch Pro 3.

Esta fuerte alianza puede suponer un riesgo de monopolio para la fabricación de relojes Samsung bajo el sistema Wear OS, dejando pocas porciones de la tarta para el resto de compañías que quieren seguir trabajando en el mundo de los smartwatches.

¿En qué puede repercutirte esto? Si has llegado a pensar en esto, hay dos cosas que debes tener en cuenta. Aparte de la evidente falta de variedad a la hora de elegir un reloj inteligente y un escaso catálogo, el precio será mucho más cerrado si buscas un smartwatch con Wear OS.

Tampoco pienses que esto va a pasar seguro, solo estamos estudiando lo que puede ocurrir con esta sorprendente alianza de Wear OS entre Samsung y Google. Lo ideal es que en Mountain View no dejen de lado a sus socios actuales por darle demasiados privilegios a Samsung.

¿Qué piensas sobre esta alianza entre Samsung y Google con Wear OS?