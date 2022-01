Con la gran cantidad de lanzamientos que tenemos todos los años, es normal que algunos móviles pasen desapercibidos. Algunos se lo merecen por no ofrecer nada interesante, y otros hay que reivindicarlos porque injustamente no recibieron toda la atención que se merecían. Y eso es precisamente lo que haremos en este artículo. Recopilaremos los 5 mejores móviles de 2021 que no fue tan populares ni tan bien valorados como debían. Acompáñanos…

Los 5 móviles más infravalorados de 2021

Como pasa todos los años, los móviles que se llevaron los reflectores de este 2021 fueron los buques insignia de las grandes marcas: el Galaxy S21, el Xiaomi Mi 11 Ultra, el iPhone 13 y el Pixel 6. Bajo las sombras de estos, también se lanzaron smartphones brutales que no recibieron el amor que merecían, por la razón que sea. Aquí tienes nuestra selección de los 5 móviles más infravalorados de 2021.

ASUS Zenfone 8, el único buque insignia compacto del año

Ahora todos los smartphones Android tienen pantallas enormes de 6,5 pulgadas aproximadamente o hasta más. ¿Ya nadie piensa en los que necesitan un móvil compacto, ligero y fácil de llevar a cualquier lugar? ASUS sí. La marca taiwanesa nos sorprendió este año con la pantalla AMOLED de solo 5,9″ de su móvil más importante del año: el ASUS Zenfone 8.

Pese a ser una bestia que utiliza el Snapdragon 888 y que funciona con una tasa de refresco gaming de 120 Hz, este teléfono solo mide 148 x 68,5 x 8,9 mm y pesa 169 gramos. Creo que es el único smartphone realmente potente que no se hace pesado, se puede usar con una sola mano y es posible llevarlo en un bolsillo cómodamente. Su precio no está nada mal tampoco: 599 €.

Motorola Edge 20 Lite, el gama media «tapado» del año

Xiaomi con sus marcas Redmi y POCO tiene tan dominada la gama media de smartphones que a los usuarios se les hace difícil ver más allá de estas. Sin embargo, no solo los chinos venden móviles con gran relación calidad / precio. Y la prueba de ello es el Motorola Edge 20 Lite: un smartphone con muchas características de gama alta, pero que solo cuesta 329 €.

Con su hermosa pantalla OLED de 6,57″ a 90 Hz, su rápido procesador 5G, su diseño sumamente bonito y su increíble cámara de triple de 108 MP, este Motorola Edge 20 Lite es una ganga. Por cierto, es compatible con la función «Ready For» que te permite conectar el móvil a un TV o PC para ver su contenido en una pantalla más grande.

Sony Xperia 1 III, con pantalla y cámara cinematográfica

Sony es una marca dominante en el mercado de las consolas, televisores, auriculares, cámaras, entre otros productos. Sin embargo, nunca se han hecho de un nombre importante en el sector de los móviles. Este año lanzaron los Sony Xperia 1 III, 5 III y 10 III que pasaron totalmente desapercibidos (probablemente por sus nombres confusos), aunque el primero de ellos no se lo merecía.

Y es que el Xperia 1 III es indudablemente el mejor gama alta de 2021 para los amantes del cine. Tiene una pantalla cinematográfica de 6,5″ con panel OLED, resolución 4K HDR y tasa de refresco de hasta 120 Hz que es una locura. Además, monta una innovadora cámara triple de 12 MP firmada por Zeiss con un sensor TOF y un teleobjetivo que puede saltar entre 2,9x y 5x.

También hay que destacar que es de los pocos buques insignia que conserva el conector de 3.5 mm para auriculares de cable. ¡Ah! Y usa el procesador más potente del año (el Snapdragon 888) junto con 12 GB de RAM. Eso sí, su precio de 1255 € es lo que menos nos gusta de él, aunque está justificado.

TCL 20 R 5G, el móvil olvidado más económico del año

A pesar de que solo cuesta 179 €, el TCL 20 R es un smartphone 5G que monta un potente procesador Dimensity 700 (el mismo del POCO M3 Pro), trae 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, usa una pantalla de 6,52 pulgadas a 90 Hz, cuenta con una cámara triple de 13 MP y utiliza una gran batería de 4500 mAh. ¡Es muy completo!

Junto con el Redmi 10, este TCL 20 R 5G nos parece el mejor móvil económico del año. Es rápido, versátil, bonito y barato. ¿Qué más se le puede pedir? Por cierto, nos faltó mencionar que su pantalla usa la tecnología NXTVISION que TCL utiliza principalmente en sus televisores, la cual hace que un panel LCD sea más seguro de ver durante mucho tiempo y tenga colores más vivos como los de panel un OLED.

OPPO Find X3 Pro, tiene una de las mejores cámaras del mercado

Todos los años, los Pixel, iPhone, Huawei, Samsung y Xiaomi encabezan las listas de los móviles con mejores cámaras. Y el 2021 no fue la excepción. Pero sin hacer mucho ruido y casi de forma inesperada, el OPPO Find X3 Pro se metió en los primeros puestos de los TOP de cámaras móviles. En DxOMark, tiene una calificación de 131 puntos que supera a la de los iPhone 13 y 13 Mini.

La cámara de este flagship está compuesta por cuatro sensores: dos de 50 MP para las tomas generales y panorámicas, un teleobjetivo de 13 MP con zoom híbrido de 5x y una cámara microscópica de 3 MP con f/3.0 y aumento de 60x. Gracias a este completo y variado conjunto de sensores, la cámara del OPPO Find X3 Pro puede tomar fotos y grabar vídeos con una calidad verdaderamente superlativa.

El resto de sus especificaciones están a la altura de la cámara. Como cerebro, utiliza el Snapdragon 888 con 12 GB de RAM, tiene una pantalla AMOLED de 6,7″ y 120 Hz, soporta una carga rápida de 65 W por cable y 30 W de manera inalámbrica, y su diseño es ultraprémium. ¿Cuánto vale? 939 €.

Y esos fueron para nosotros los móviles más infravalorados del 2021. Si no coincides con nuestras elecciones o crees que nos faltaron varios, déjanos en un comentario tu TOP 5 de smartphones infravalorados del año pasado.