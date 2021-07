La serie Edge 20 de Motorola ha sido presentada. Está compuesta por los Motorola Edge 20 y Edge 20 Pro que usan procesadores Snapdragon, y por el Motorola Edge 20 Lite que es el único con procesador de MediaTek. De hecho, este último es el smartphone más económico de la serie, aunque eso no quiere decir que sea el peor. Tiene un precio genial y características de gama media muy interesantes que repasaremos a continuación.

Todas las características del Motorola Edge 20 Lite

El Motorola Edge 20 Lite es un teléfono de gama media perfecto para cualquier persona. Cuenta con un procesador potente, mucha memoria, una pantalla OLED de calidad, una gran cámara de 108 MP y una batería gigantesca de larga duración. Mira sus especificaciones exactas en la siguiente ficha técnica.

Características Motorola Edge 20 Lite Dimensiones y peso 165,9 x 76 x 8,3 mm. 185 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2400 x 1080) con panel OLED, HDR 10+, tasa de refresco de 90 Hz y relación de aspecto 20:9. Procesador MediaTek Dimensity 720 5G con gráfica Mali-G57 MC3. RAM 8 GB. Almacenamiento 128 GB ampliable con microSD hasta 512 GB. Cámara trasera Triple de 108 MP con f/1.9 + gran angular de 8 MP con f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 32 MP con f/2.3. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, NFC, GPS, Radio FM, jack de audio de 3,5 mm y protección IP52. Batería 5000 mAh con carga rápida de 30 W. Sistema operativo Android 11. Lee también: El Vivo X60 Pro+ ya es oficial con Snapdragon 888 y más

Un smartphone elegante con pantalla de lujo

Este Motorola Edge 20 Lite tiene un diseño bastante parecido al de sus hermanos mayores. La única diferencia es que su módulo de cámara es cuadrado y no rectangular. Mantiene el logo de Motorola en la parte trasera con un acabado lustroso y bordes redondeados que aseguran un cómodo agarre. Además, en la parte frontal, tiene un pequeño agujero para alojar su cámara selfie de forma elegante.

En cuanto a la pantalla, presenta un panel OLED de 6,7″ con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz. Muestra colores muy vivos y una gran fluidez de imágenes, aunque no tanto como otros móviles en su mismo rango de precio que tienen tasas de refresco de 120 Hz y hasta 144 Hz.

Otra característica interesante del Motorola Edge 20 Lite es que, a diferencia de sus hermanos, tiene el lector de huellas en la parte lateral y no integrado en la pantalla. Además, cuenta con otros “extras” geniales como el jack para auriculares, el soporte para Radio FM y la ranura para ampliar su almacenamiento con una microSD.

Cámara de 108 MP brutal y potencia suficiente para lo que quieras

Motorola no ha escatimado en gastos en el apartado fotográfico. El Edge 20 Lite tiene una cámara trasera triple cuyo sensor principal es de 108 MP (el mismo que usan sus hermanos mayores) que toma fotos espectaculares en la mayoría de condiciones. También tiene un sensor gran angular de 8 MP para las tomas panorámicas y un sensor de profundidad de 2 MP para el modo retrato.

Y su cámara selfie es de 32 MP (también es la misma que usan los Edge 20 y Edge 20 Pro). Así que este smartphone Lite tiene prácticamente la misma calidad fotográfica que su hermanos, que son móviles más caros.

Por otro lado, hay que decir que el procesador que utiliza es el MediaTek Dimensity 720 con 5G. Si bien no es el más potente de la gama media, su rendimiento es excelente con redes sociales, mensajería, juegos, vídeos y prácticamente con cualquier tipo de tarea. Además, cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que garantizan un gran desempeño.

La batería más grande de la serie y Android 11 con funciones geniales

El Edge 20 Lite tiene la mayor batería de su serie. Este nuevo teléfono asequible de Motorola cuenta con una gran batería de 5000 mAh con carga rápida por cable de 30 W. Por cierto, el cargador rápido viene en la caja del móvil. Ah, y al igual que sus hermanos, vale la pena mencionar que no admite la carga inalámbrica.

Con respecto al sistema operativo, el Edge 20 Lite viene con Android 11 y la interfaz de usuario My UX de la compañía. Es compatible con la plataforma Motorola Ready For, que permite conectar el teléfono con el televisor o el ordenador de sobremesa y compartir tus juegos, fotos, vídeos y archivos en una pantalla más grande. Eso sí, Motorola dice que algunas de las funciones de la plataforma Ready For están limitadas en el Edge 20 Lite.

Precio del Motorola Edge 20 Lite y disponibilidad

El Motorola Edge 20 Lite estará disponible en las próximas semanas por un precio de 350 euros. Lo podrás conseguir en los colores verde y negro con una única versión de 8 GB + 128 GB.

Coméntanos… ¿qué te parece este Motorola de gama media “económico”?