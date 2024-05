TikTok está repleto de memes por doquier, e incluso de comentarios con significados no demasiado claros que traen un contexto detrás. Entre memes, no olvidamos de los más recientes como America Ya! Hallo!, o el significado del comentario “Ganador de mil batallas”; y por supuesto, ahora se suma otra novedad que seguro has visto en varios vídeos.

“El acabado, el que lo critica” resulta una nueva forma jocosa de abordar a los críticos en los vídeos, comparándolos con la figura a quien dirigen su veneno. ¿Quieres conocer el origen de este meme y lo que representa con mayor claridad? De inmediato te lo contamos.

“El acabado, el que lo critica”: este es el origen del comentario viral en TikTok

Primero que nada, ahondemos en el significado del comentario, aunque no es para nada complejo y ya te puedes ir haciendo una idea con solo leerlo. “El acabado, el que lo critica” es un comentario que pone en comparación a dos partes.

“El acabado”, vendría a ser la persona que ha recibido algún tipo de juicio por parte del creador de algún contenido, mientras que “el que lo critica” es, justamente, dicho creador. La intención del comentario es demostrar que, por lo general, quien está criticando a cierto famoso o figura pública no tiene el mismo mérito.

Su origen viene de la reacción a un meme, haciendo burla al youtuber y streamer conocido como La Cobra, cuyo contenido principal es el fútbol. El influencer argentino habría criticado en uno de sus vídeos a Cristiano Ronaldo, dándole paso al comienzo del meme.

Alguien en respuesta sacó un vídeo en TikTok con el primer “el acabado, el que lo critica”, siendo los protagonistas Cristiano Ronaldo (“el acabado”) y La Cobra (“el que lo critica”) y poniendo como punto de comparación, los físicos de cada uno.

El mismo Lautaro del Campo (La Cobra) reaccionó al vídeo, alegando que ambos físicos fueron retocados con exageración. A partir de esto, han empezado a salir muchos otros vídeos usando el audio de su reacción, así como comentarios con el mismo “el acabado, el que lo critica”, más que nada dirigidos al mundo del fútbol.

Y tú, ¿ya conocías el significado de este comentario en TikTok?