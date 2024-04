Las cajas de comentarios en TikTok son lugares muy extraños en los cuales a veces vemos memes sin sentido como el Klose al x50 de mundiales o el de Trini. En este caso te explicaremos el origen de uno de estos memes, el popular America Ya! Hallo!, que no para de aparecer en diferentes vídeos de la plataforma.

Si has visto estos comentarios en vídeos de TikTok o has escuchado el audio de donde salió y no tienes idea de que significa, no te preocupes, tenemos la respuesta que estás buscando. No dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti para conocer el origen del meme viral America Ya! Hallo!, en TikTok.

¿Qué significa America Ya! Hallo!, en TikTok?

Es probable que hayas escuchado un audio que dice algo como “America Ya” seguido de múltiples personas diciendo “Hallo” al unísono. O también puede ser que hayas visto estas palabras en cajas de comentarios de vídeos de TikTok escrito como “America Ya 😀 Hallo 😀”. Si estás confundido, no te preocupes, no eres el único.

Después de investigar bien el origen del audio, descubrimos que viene de un anime llamado Azumanga Daioh. Específicamente de una escena en la cual Ayumu Kasuga, también conocida como “Osaka”, una de las protagonistas, se imagina llegando a los Estados Unidos y diciendo “America Ya”. Al llegar es recibida por un montón de versiones en miniatura de su amiga Chiyo Mihama, que representan a los estadounidenses y le dicen “Hallo!”, una y otra vez.

La escena es muy cómica y no tiene mucho sentido, pero es la voz de los personajes y la forma en la que su acento hace sonar palabras como “América” y “Hello” lo que hace que este meme sea tan viral. Tanto así que en marzo del 2024, una usuaria de TikTok llamada @morinmorin94 publicó un vídeo de una sección de comentarios repitiendo las frases “America Ya!” y “Hallo!”, cientos de veces y obtuvo casi 2 millones de reproducciones en menos de 4 días.

¿Cómo utilizar el meme de America Ya! Hallo!, en TikTok?

No hay una ciencia exacta para esto, es humor sin sentido, así que si ves un vídeo de anime que use el audio o ves algo se asemeje a la escena original del anime, solo comenta America Ya! o Hallo! y verás como un montón de personas siguen tu ejemplo en las respuestas a tu comentario.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre el contexto y origen de America Ya! Hallo!, el meme viral en TikTok. Esperamos que ahora todo esté un poco más claro para ti, si te ha quedado alguna duda de lo que te explicamos, pues déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.