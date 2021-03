OPPO es un fabricante chino que viene ganando terreno en España a buen ritmo, aunque su filial Realme lo ha hecho a mayor velocidad. Esto es algo que han logrado gracias al lanzamiento de dispositivos excelentes como los Find X2 que dominaron el ranking de AnTuTu durante varios meses de 2020.

La compañía se niega a ceder el terreno conquistado y por eso presentaron su nuevo buque insignia junto a dos móviles adicionales (Find X3 y X3 Neo). Así son todas las características del OPPO Find X3 Pro, el mejor móvil de la marca que también se perfila como uno de los mejores del año.

Todas las especificaciones del OPPO Find X3 Pro

El nuevo flagship de la compañía no se guarda absolutamente nada, pues exhibe las mejores especificaciones técnicas que OPPO puede ofrecer en este momento. Si te haces con él serás la envidia de la cuadra, pues tiene el mejor procesador, una pantalla brutal, mucha RAM y unas cámaras de miedo. Te dejamos su ficha para que lo veas con tus propios ojos:

Características OPPO Find X3 Pro

Dimensiones y peso 159,1 x 73,4 x 7,9 mm. 196 gramos (trasera de cerámica) o 187 gramos (trasera de cristal). Pantalla 6,7″ QHD+ (3168 x 1440) con panel Ultra Vision AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, relación de aspecto 20:9, HDR10+, profundidad de color de 10 bits, DCI-P3, 525 ppi, brillo máximo de 1200 nits, cristal curvado 2.5D, Gorilla Glass 5 y sensor de huellas óptico. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. RAM 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Cuádruple de 50 MP con f/1.8 (Sony IMX766), PDAF omnidireccional y OIS + ultra gran angular de 50 MP con f/2.2 (Sony IMX766), visión de 110 grados, PDAF y OIS + teleobjetivo de 13 MP con f/2.4, zoom híbrido de 5x y PDAF + cámara microscópica de 3 MP con f/3.0 y aumento de 60x. Cámara frontal 32 MP con f/2.4, OIS y EIS. Conectividad y extras USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, GPS + Galileo + GLONASS + BDS + QZSS, Bluetooth 5.2, NFC y altavoces estéreo. Batería 4500 mAh con carga rápida de 65 W, carga rápida inalámbrica de 30 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. Sistema operativo ColorOS 11.1 con Android 11.

El Find X3 Pro tiene un diseño un poco “extraño”, pero su pantalla es inmejorable

Es probable que cuando veas por primera vez el Find X3 Pro te pueda parecer feo, pues su diseño trasero es un poco atípico y puede ser de amar u odiar. ¿La razón? La trasera no es totalmente lisa con el módulo de cámaras superpuesto sobre ella, sino que parece que estuviese debajo y la tapa lo cubriera como una manta.

Puede gustar a unos más que a otros, pero lo cierto es que OPPO invirtió más de 40 horas en diseñar la cara posterior de este móvil. Además, está fabricado en cristal o cerámica con una pintura especial que aporta profundidad y un acabado genial.

Pasando al frontal, el Find X3 Pro no muestra nada especialmente nuevo en diseño, pues tiene cristal 2.5D, bordes reducidos y una perforación en la pantalla. No obstante, el panel elegido por OPPO sí que son palabras mayores.

La pantalla de este smartphone tiene una diagonal de 6,7 pulgadas y utiliza la tecnología Ultra Vision AMOLED de Samsung para una visualización de altísima calidad. Aparte, su resolución es QHD+ (3216 x 1440 píxeles), tiene una tasa de actualización de 120 Hz y HDR10+. La nitidez de las imágenes en este móvil seguro es una pasada, y tampoco tendrás que preocuparte por la luz del sol gracias a su brillo máximo de 1200 nits.

El rendimiento del Find X3 Pro lo situará en los puestos más altos de los benchmarks

Ya hemos mencionado que los benchmarks no lo son todo para calcular el rendimiento de un móvil en la vida real, pero no queda duda de que son buenos indicadores referenciales. Sabiendo esto, casi podemos afirmar que el Find X3 Pro seguro se mantendrá en el top 10 de muchos benchs por un buen tiempo. ¿La razón? Su hardware interno es excelente por donde lo cojas.

Como cabría esperar su procesador es el Qualcomm Snapdragon 888, el tope de gama de la compañía americana, que registra una media de 720000 puntos en AnTuTu. Mientras, la RAM de este dispositivo es de 12 GB en formato LPDDR5 y el almacenamiento de 256 GB en formato UFS 3.1. Como puedes ver, es tecnología puntera por todos lados.

¿Para qué podrás utilizar este móvil? Para lo que te dé la gana, pues se defenderá muy bien en juegos y no habrá aplicación que se le resista por muy demandante que sea. Aparte tiene conectividad 5G, así que podrás ver tus series y películas favoritas a máxima resolución sin problema.

Dos sensores brutales de 50 MP protagonizan el juego de cámaras del OPPO Find X3 Pro

Por si todas las características anteriores no te pareciesen suficientes, OPPO también equipó a su buque insignia con unas cámaras geniales. Son cuatro en total para la parte trasera y entre ellas destacan dos cámaras de 50 MP con sensor Sony IMX766.

La primera es una gran angular de 50 MP con f/1.8 y estabilizador OIS; la segunda, una ultra gran angular de 50 MP con f/2.2 y visión de 110 grados. También encontrarás un teleobjetivo de 13 MP con f/2.4, zoom híbrido de 5X y PDAF. Por último, hay una cámara microscópica de hasta 60 aumentos y resolución de 3 MP.

Sí, puede que las cámaras sobre el papel no suenen tan bien como el sensor de 108 MP del Xiaomi Mi 11 o el teleobjetivo con zoom óptico de 10x del Galaxy S21 Ultra. Sin embargo, seguro que OPPO no defraudará a nadie y también se situará en la parte alta del ranking de DxOMark. Recuerda, más MP no siempre es igual a mejor calidad.

Una batería decente y una carga rápida muy veloz, aunque no la mejor

Puede que OPPO tenga a sus usuarios acostumbrados a tener móviles con sistemas de carga ultrarrápidos, pero el Find X3 Pro se aleja un poco de eso. Su sistema de carga rápida es de 65 W de potencia, que es mucho pero no la mejor mostrada por la compañía. Aun así, es capaz de cargar un 40% de la batería en solo 10 minutos.

Mientras, la carga rápida inalámbrica es de 30 W y la carga inalámbrica inversa es de 10 W. Su batería tiene una capacidad de 4500 mAh, suficiente para un día de uso, pero definitivamente pudo ser mejor.

Precio y disponibilidad del OPPO Find X3 Pro

El OPPO Find X3 Pro ya está disponible en España a través de la página web oficial de la compañía, pero estará a la venta en otras tiendas a partir del 19 de marzo. ¿Sus colores? Negro brillante y azul.

Costará 1169€ para su única versión disponible y, al menos en la tienda oficial, llegará con varios regalos si lo adquieres antes del 31 de marzo. ¿Cuáles son? Un OPPO Watch, un cargador inalámbrico AirVOOC de 30 W y una funda de fibra de carbono.

Y como cabría esperar, el Find X3 Pro llega con Android 11 instalado bajo ColorOS 11.1, la mejor capa de personalización según Master Lu.