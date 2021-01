La espera ha terminado. Por fin, los nuevos Galaxy S21 ya se pueden comprar en España a través de las principales tiendas online. Esta nueva generación de buques insignia de Samsung ha llegado para maravillarnos con su diseño renovado, su pantalla espectacular a 120 Hz, sus cámaras de primer nivel y su potente procesador Exynos 2100.

Eso sí, antes de lanzarte a por un Galaxy S21, hay ciertas cosas que debes tener en cuenta para que luego no te arrepientas de lo que compraste. Recuerda que la serie Galaxy S21 está compuesta por tres modelos que difieren tanto en características como en precios. Si bien algunas diferencias no son muy importantes, otras sí que son clave al momento de decantarse por un modelo u otro.

Además, Samsung ha realizado cambios importantes en esta generación que quizás no esperabas. Veamos pues cuáles son las 5 cosas que debes saber antes de comprarte un Galaxy S21. Al final del artículo te dejaremos el botón para comprar el Galaxy S21 que elijas.

Todas las diferencias de los tres modelos: Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra

De manera resumida, primeramente vamos a ver en qué se diferencian los tres modelos que puedes comprar del Galaxy S21. Evaluaremos cada apartado donde hay diferencias por separado para que puedas ver cuál es el Galaxy S21 que se adapta mejor a tus exigencias.

Materiales de construcción

Galaxy S21 : tapa trasera de plástico, marcos de aluminio y protección IP68. Peso de 171 gramos.

: tapa trasera de plástico, marcos de aluminio y protección IP68. Peso de 171 gramos. Galaxy S21+ : tapa trasera de plástico, marcos de aluminio y protección IP68. Peso de 202 gramos.

: tapa trasera de plástico, marcos de aluminio y protección IP68. Peso de 202 gramos. Galaxy S21 Ultra: tapa trasera de cristal, marcos de aluminio y protección IP68. Peso de 229 gramos.

Gracias a la tapa de plástico, los dos primeros modelos son menos pesados, pero no lucen como dispositivos premium. En cambio, el S21 Ultra con su tapa de cristal es más pesado y susceptible a rayones, pero se ve y se siente mucho mejor.

Pantalla

Galaxy S21 : 6,2 pulgadas FHD+ (2400 x 1080) con brillo máximo de 1300 nits.

: 6,2 pulgadas FHD+ (2400 x 1080) con brillo máximo de 1300 nits. Galaxy S21+ : 6,7 pulgadas FHD+ (2400 x 1080) con brillo máximo de 1300 nits.

: 6,7 pulgadas FHD+ (2400 x 1080) con brillo máximo de 1300 nits. Galaxy S21 Ultra: 6,8 pulgadas QHD+ (3200 x 1440) con brillo máximo de 1600 nits.

Los tres móviles tienen pantallas a 120 Hz con el mismo panel Dinamyc AMOLED 2X. Sin embargo, la del S21 Ultra es más brillante y nítida porque tiene más resolución y brillo.

RAM y almacenamiento

Galaxy S21 : 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento.

: 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Galaxy S21+ : 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento.

: 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Galaxy S21 Ultra: 12 o 16 GB de RAM y 128, 256 o 512 GB de almacenamiento.

En cuanto a memoria, toda la serie usa los formatos LPDDR5 de RAM y UFS 3.1 de almacenamiento, así que los tres dispositivos son igual de rápidos. La cantidad de memoria que necesitas ya depende de ti.

Cámaras

Galaxy S21 : triple de 12 MP (angular) + 12 MP (ultra gran angular) + 64 MP (teleobjetivo). Cámara frontal de 10 MP.

: triple de 12 MP (angular) + 12 MP (ultra gran angular) + 64 MP (teleobjetivo). Galaxy S21+ : triple de 12 MP (angular) + 12 MP (ultra gran angular) + 64 MP (teleobjetivo). Cámara frontal de 10 MP.

: triple de 12 MP (angular) + 12 MP (ultra gran angular) + 64 MP (teleobjetivo). Galaxy S21 Ultra : cuádruple de 108 MP (angular) + 12 MP (ultra gran angular) + 10 MP (teleobjetivo) + 10 (teleobjetivo periscópico). Cámara frontal de 40 MP.

: cuádruple de 108 MP (angular) + 12 MP (ultra gran angular) + 10 MP (teleobjetivo) + 10 (teleobjetivo periscópico).

Evidentemente, el Galaxy S21 Ultra es el que tiene mejor cámara de los tres. Entre el Galaxy S21 y el S21+ no hay diferencias en este apartado.

Batería

Galaxy S21 : 4000 mAh.

: 4000 mAh. Galaxy S21+ : 4800 mAh.

: 4800 mAh. Galaxy S21 Ultra: 5000 mAh.

En este caso, es necesario advertir que más batería no es igual a más autonomía. Considera que los Galaxy S21+ y S21 Ultra tienen pantallas más grandes que el Galaxy S21, por lo que consumen más energía. Así pues, pese a las diferencias de mAh, los tres móviles tienen una autonomía muy similar.

No incluyen el cargador y ni siquiera es opcional

Samsung es otro de los fabricantes que para “cuidar al medioambiente” ha decidido vender sus nuevos buques insignia sin el cargador incluido en la caja. El que puso de moda esta práctica fue Apple con los iPhone 12 y luego la siguió Xiaomi con el Xiaomi Mi 11. Sin embargo, la marca china al menos te da la opción de reclamar un cargador sin coste adicional, por si no tienes uno en casa.

En el caso de los Galaxy S21, más te vale que ya tengas un cargador. Y es que ninguno de los modelos del Galaxy S21 viene con un cargador en la caja, así que tienes que comprárselo por separado. De todas formas, en Amazon la propia Samsung te ofrece añadir a la compra el cargador de 25 W compatible con los Galaxy S21 que ellos mismos fabrican.

Recuerda que todos los Galaxy S21 soportan carga rápida de 25 W por cable, inalámbrica de 15 W e inalámbrica inversa de 4,5 W. Toma esto en cuenta al momento de comprar un cargador para el móvil.

Tampoco tienen ranura para tarjeta microSD ni jack para auriculares

Samsung ha seguido los pasos de Apple en este sentido. Y es que, desafortunadamente, todos los Galaxy S21 han llegado sin jack para auriculares y sin ranura microSD para ampliar su almacenamiento. De cierto modo, no nos sorprende ya que los Galaxy S20 del año pasado tampoco tienen conector para auriculares, pero al menos sí cuentan con expansión por tarjeta microSD.

Así que, si pensabas que podías comprar una versión con menos almacenamiento de un Galaxy S21 para ahorrar dinero, piénsatelo dos veces pues luego no podrás ampliar el espacio. Asimismo, considera que no podrás conectar al Galaxy S21 unos auriculares con cable, salvo que uses un adaptador como este.

Igualmente, vale pena mencionar que, junto a estos móviles, Samsung ha puesto a la venta en España sus nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds Pro. Son la pareja perfecta de los Galaxy S21, así que deberías echarles un ojo si no tienes auriculares inalámbricos.

Olvídate del Snapdragon 888: todos los Galaxy S21 en España usan el Exynos 2100

Como viene siendo costumbre, Samsung ha montado dos procesadores distintos a los Galaxy S21 dependiendo del mercado. Lo que nos toca en España (y en toda Europa) son los Galaxy S21 con Exynos 2100, el procesador de la marca. ¿Pensabas que venían con el nuevo Snapdragon 888? Pues no, los que venden las tiendas en España no incorporan el SoC de Qualcomm.

Solamente los Galaxy S21 que están a la venta en Estados Unidos, China y Corea del Sur incluyen el Snapdragon 888 como cerebro, independientemente del modelo. Ten en cuenta que estos dos procesadores son 5G, están fabricados en 5 nm y cuentan con 8 núcleos configurados de la misma manera.

En términos simples, no hay grandes diferencias entre estos dos procesadores. Ambos son muy veloces y es imposible notar que uno es más rápido que el otro en el uso diario.

Los diferentes precios de los tres modelos

Por último, hablemos de los precios que son muy diferentes según el modelo y variante de Galaxy S21 que desees comprar. Aquí tienes todos los precios:

Galaxy S21 : Versión de 8 GB + 128 GB: 859€ Versión de 8 GB + 256 GB: 899,39€ hasta 909€. Disponible en los colores blanco, gris, rosa y violeta.

: Galaxy S21+ : Versión de 8 GB + 128 GB: 1049,86€ hasta 1059€. Versión de 8 GB + 256 GB: 1099,86€ hasta 1109€. Disponible en los colores violeta, negro y plata.

: Galaxy S21 Ultra : Versión de 12 GB + 128 GB: 1249,86€ hasta 1259€. Versión de 12 GB + 256 GB: 1297,86€ hasta 1299,86€. Versión de 16 GB + 512 GB: 1429,86€ hasta 1439€. Disponible en los colores negro y plata.

:

