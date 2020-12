Crear un sistema operativo no es tarea de un día o dos, toma mucho tiempo y dedicación. Por suerte, Huawei ya llevaba tiempo trabajando en su propio OS, antes de que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos le impidiese contar con los servicios de Google. Los cuales, son una pieza clave en cualquier móvil Android.

Todo esto ha mantenido a Huawei parcialmente alejada del mercado occidental desde entonces. Mientras tanto, han intentado por diferentes medios llegar a un acuerdo o al menos buscar formas de resolver momentáneamente su situación.

Sin embargo, lo que parece ser la única solución real a largo plazo es contar con su propio sistema operativo. Hasta donde sabemos, este sistema sería el HarmonyOS y ¡atentos! Porque probablemente no tendremos que esperar mucho tiempo para probarlo.

Ya hay suficiente información circulando que nos permite hacernos una idea de qué tan bueno es este OS. Y, según lo visto, ¡será bastante bueno!

Diferencias entre HarmonyOS y EMUI (Android)

Para quienes saben cómo terminó Windows Phone, pensar en un nuevo sistema operativo puede causar una sensación de dejavú, pero este no tiene por qué ser el mismo escenario. Huawei lleva trabajando en este sistema aproximadamente desde 2012. Además, según las características de HarmonyOS, este no solo se diferencia bastante de lo que es internamente Android hoy día, sino que lo aventaja en muchos aspectos:

HarmonyOS deja atrás el kernel de Linux en Android

Android está basado en el kernel de Linux, HarmonyOS no. En cambio, Huawei ha desarrollado su propio microkernel. Y esto significa que es mejor, indudablemente. Para empezar, el código de este microkernel es mucho más simple, lo que facilita detectar rápidamente errores, por ejemplo. Esto en teoría también lo hace un sistema más eficiente y con un mejor rendimiento.

¡Más rápido, más eficiente! Así será HarmonyOS

Como ya te comentábamos, el microkernel de HarmonyOS parece ser la clave para que este sea un sistema operativo más moderno, más eficiente, más rápido. Y sí, Android actualmente es bastante rápido también, pero imagina que tu móvil pueda ir más rápido y ser más estable con el mismo hardware que tiene.

También hay que tomar en cuenta que este microkernel no solo reduce drásticamente la cantidad de código que hay en Android, sino que también incluye procesos más modernos y eficientes, para lograr una mejor gestión de los recursos.

¿HarmonyOS o EMUI? Son lo mismo

¡Sorpresa! La interfaz de HarmonyOS seguirá siendo EMUI, así que si eres un fiel seguidor de Huawei y estas acostumbrado a su capa de personalización pues no tendrás nada de qué preocuparte. Con HarmonyOS los cambios reales irán por dentro. Por lo demás, los cambios serán imperceptibles, lo que facilitará enormemente el tedioso proceso de adaptación a una interfaz diferente a la que ya estamos acostumbrados.

Olvídate del Root con HarmonyOS

No todo puede ser perfecto, HarmonyOS se alejará por completo de la filosofía de Google con Android en la personalización. Con este sistema operativo olvídate del root o de las ROM de terceros.

No es ciertamente lo que muchos esperarían pero tiene una buena explicación. Según Huawei, estas prácticas hacen que el sistema sea más vulnerable, cosa que no se pueden permitir.

¿Será esto suficiente para que HarmonyOS pueda plantarle cara a Android?

Tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, HarmonyOS parece ser una propuesta bastante atractiva. Pero seamos honestos, si la opinión pública no es favorable y si el sistema no logra enganchar a los consumidores, no importa qué tan bueno sea, le costará mucho poder establecerse como una opción real. Aún así, todo indica que Huawei ha aprendido de los errores del pasado y que, si se ha tomado tanto tiempo para desarrollar HarmonyOS es porque no quieren dar ningún paso en falso.

Además, Huawei guarda un as bajo la manga y es que gracias al compilador ARK la tarea de portar aplicaciones del sistema Android a HarmonyOS será muy fácil. Cosa que, si recordamos, fue un punto clave para que Windows Phone no terminara de cuajar; la falta de aplicaciones.

¿Cuál será el futuro de Android, Huawei y del resto de fabricantes?

El caso de Huawei ha servido de escarmiento para el resto de fabricantes. ¿Qué evitará que más adelante lo que le está pasando a Huawei se repita con algún otro fabricante? Esta es la mayor desventaja de depender por completo de un tercero para proveer del software que necesitan tus móviles.

Indudablemente, Android se ha impuesto como la única opción real en sistemas operativos para móviles durante mucho tiempo, además de iOS en los iPhone. Por eso mismo y dados los recientes eventos con Huawei, queremos creer que este podría ser el momento idóneo para que surja una tercera opción.

Además, también podría pasar que este sea el punto de inflexión para que más fabricantes comiencen a apostar por sus propios sistemas operativos. Tal vez de forma individual o gracias a un trabajo en conjunto de varias empresas. Pero al menos por ahora estas son solo conjeturas.

HarmonyOS está a la vuelta de la esquina

Si has llegado hasta aquí seguro estás igual de ansioso por saber cuándo estará disponible HarmonyOS. Lamentablemente, aún no hay una fecha oficial, pero todo apunta a que podría ser presentado este mismo mes de diciembre. Así que atentos, porque es probable que llegue para modelos tan populares como el Mate 40 Pro, a través de una actualización.