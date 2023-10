Xiaomi es una de las marcas líderes en el mercado de las pulseras inteligentes, gracias a sus dispositivos de buena calidad y precio asequible. La Xiaomi Smart Band 8 es la última generación de su popular línea de wearables, que llegó al mercado global en septiembre de 2023 junto con la variante «Active» que es más económica y tiene un diseño menos premium.

¿Qué tienen en común y qué las distingue? ¿Cuál es la mejor opción para ti? En este artículo vamos a comparar las características, el diseño, la batería, los sensores, los modos deportivos y el precio de ambas pulseras, para que puedas elegir la que más se adapte a tus necesidades y preferencias.

Tabla comparativa de la Xiaomi Smart Band 8 vs. Xiaomi Smart Band 8 Active

La Xiaomi Smart Band 8 y la Xiaomi Smart Band 8 Active comparten muchas características, como la conectividad Bluetooth 5.1 BLE, la resistencia al agua de 5 ATM, la compatibilidad con iOS 12 y Android 6.0 o superior, el sensor de frecuencia cardíaca, el sensor de saturación de oxígeno en sangre (SpO2), el registro de la respiración durante el sueño, el registro del ciclo menstrual y el medidor del nivel de estrés.

Sin embargo, también hay algunas diferencias importantes entre ellas, sobre todo en lo que respecta a diseño, pantalla, batería, modos deportivos y materiales de fabricación. Veamos cada una de estas diferencias con más detalle a continuación.

Especificaciones Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 Active Dimensiones y peso 48 x 22,5 x 10,99 mm. 27 gramos con la correa. 42,81 x 25,42 x 9,99 mm. 26,4 gramos con la correa. Pantalla 1,62″ con panel AMOLED, resolución de 192 x 490 píxeles, tasa de refresco de 60 Hz, brillo de hasta 600 nits, 326 PPI, cristal Gorilla Glass 3, modo Always On Display y más de 200 watchfaces. 1,47″ con panel TFT, resolución de 172 x 320 píxeles, tasa de refresco de 30 Hz, brillo de hasta 450 nits y más de 100 watchfaces. Sensores Sensor óptico de ritmo cardíaco (PPG)

Sensor de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2)

Sensores de movimiento de seis ejes (acelerómetro y giroscopio). Modos deportivos

+150 modos deportivos con 10 modos de carrera profesional junto al Pebble Mode. +50 modos deportivos. Funciones adicionales

Ejercicios de respiración, monitorización del sueño, estrés y presión, seguimiento de la salud femenina, índice PAI, alertas de inactividad, alarmas, notificaciones, control de música y más. Batería y autonomía

190 mAh para 16 días de autonomía típica. Con el modo AOD activado, la autonomía típica se reduce a 6 días. Soporta carga magnética. 210 mAh para 14 días de autonomía típica. Se reduce a 6 días con un uso intensivo. Soporta carga magnética. Tiempo de carga

1 hora aprox. 2 horas aprox. Resistencia al agua 5 ATM. Conectividad Bluetooth 5.1 y NFC para una variante específica. Bluetooth 5.1. Compatibilidad Android 6.0, iOS 12 o versiones posteriores de cada uno. Android 6.0, iOS 12 o versiones posteriores de cada uno. Precio Desde 39,99 €. Desde 30 € (al cambio, en China). Lee también: Nuevo SwitchBot S1: el primer robot del mundo capaz de rellenar un humidificador

Todas las diferencias entre las Xiaomi Smart Band 8 y Xiaomi Smart Band 8 Active

A simple vista, puedes notar que la Xiaomi Smart Band 8 tiene un aspecto más prémium que su variante Active, pero ahí no quedan las diferencias. Esto es todo en lo que se diferencian la Xiaomi Smart Band 8 y la Xiaomi Smart Band 8 Active:

La Xiaomi Smart Band 8 tiene una pantalla de mayor calidad

La variante estándar usa un panel AMOLED de 1,62 pulgadas con una resolución de 192 x 490 píxeles, un brillo máximo de 600 nits y una tasa de refresco de hasta 60 Hz. Esta pantalla ofrece una mejor calidad de imagen, colores más vivos y una mejor visibilidad en exteriores que el panel TFT de 1,47 pulgadas de la variante Active, ya que tiene un tamaño menor, una resolución inferior de 172 x 320 píxeles, una fluidez de solo 30 Hz y 250 nits menos de brillo máximo.

La Xiaomi Smart Band 8 es más duradera, pero más pesada

La Smart Band 8 tiene un marco de acabado metálico y un cristal protector en la pantalla de tipo Gorilla Glass 3, mientras que la Smart Band 8 Active es totalmente de plástico y no usa ningún cristal protector especial. Esto hace que la Smart Band 8 sea más resistente, aunque también más pesada (solo por 0,6 gramos).

Menos opciones de personalización en la Smart Band 8 Active

La variante Active tiene menos opciones de personalización, ya que solo ofrece más de 100 watchfaces o carátulas diferentes para elegir. En cambio, la Smart Band 8 te permite usar más de 200 watchfaces para encontrar el que mejor se adapte a cada ocasión.

Diseño más deportivo para la Smart Band 8 Active y más premium para la Smart Band 8

La Smart Band 8 tiene un aspecto alargado más elegante y premium, mientras que la Smart Band 8 Active es rectangular con un aspecto más deportivo y funcional. La variante estándar usa un nuevo sistema de correa intercambiable y permite elegir entre diferentes materiales y colores, como cuero, metal, piel entrelazada o silicona.

Además, la Smart Band 8 ofrece la posibilidad de usarse más allá de la muñeca, con diferentes accesorios que permiten colocarla en el zapato cuando se hace deporte o colgarla del cuello con una cadena a modo de colgante. La correa de la Xiaomi Smart Band 8 Active también es intercambiable, pero la marca solo ofrece correas de silicona más simples sin posibilidad de convertir el reloj en un accesorio de vestir.

Mejor batería y carga más rápida para la Smart Band 8

A pesar de que tiene una batería más pequeña de 190 mAh, la Smart Band 8 promete una autonomía de hasta 16 días con un uso típico. Además, cuenta con una función de carga rápida que permite cargarla al 100% en menos de una hora. En cambio, la Xiaomi Smart Band 8 Active tiene una batería más grande de 210 mAh que, sin embargo, promete una autonomía menor de hasta 14 días con un uso típico. ¡Ah! Y tarda en cargarse al 100% el doble de tiempo.

Aunque no lo parezca, la Smart Band 8 es mucho más deportiva

La Xiaomi Smart Band 8 tiene más de 150 modos de deporte, mientras que la Xiaomi Smart Band 8 Active tiene más de 50 modos de deporte. Esto significa que la primera puede registrar más tipos de actividades físicas y ofrecer datos más detallados y precisos. Además, la Xiaomi Smart Band 8 tiene una función llamada Modo Pebble, que consiste en enganchar la pulsera en el zapato cuando se corre, para obtener datos como la velocidad, la distancia, las calorías quemadas, el ritmo cardíaco y la postura correcta.

También tiene 10 modos de carrera profesional que ofrecen consejos y sugerencias para mejorar el rendimiento. Por su parte, la Xiaomi Smart Band 8 Active no tiene ninguna función especial, pero sigue siendo capaz de medir los pasos, la distancia, las calorías quemadas y el ritmo cardíaco en los modos de deporte que ofrece.

No hay diferencias en la medición de salud: ofrecen las mismas funciones

Las funciones de salud de la Xiaomi Smart Band 8 y la Xiaomi Smart Band 8 Active son las mismas. Ambas pueden medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre (SpO2), el registro de la respiración durante el sueño y el nivel de estrés. Además, incorporan el mismo sensor de movimiento de seis ejes para la detección de los datos deportivos.

Las dos pulseras inteligentes también ofrecen otras funciones útiles, como el control de la reproducción de música, las alertas de inactividad, la medición del índice PAI, etc. Si solo te interesan estas smartbands por sus funciones de salud, realmente cualquiera de las dos te vendrá bien porque no hay diferencias en este apartado.

¿Cuál es la pulsera inteligente Xiaomi Smart Band 8 que más te conviene?

Antes de dar una conclusión, cabe aclarar que la Xiaomi Smart Band 8 tiene un precio de 39,99 euros, mientras que la Xiaomi Smart Band 8 Active cuesta 30 euros (al cambio del precio de China porque aún no se ha lanzado en Europa). Hay una diferencia de solo 10 euros entre ambas, por lo que la pregunta es… ¿vale la pena ahorrarse 10 euros e ir a por la Active o es mejor no escatimar en gastos y quedarse con la mejor Smart Band 8?

La Xiaomi Smart Band 8 tiene una pantalla más grande y de mejor calidad, una batería de mayor duración con carga rápida, un diseño más elegante y premium, más modos de deporte y funciones adicionales como el Modo Pebble o los modos de carrera profesional. Para nosotros, esto es más que suficiente para justificar los 10 euros extra de su precio.

La Xiaomi Smart Band 8 Active tiene una pantalla más pequeña y de menor calidad, una batería sin carga rápida, un diseño más simple y menos modos de deporte. Sin embargo, cuenta con las mismas funciones de salud que la Smart Band 8 y es 10 euros más barata. Particularmente, no me parece que valga la pena esta pulsera, sobre todo por la calidad de su pantalla y porque existe la Smart Band 8 por solo 10 euros más. Aun así, no es una mala opción:

La elección entre una u otra dependerá de tus necesidades y preferencias, pero según nuestro criterio la Xiaomi Smart Band 8 es mejor opción por mucho. Ahora bien, ¿y qué hay de la Smart Band 8 Pro? Si ya has descartado la variante Active, entonces mira esta comparativa entre la Xiaomi Smart Band 8 y Smart Band 8 Pro.