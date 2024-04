En el mercado existen decenas de alternativas a los AirPods, algunas muy económicas y otras mucho más completas. Sin embargo, sabemos muy bien que los auriculares de Apple se siguen vendiendo como pan caliente pese a su precio, pues su sonido es realmente bueno. Además, son compatibles con Android, aunque no puedas desatar todas sus funcionalidades como al usarlos con un iPhone.

Así, hay muchas personas con móviles Android, pero que tienen unos AirPods para escuchar sus canciones favoritas, ver series, películas, jugar y comunicarse. Si eres una de esas personas este artículo es para ti, porque hoy te mostraremos un truco para personalizar tus auriculares: así puedes cambiar el nombre de tus AirPods en Android.

Renombrar tus AirPods en Android es así de sencillo (y por qué es una buena idea hacerlo)

Aunque es algo que no va a hacer que tus auriculares suenen mejor, identificar tus AirPods con un nombre en particular puede llegar a ser bastante útil. ¿Cómo? Imagina que los pierdes en algún lugar que frecuentas, alguien podría encontrarlos y al ver tu nombre sabría a quién devolverlos. Eso, o que en tu casa haya varios juegos de AirPods y así todos sabrán a quién pertenece cada par. Ahora seguro que te parece una mejor idea y no solamente una pijería, ¿cierto?

Lo mejor de todo es que el cambio de nombre es tan sencillo de aplicar como a cualquier otro dispositivo Bluetooth que hayas emparejado con tu Android. ¿Cómo se hace? Así de fácil:

Empareja tus AirPods con tu móvil Android. Ve a los ajustes de Bluetooth de tu smartphone (o ‘Dispositivos conectados’). Busca los AirPods en la lista y presiona el icono de la tuerca. Ubica y presiona el icono del lápiz en la esquina superior derecha para editar. Cambia el nombre de tu AirPods y confirma.

Con esto tus AirPods tendrán un nuevo nombre y lo mejor es que es un proceso que toma menos de un minuto hacerlo. Ahora, una cosa que debes saber: este es el proceso para Android 14 stock, pero puedes replicarlo en cualquier móvil con Android. Sí, puede que algún paso cambie un poco o una opción se llame diferente, pero por mera intuición sabrás cómo cambiar el nombre. Al final, todas las opciones se parecen un montón.