Últimamente recibimos muchas noticias relacionadas con grandes compañías, organizaciones o desarrolladores que violan la privacidad de los usuarios a través de sus apps. Por eso, que aparezca un mensaje en tu Xiaomi diciendo… “La red podría estar monitoreada” hace saltar todas las alarmas. Pero tranquilo. A priori esto es solo una advertencia y no significa que realmente un hacker o una empresa te está vigilando por medio de tu móvil Xiaomi. De hecho, normalmente no hay que preocuparse por este mensaje.

Aun así, hay que admitir que la manera de comunicar este tipo de advertencia es muy inquietante y podría generar confusiones. Para que no te angusties tanto, enseguida te contamos que quiere decir la notificación “La red podría estar monitoreada”, qué implica, los riesgos que podrías correr y hasta cómo eliminarla de tu Xiaomi.

“La red podría estar monitoreada”: un aviso de instalación de certificados no autorizados

El aviso “La red podría estar monitoreada” solo quiere decir que una aplicación con certificado de CA se ha instalado en tu Xiaomi. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque una app con certificado de CA (autoridad de certificación de raíz) está autorizada para vigilar tu conexión a Internet e incluso alterar algunos datos de tu móvil. De ahí a que el mecanismo automático de protección de tu Xiaomi te envíe esta notificación al ver que se instaló un certificado de este tipo.

En resumen, lo que te están avisando es que hay una app instalada en tu Xiaomi con un certificado que no es de confianza para Android. Ten en cuenta que todos los smartphones vienen de fábrica con una lista de certificados de seguridad de confianza. Así que, si tu móvil detecta un nuevo certificado que no está en su lista de confianza, te mostrará este mensaje.

Cabe aclarar que no solo las apps pueden añadir certificados a tu móvil, también pueden hacerlo algunos servicios y páginas web. Incluso, tú mismo puedes instalar un certificado digital en Android.

¿Esta notificación solo aparece en móviles Xiaomi?

En realidad, el mensaje “La red podría estar monitoreada” puede aparecer en cualquier dispositivo Android, ya que se trata de un mecanismo de seguridad de Android implementado desde Android 4.4 KitKat. Sin embargo, algunos fabricantes ocultan esta notificación o, mejor dicho, la muestran de una forma menos evidente que MIUI en los Xiaomi.

Además, en los móviles de otras marcas el mensaje es ligeramente diferente: “Es posible que la red esté supervisada”, “La red puede estar vigilada”, etc.

¿Por qué aparece “La red podría estar monitoreada” en mi teléfono?

Normalmente, esta notificación salta cuando activas aplicaciones de VPN, DNS, bloqueadores de anuncios o similares en tu Xiaomi. Este tipo de apps necesitan filtrar tu conexión a Internet para cumplir sus funciones, por lo que es completamente lógico que tengan certificados con capacidad de monitorizar tu red (aunque no lo hagan). Si este es tu caso, no deberías preocuparte siempre y cuando la app que estés usando sea de confianza.

También esta notificación aparece cuando tienes instalada una app de control parental o cuando abres una aplicación de trabajo que algunas empresas piden instalar a sus empleados para monitorizarlos.

Ahora bien, si no usas ninguna app como las anteriores, es posible que el certificado que está haciendo saltar esta notificación provenga de un sitio web o de una aplicación de otro tipo. Así que intenta recordar si tú mismo permitiste que alguna página web obtuviera permisos especiales en tu móvil o si instalaste un APK de dudosa procedencia. Sea cual sea el motivo, revocar un certificado en Xiaomi para solucionar este problema es muy sencillo y en el siguiente apartado te explicamos cómo hacerlo.

Cómo eliminar la notificación “La red podría estar monitoreada” en Xiaomi

Para quitar la notificación “La red podría estar monitoreada” basta con eliminar el certificado que está causando el problema de la siguiente forma:

Abre la app Ajustes .

. Ingresa en Contraseñas y seguridad .

. Selecciona Privacidad .

. Entra en Encriptación y Credenciales.

Toca la opción Credenciales de usuario .

. Presiona el certificado que no reconoces y luego pulsa en Eliminar . Antes de hacer esto, deberías copiar el nombre del certificado para poder recuperarlo luego en caso de que no sea el causante del problema.

. De ser necesario, desinstala la aplicación que crees que instaló el certificado.

¡Listo! Así debería desaparecer la notificación. Si es una app de VPN, DNS o bloqueador de anuncios la que provoca la alerta, solamente desactivándola puedes eliminar el mensaje.

Ten en cuenta que algunas aplicaciones o servicios autofirman sus certificados para no pagar un certificado oficial que Android apruebe. Por ello, aunque una app no sea maliciosa, puede hacer que esta alerta aparezca. Y lo peor en estos casos es que, si la app es de confianza y la necesitas, no podrás eliminar la notificación pues debes tener el certificado para poder seguir usándola.

Esperamos haberte ayudado y se te quedó alguna duda, coméntanosla para aclararla.