¿Alguna vez te ha pasado que estás buscando una información que sabes que tienes guardada en un archivo, pero no en cuál? Muchos hemos pasado horas en esa búsqueda y a veces no damos con lo que necesitamos, aunque sabemos que está por ahí.

Esto pronto dejará de ser un problema para todos o al menos para los que tengan esta app de Google instalada en sus móviles. Google Files ya permite buscar texto y objetos en imágenes o documentos que tengas en tu almacenamiento, así que se acabaron los dolores de cabeza. ¿Cómo funciona esta característica? Te lo contamos.

La búsqueda inteligente finalmente llega a Google Files y es genial

Google Files acaba de actualizarse y estrena una nueva característica para su herramienta de búsqueda llamada Smart Search (Búsqueda Inteligente). ¿Qué es lo que hace? A través de una búsqueda avanzada, ahora podrás buscar fragmentos de texto y objetos en imágenes y archivos que estén almacenados en tu móvil.

No importa si no sabes el nombre de un archivo o es ininteligible, tampoco si no encuentras una imagen en específico entre el montón que tengas guardadas. Siempre podrás dar con eso que buscas valiéndote de palabras claves que permitan identificar lo que deseas entre tus archivos.

¿Cómo es que Google Files logra algo tan genial? Porque Smart Search cuenta con un algoritmo de aprendizaje automático. Esta característica no solamente te permite tener a la mano tus archivos más importantes según lo que vaya aprendiendo Files de tu comportamiento, también cuenta con un sistema de escaneo local de archivos que es lo que te ayudará a dar con eso que andas buscando, pero no sabes dónde está.

El objetivo es ahorrar tiempo en tu búsqueda, también reducir las veces que te tocará desplazarte para encontrar algo. Y si te preocupa que una app esté escaneando todos tus archivos (una preocupación totalmente lógica), debes saber que no hay conexión alguna hacia fuera de tu móvil y todo funciona localmente.

Por ahora, Smart Search solo funciona con archivos PDF e imágenes, pudiendo buscar en ambos tipos de archivos fragmentos de texto y objetos. También permite hacer búsquedas inteligentes a través de los metadatos de archivos multimedia, por lo que podrás filtrar fácilmente tus archivos según artista, álbum y título. Según distintas pruebas, la búsqueda de objetos en imágenes funciona de forma muy similar a la de Google Fotos, aunque con una tasa de acierto menor.

¿Cuándo podrás usar la búsqueda inteligente en Google Files?

Smart Search es una característica que lleva tiempo probándose en Google Files, pero hasta ahora es que nos permiten probar sus mejores características. La última actualización disponible en Google Play incluye las novedades que señalamos arriba, aunque todavía no se está distribuyendo globalmente.

Junto a esto, hay otro detalle que debes conocer. Según la propia Google en su blog de ayuda, el análisis de archivos para activar Smart Search se ejecuta periódicamente. Por tanto, si tienes un archivo muy reciente en tu almacenamiento, es probable que no puedas usar Smart Search con él. Además, es necesario que se ejecuten varios análisis antes de que la búsqueda inteligente logre dar buenos resultados.

Esto es algo normal cuando hablamos de algoritmos de aprendizaje automático, pero no está de más recordártelo. Eso sí, estamos seguros de que este es solo el primer paso de lo que espera hacer Google con las búsquedas en Files.

Por cierto, hay un par de novedades adicionales que no hemos reseñado. Esta actualización de Google Files también agrega lo siguiente: