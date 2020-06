Con sus promesas de altas velocidades, estabilidad, bajas latencias y ahorro energético, no es difícil asegurar que la red 5G es el futuro. No obstante, es una tecnología bastante verde. Muchas empresas alrededor del mundo están trabajando en expandir su cobertura y prepararnos para la adopción masiva, pero lo cierto es que aún falta un poco para eso.

Además, los móviles compatibles con 5G aún son mayoritariamente de gama alta, y las tarifas de un plan 5G no son económicas. Para muchos la red 4G LTE es más que suficiente, y no ven razón alguna para cambiar. Tomando en cuenta todo esto, y aunque amamos el 5G, hemos redactado una lista con 5 razones para no preocuparse por comprar un móvil 5G, todavía.

La cobertura de las redes 5G aún es baja

Como mencionamos arriba, muchas empresas han estado trabajando arduamente en ampliar la cobertura 5G en todo el mundo. En el caso español, por ejemplo, Vodafone ya cubre varias ciudades españolas con 5G. Sin embargo, esta implementación aún es pequeña comparada con la cobertura de las redes 4G, y es natural, porque es un proceso lento y costoso.

A pesar de ser de ser tecnología que opera por debajo de la banda de 6 GHz, lo que permite cubrir mayor área que la tecnología mmWave, en este momento solo se cubren ciudades importantes. Por consiguiente, si vives en un área rural te quedarás fuera por un tiempo. Pero eso no es lo único.

Otra ventaja de utilizar el 5G sub-6 es que es más económico, porque puede usarse mucha tecnología de las redes 4G. Esto es excelente, pero en algunas ocasiones las empresas terminan vendiendo un 5G que ofrece velocidades similares al 4G LTE, como AT&T en Estados Unidos.

Esto no siempre es así, pero sucede. Y aunque no dudamos que en algún momento la red 5G alcanzará la misma cobertura que la 4G, o más, todavía no es el momento.

La tecnología mmWave aún tiene graves problemas de cobertura y penetración cuando hay obstáculos

Si el 5G sub-6 es genial en cobertura, pero regular en velocidad, el 5G mmWave es exactamente lo contrario. Esta es la red que probablemente terminemos conociendo como el 5G “real”, y será capaz de alcanzar velocidades de hasta 100 Gbps (teóricas).

Pero la tecnología de banda milimétrica tiene dos problemas: es muy costosa, y también tiene una cobertura muy limitada. Quitando el primer problema, las redes mmWave necesitan una línea de visión bastante clara entre el dispositivo y la antena, si no terminan teniendo problemas de conexión.

Aparte, a medida que aumentas la frecuencia, y con ello el límite teórico de velocidad, la mmWave puede llegar a un punto en que incluso tu mano será suficiente para que el móvil pierda la conexión. Es algo que aún debe mejorar mucho, y mientras la diferencia entre tener 5G o no sea doblar una esquina, entonces no valdrá la pena.

Aún no hay consenso en las bandas 5G que se utilizarán, y eso puede ser un gran problema

Hasta ahora conocemos tres denominaciones que agrupan los distintos tipos de 5G: las redes 5Ge, 5G y 5G+. Sin embargo, estos nombres en realidad reúnen múltiples bandas de operación, y las operadoras y fabricantes todavía no se ponen de acuerdo en todo.

La mayoría de los móviles 5G actuales, y los futuros, operarán en las bandas mmWave. Pero si prestaste atención en los puntos anteriores, esta tecnología no es la que mayor cobertura e implementación tiene actualmente. En cambio, las operadoras están utilizando mayoritariamente la red 5G sub-6, por lo que muchos dispositivos que compres ahorita, probablemente no funcionen con determinadas operadoras.

Para evitar este problema, muchas empresas de telefonía lanzan sus propias versiones de diferentes móviles, como el Galaxy Note 10+ 5G de Verizon. Estos móviles están adaptados para funcionar bajo la frecuencia que utiliza la compañía, pero crean otro problema.

¿Qué sucede cuando quieres usarlos con otra operadora que utiliza una banda diferente? O ¿qué pasará cuando la red 5G sub-6 caiga en favor de la mmWave? Sorpresa, esos móviles serán difíciles de actualizar, o sencillamente no podrán hacerlo. Hasta que no exista un consenso en las bandas a utilizar globalmente, o al menos de forma continental, un móvil 5G no es viable.

Los planes 5G son caros

Y además, el 5G solo tiene sentido con planes ilimitados. En la mayoría de casos, las operadoras que ofrecen conexión 5G lo hacen a través de planes ilimitados caros.

Volviendo al ejemplo de Vodafone en España, su tarifa 5G ilimitada cuesta casi 50 euros mensuales, aunque al momento de escribir este artículo tenga un 50% de descuento. Pero, además, viene con permanencia. Y no es lo único, porque el plan 5G de Vodafone no es tan ilimitado, sino que a partir de los 400 GB te limitan la velocidad.

No cualquier persona puede desembolsar 50 euros mensuales solo en su plan de datos 5G. En especial si no van a recibir una velocidad de descarga mucho más alta que la de un plan 4G LTE estándar.

Hay más móviles compatibles con 4G que con 5G, e incluso algunos son muy potentes y baratos

La última razón para no comprar un móvil 5G es quizás la más tonta de la lista, porque los móviles 5G también son compatibles con 4G. Sin embargo, eso no le quita parte de realidad, y es que el catálogo de móviles 4G es mucho más amplio.

Pero no es solo eso, sino que la mayoría de móviles compatibles con 5G son los más caros de cada fabricante. Es verdad que hay smartphones asequibles con 5G, como los Xiaomi Redmi 10X, y que Huawei asegura que los móviles 5G baratos llegarán en 2020, pero todavía no son la regla.

Aparte, hay móviles 4G que además de tener gran potencia y unas cámaras increíbles, también te ahorrarán unos euros respecto a un equivalente con 5G. Ejemplo de ello es el Realme X3 SuperZoom, un móvil con pantalla de 120 Hz, cuatro cámaras traseras (una con zoom óptico 5x), dos cámaras frontales, y 12 GB de RAM. Mira sus especificaciones, y si esto no te parece un gran móvil, entonces no sabemos qué lo será:

Pantalla IPS de 6,6″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y velocidad de 120 Hz .

(2400 x 1080) y velocidad de . Procesador Qualcom Snapdragon 855+ con gráfica Adreno 640.

con gráfica Adreno 640. 8 / 12 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0.

Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2MP.

de 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2MP. Cámara frontal dual de 32 MP + 8 MP.

Batería de 4200 mAh con carga de 30W.

Android 10 Pie bajo Realme UI.

Y todo los extras que necesitas como el WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, lector de huellas y más…

Actualmente, el Realme X3 SuperZoom te saldrá por 500 euros en Amazon, y casi ningún móvil con 5G que sea equivalente baja de 600 euros.

En fin, como aclaramos al inicio, este artículo no pretende que desestimes los móviles y la conectividad 5G. Esta red sin duda alguna es el futuro de las conexiones inalámbricas, pero aún es una tecnología a la que le falta madurar, y si te enamoraste de un móvil 4G, no importa, cómpratelo aunque no tenga 5G.