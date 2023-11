En los próximos días, el equipo de OnePlus lanzará al mercado el OnePlus 12. Sin embargo, no pasó desapercibido el hecho de que el OnePlus 12 no se llamará “OnePlus 12 Pro”. Por esto, muchos no han dudado en hacerse la pregunta … ¿por qué OnePlus ya no lanza versiones Pro? No te preocupes que aquí te lo vamos a explicar.

En un post publicado en la red social china Weibo, el presidente de OnePlus China, Li Jie, ha dado a conocer todas las razones por las que la firma china tomó la decisión de no nombrar el OnePlus 12 como “OnePlus 12 Pro”.

Lo que significa una “versión Pro” y por qué OnePlus ya no lanza versiones Pro

Lo primero que dijo, es que la denominación “Pro” suele usarse cuando se lanzan dos versiones de un modelo de móvil en particular, siendo la “versión Pro” una versión con las mejores especificaciones. En cambio, la segunda versión suele ser una versión con prestaciones más sencillas.

“Cuando las empresas definen los productos, a menudo definen primero una versión profesional con un producto fuerte, y luego hacen varias compensaciones en el producto para obtener una llamada versión estándar para mantener el precio. Esto obviamente puede NO satisfacer las necesidades de algunos usuarios”.

Luego, añadió que en OnePlus creen que es mejor ofrecer un teléfono con las mejores funciones para no comprometer la experiencia de los usuarios. En resumen, la razón por la que OnePlus ya no lanza versiones Pro es porque prefieren lanzar un solo modelo con las mejores especificaciones en vez de dos modelos, sabiendo que uno de los mismos tiene especificaciones de menor calidad.

Lo que ofrece el OnePlus 12

Días atrás, ya se habían filtrado las especificaciones del OnePlus 12, así como también varias imágenes del mismo. Utilizará un procesador Snapdragon 8 Gen 3 con gráfica Adreno 750, tendrá 24 GB de memoria RAM y 1 TB de memoria interna.

A su vez, su pantalla tendrá una resolución 2K, funcionará con Android 14 y su cámara estará compuesta por una lente principal Sony Lytia de 50 MP, un teleobjetivo Omnivision OV64B de 64 MP y un ultra gran angular Sony IMX581 de 48 MP.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te han parecido las razones por las que OnePlus ya no lanza versiones Pro? Déjanos tu comentario y comparte esta publicación.