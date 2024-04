No se pudo cargar la página de Instagram en PC: cómo solucionarlo

Instagram representa uno de los tres grandes pilares de Meta, y por ende, no deja de ser una red social de fotos increíblemente famosa y usada por muchas personas. Puedes acceder a ella desde cualquier plataforma, sea el móvil, tablet o incluso desde el PC. Y, como seguro te imaginarás, también es un sitio web que puede ser blanco de errores o problemas temporales que afecten la forma en la que navegas por esos lares.

Si te está pasando que Instagram no te carga en PC, no te preocupes. Puede deberse a una razón fácil de solucionar, o a algún problema específico. En este artículo abordaremos las causas más comunes de por qué Instagram no carga en los ordenadores, y lo que puedes hacer para que vuelva a la normalidad.

El tutorial puede ser válido para, básicamente, cualquier navegador de los que existen. Aunque nos centraremos de forma concreta en Google Chrome, al ser el navegador más utilizado por las personas. Sin más nada que agregar, empecemos con las causas más recurrentes y la forma de solucionar cada error posible.

Asegúrate de ingresar bien tus credenciales

Si el problema es que no te carga la página de tu cuenta en Instagram porque hay errores al iniciar sesión, pues deberás revisar bien tus credenciales. Trata de escribirlas otra vez, en caso de que exista algún error de tipeo en el correo o en la contraseña que solicitas. En un artículo diferente, ya hemos tratado cuando Instagram da error al iniciar sesión y las mejores formas de abordar este problema.

Revisa tu conexión a Internet o WiFi

A veces, es posible que no puedas cargar la página de Instagram en tu PC debido a la conexión a Internet. Si no hay servicio, pues obviamente será imposible acceder a ningún sitio web. Comprueba que tu PC esté conectada a Internet, sea a través de WiFi, o por cable. El símbolo que avisa de esto debe decir “Acceso a Internet” y no lo contrario. Si el aviso es que hay problemas de conexión, prueba a conectarte a otra red.

Comprueba que Instagram no esté caído

No es raro que los servicios de Meta se caigan de vez en cuando. Estos problemas suelen ser temporales y solucionarse rápidamente. Pero también son incidentes que se pueden confundir fácilmente con otro tipo de problemas, más relacionados con el PC, la conexión a Internet o la versión de la app o el navegador que estás utilizando.

Si descartaste todo lo anterior siguiendo pasos similares a los de nuestro artículo abordando qué hacer cuando Instagram está caído, lo único que deberás hacer, luego de confirmarlo, es esperar a que se restablezca la red social. Ten paciencia.

Borra la caché del navegador

Cómo borrar caché del navegador 1 de 2

Todo lo que se archiva en la caché del navegador corre el riesgo de corromperse e impedir el buen funcionamiento de algunas páginas. Por eso, limpiar la caché siempre es de las primeras opciones que debes de tomar para intentar solucionar errores dentro del navegador. No importa cuál sea. En el caso de que estés usando Google Chrome, te enseñaremos el paso a paso, que es más o menos lo mismo cuando se hablan de otro tipo de navegadores similares a la apuesta de Google.

Una vez abierto Google Chrome, ve al menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

ubicado en la esquina superior derecha. Selecciona la opción Borrar datos del navegador .

. Al abrirse la ventana para decidir qué quieres eliminar, activa la casilla Archivos e imágenes en caché . Puedes seleccionar otras si quieres hacer una limpieza más grande.

. Puedes seleccionar otras si quieres hacer una limpieza más grande. Elige Borrar datos .

. Espera un poco, y cuando se haya logrado la limpieza, vuelve a intentar cargar la página de Instagram.

Si este no ha sido el arreglo definitivo, entonces prueba la siguiente opción.

Desinstala extensiones del navegador

Desintalar extensiones del navegador. 1 de 2

El funcionamiento del navegador se puede ver afectado por la intervención de ciertas extensiones. Esto también puede afectar que ciertas páginas carguen o no. Para salir de dudas, prueba a ir desactivando las extensiones en tu navegador, hasta dar con el culpable. Solo debes realizar lo siguiente.

Abre el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Selecciona Extensiones y luego Gestionar extensiones .

y luego . Se abrirá un apartado con todas las extensiones que instalaste. Desactiva la casilla de las que quieras paralizar, o incluso puedes seleccionar Quitar para removerlas definitivamente.

Si Instagram vuelve a funcionarte en PC, entonces sabrás cuál extensión te estuvo dando problemas. Lo mejor es que no la descargues de nuevo.

Actualiza tu navegador

Actualizar Google Chrome 1 de 2

Otro punto que debes abordar es el estado de tu navegador en cuanto a actualizaciones. Es posible que si falta una actualización, el navegador no te funcione tan bien como debería. Comprobarlo es tan fácil como hacer esto.

Ve de nuevo al menú de la esquina superior derecha .

. Selecciona Ayuda .

. En el menú que se despliega, elige Información de Google Chrome .

. Te redirigirá a una ventana que te informará del estado de tu navegador e indicará si hay que actualizarlo.

Limpia la caché de DNS

Limpiar la caché de DNS. 1 de 2

En este caso, la limpieza la harás desde tu PC en general. Puede que el problema sea el DNS. Para hacerle una limpieza a la caché de DNS, sigue los pasos de abajo.

Abre la barra de búsqueda de tu PC y escribe CMD . Selecciona el Command Prompt y ábrelo con permisos de administrador.

. Selecciona el y ábrelo con permisos de administrador. En la ventana negra que se abre, escribe al final de todo: ipconfig/flushdns . Dale a la tecla Enter.

. Dale a la tecla Enter. Espera un momento y cuando esté listo, vuelve a cargar Instagram.

Cambia el DNS

Cambiar DNS. 1 de 3

No es extraño que cuando Instagram no carga, sea por un problema de las DNS de la compañía. En ese caso, lo mejor es cambiar la que tengas configurada, siguiendo los pasos a continuación.

Ve a configuración desde el menú de Google Chrome ubicado en la esquina superior derecha.

ubicado en la esquina superior derecha. Selecciona el apartado de Privacidad y seguridad .

. Accede a Seguridad .

. Baja hasta encontrar la opción de Seleccionar proveedor de DNS .

. Verás varias opciones entre las cuales elegir. Selecciona alguna y luego vuelve a cargar la página de Instagram.

Desinstala y vuelve a instalar el navegador

Esta es otra medida clásica que muchas veces funciona. Desinstala el navegador que estás usando y luego vuelve a instalarlo. Tras hacer esto, tendrás que comprobar que la página de Instagram te funcione.

Usa otro navegador o abre tu Instagram desde la app móvil

Si nada de lo anterior te ha servido, pues lo mejor será que cambies de navegador o, como medio más seguro, uses la app móvil de Instagram para poder ver tu perfil y todas las fotos, vídeos y reels de las cuentas con las que generalmente interactúas.

Coméntanos si alguna de estas alternativas te ha servido para solucionar tu problema.