Las cosas van mal en Facebook. Después de librar numerosas batallas legales y pelear con los Facebook Files y de que algunos ex-empleados destaparan muchas realidades que no van a gustar de la compañía, ha pasado algo nuevo.

Facebook, Instagram y WhatsApp están en problemas en gran parte del mundo. Las 3 plataformas sociales están caídas en la mayoría de las localizaciones y no funcionan. WhatsApp no envía mensajes, Facebook no carga la página web e Instagram no es capaz de cargar noticias.

Todos los servidores de Facebook caídos

De hecho, después de detectar el problema alrededor de las 17.30 (hora en España), todavía siguen caídos todos sus servicios.

Parece que el problema está en los DNS de la compañía lo que podría indicar un fallo en las CDN usadas u otro tipo de problema todavía más grave.

Este tipo de errores no son tan raros, pero no es habitual que duren tanto tiempo y afecten a tantos servicios a la vez. Todos los servicios de Facebook parecen estar caídos y la sesión no solo le ha producido caídas en Internet, sino numerosas caídas en bolsa donde ya lleva una pérdida de más del 6% solo en el día de hoy.

Facebook ya trabaja en la solución

La compañía ya está trabajando en su vuelta a la vida, pero no lo va a tener fácil. Después de que negase ser perjudicial para los jóvenes este parón en sus vidas sociales sí le puede venir bien, o dar todavía más ventaja a su gran rival TikTok.