Todo parece indicar que a Facebook le gusta atraer nuevos problemas, o mejor dicho, los problemas siempre han estado presente y nunca han sido solucionados. Ahora, y según lo expuesto por el diario The Wall Street Journal, la red social creada por Mark Zuckerberg está envuelta en otro escándalo de enorme proporciones.

Gracias a las filtraciones de varios documentos, los cuales recibieron el nombre de Facebook Files, la red social más usada en el mundo está pasando por una situación cuanto menos “estrepitosa”.

Si desconoces completamente de qué trata este escándalo, te recomendamos que sigas leyendo. Aquí vamos a explicarte qué es Facebook Files y por qué tendrías que preocuparte.

¿Qué es Facebook Files?

Facebook Files es el nombre que se le ha dado a los reportajes que publicó el diario norteamericano Wall Street Journal, reportajes que dejaron en evidencia las cuestionables prácticas de la red social creada por Mark Zuckeberg.

Esta investigación está basada en una compilación de miles de documentos internos de la compañía, documentos entre los que se encuentran informes sociales, entrevistas a distancia con algunos empleados, y acceso a borradores de presentaciones realizados por personas de alto rango (ejecutivos y directivos).

Gracias a las publicaciones realizadas por el diario estadounidense, los documentos filtrados están relacionados con “efectos nocivos” para los usuarios que utilizan las distintas plataformas controladas por Facebook: Instagram, WhatsApp y Facebook respectivamente.

Los denominados “efectos nocivos” a los que hace alarde el diario The Wall Street Journal, corresponden a los compromisos que ha tomado la red social ante el Congreso de los Estados Unidos y la opinión pública, compromisos que no han sido cumplidos.

La investigación que ha sido llevada a cabo, apunta a lo siguiente: “los documentos filtrados ofrecen una imagen mucho más clara de cómo Facebook encara los problemas que enfrenta dentro de la empresa. Incluso, dejan saber cómo el propio director ejecutivo de la compañía toma esos problemas que no han sido resueltos”.

¿Qué cosas reveló Facebook Files?

Para poder explicar de una forma mucho más clara cuáles han sido las cosas reveladas por los documentos filtrados, es necesario hablar de cada tema por separado.

Facebook y las vacunas contra el Covid-19

Si bien se ha visto a la red social comprometerse con el proceso de vacunación contra el Covid-19 en los Estados Unidos de América (respaldaba la vacunación masiva), algunos usuarios provocaron una especie de “barrera contra la vacunación”.

Usando las propias herramientas que ofrece la plataforma, miles de personas lograron sembrar dudas sobre la gravedad de la pandemia, como así también la seguridad de las vacunas.

Flexibilidad con la trata de personas y los cárteles de drogas

Uno de los documentos filtrados que publicó el diario The Wall Street Journal, asegura que Facebook no actuó como debía frente a las numerosas advertencias de sus empleados sobre la trata de personas y los cárteles de drogas.

Diversos grupos que apoyaban estas prácticas, lograban organizaban ataques usando la red social. Es más, hay algunas partes del documento en donde se observa como Facebook omitió tomar represalias contra usuarios que publicaban contenido relacionado con la venta de órganos y la pornografía infantil.

Cambios inadecuados en los algoritmos de la red social

A principios del 2018, la compañía anunció que se habían realizado distintos cambios en los algoritmos de la red social. Estos cambios tenían como objetivo hacer que Facebook sea un espacio más saludable.

Sin embargo, los informes internos que se filtraron revelaron que esos cambios provocaron un efecto contrario. Los empleados dentro de la red social, le informaron a Mark Zuckerberg que se debía revertir esos cambios, pero el creador de Facebook se negó a revertirlos, ¿por qué? Por el simple motivo de que realizar más cambios podría haber causado una reducción en las interacciones entre los usuarios.

Instagram es sumamente tóxico para los adolescentes

A pesar de que Facebook aseguró que Instagram no es tóxico para los adolescentes, diversas investigaciones internas confirmaron que la red social es dañina para las personas más jóvenes.

Un claro ejemplo de ello, del cual hacen referencia en los informes filtrados, es la suspensión de una versión para adolescentes. Esta versión, que fue nombrada como Instagram para niños, fue suspendida hace ya un par de meses, ¿cuál fue el motivo? Se desconoce completamente.

No todas las personas son iguales para Facebook

Si bien Facebook, según las reglas que posee la red social, trata a todos los usuarios de la misma forma, los documentos filtrados han revelado que esto no es así.

La existencia de un programa de verificación cruzada, denominado XCheck, deja bien en claro que la red social está diseñada para proteger las cuentas de alto perfil.

En pocas palabras, los propios empleados de la red social aseguran que existe el rumoreado Facebook VIP. Allí estos usuarios pueden publicar material sensible sin sufrir consecuencias, algo que los usuarios normales no pueden hacer.

Conclusión

A pesar de que las filtraciones dejan en evidencia que la red social tiene enormes problemas puertas adentro, la gran mayoría de los usuarios siguen dándole “el visto bueno” a una plataforma que no deja de sorprender de mala manera.

Facebook de momento no se ha pronunciado al respecto, pues no se ha visto a ningún ejecutivo hablar sobre el tema. Es más, Mark Zuckerberg, creador de la red social, no ha publicado nada en su cuenta de Facebook desde que se dio a conocer este escándalo.

En resumen, se podría decir que a la red social más usada en el mundo poco les importa los usuarios comunes y corrientes como tú y yo.

Hablando de forma más “terrenal”, si así se lo puede llamar, ¿qué piensas hacer con tu cuenta de Facebook luego de haber leído todo esto? Cuéntanos si planeas dar de baja tu usuario, o si poco te importa la forma en la que Facebook controla sus plataformas.