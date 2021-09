Facebook la ha vuelto a liar. Se ha descubierto que la popular red social cuenta con un programa secreto que permite a los famosos, celebridades o gente poderosa saltarse las propias reglas de Facebook. Esto lo ha revelado en un artículo el prestigioso medio The Wall Street Journal con pruebas fehacientes que hacen que sea casi imposible dudar de esta información.

Al parecer, este programa de Facebook para usuarios VIP se llama internamente “XCheck” o comprobación cruzada y es básicamente una lista blanca de celebridades que son inmunes a las normas de la plataforma. Se cree que fue creado para que la gente de alto perfil no tenga ningún tipo de problema con Facebook y así no hagan mala publicidad de la red social.

No obstante, mucha gente piensa que este programa es solo una medida elitista de Facebook que otorga privilegios y protege a los usuarios VIP de las normas por las que el público general se ciñe.

Facebook nos vuelve a mentir a la cara: así es su programa secreto de usuarios VIP

Mark Zuckerberg ha dicho públicamente que Facebook permite a sus más de tres mil millones de usuarios hablar en igualdad de condiciones con las élites de la política, la cultura y el periodismo, y que sus normas de comportamiento se aplican a todos, sin importar su estatus o fama. Pues bien, todo eso es una mentira, y a estas alturas no debería extrañarnos.

Según documentos internos de Facebook revisados por el equipo de investigadores de WSJ, el programa XCheck de la red social tiene en su lista de protegidos al futbolista brasileño Neymar, al expresidente Donald Trump y a su hijo, a la modelo Sunnaya Nash, a la senadora Elizabeth Warren y, por supuesto, al mismísimo Mark Zuckerberg (CEO de Facebook). Estos son los únicos que se han podido confirmar, pero hay muchísimos más.

Hasta el año pasado, había 5,8 millones de usuarios de Facebook cubiertos por XCheck. El programa lleva años funcionando, mucho antes de que Trump fuera expulsado de la plataforma tras ser acusado de fomentar los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Es importante destacar que Facebook no elimina del todo las reglas para los usuarios protegidos por XCheck. Si el algoritmo detecta que un VIP ha infringido las normas, sus publicaciones no se eliminarán inmediatamente como pasa con cualquier usuario normal, sino que se envían a un sistema separado con empleados mejor formados que revisan el contenido.

El caso Neymar demuestra que XCheck es real

Si aún no te crees que este programa secreto de Facebook existe, en 2019 XCheck permitió Neymar publicar fotos desnudas de una mujer que le había acusado de violación. Las imágenes fueron eliminadas por Facebook después de todo un día, por lo que fueran vistas por las decenas de millones de seguidores del astro del fútbol internacional.

Si el algoritmo de Facebook no hiciera distinciones y fuera tratado por igual a Neymar, se hubiera clasificado a las fotos como “imágenes íntimas no consentidas” y hubiesen sido eliminadas en el acto. Además, la cuenta del brasileño habría sido eliminada. Pero nada de eso sucedió. Las imágenes permanecieron en la plataforma durante un día y la cuenta de Facebook de Neymar no recibió ningún tipo de sanción.

Posteriormente, se supo que las imágenes fueron consideradas por la revisión interna de Facebook como “sextorsión” y por eso fueron borradas. Claro, luego de ser vistas por 56 millones de personas en Facebook e Instagram. Esto demuestra que Facebook tiene un trato especial para las personas famosas y que la igualdad en las normas que pregonan es totalmente falsa.

De hecho, el WSJ cita una revisión interna de Facebook en la que reconocen lo siguiente: “no estamos haciendo realmente lo que decimos que hacemos públicamente“. Y también mencionan que, a diferencia del resto de nuestra comunidad, las personas cubiertas por XCheck pueden violar las normas de Facebook sin ninguna consecuencia. Por cierto, el WSJ obtuvo toda esta información gracias a empleados de Facebook.

Facebook respondió a las acusaciones

Andy Stone, un portavoz de Facebook, ha dicho por Twitter que es falso que la plataforma haga una distinción entre usuarios VIP y usuarios normales. Sin embargo, sí admitió que el contenido de las cuentas relevantes siempre es revisado una segunda vez por su equipo de moderadores para evitar los errores que el algoritmo puede cometer.

En los documentos filtrados por WSJ, Facebook reconoce los problemas de su programa XCheck, así como sus intenciones de modificarlo para mejorarlo. Stone dijo que esto último es lo único realmente cierto de la filtración. Viniendo de una empresa que reconoció que Facebook e Instagram han hecho daño en los adolescentes y no han hecho grandes cambios para evitarlo, el panorama no es esperanzador. Y tú… ¿qué piensas de este nuevo escándalo de Facebook?