Gemini vs ChatGPT diferencias y cuál es mejor

Desde sus inicios, muchas personas han visto al chatbot de ChatGPT como una de las mejores opciones en el mercado y es que con el paso del tiempo se ha convertido en una excelente forma de hacer uso de la inteligencia artificial. Pero recientemente, Google mostró al mundo su nueva IA, rebautizada como Gemini, la cual cuenta con un montón de funciones que llaman bastante la atención.

Ambas IA cuentan con una versión gratuita y una versión de pago, así que si estás dudoso de cuál chatbot con inteligencia artificial es mejor, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti en esta ocasión.

Gemini ofrece más funciones en su versión gratuita que ChatGPT

Empecemos hablando de las versiones gratuitas de ambas inteligencias artificiales, por un lado, tenemos a ChatGPT que para su versión gratuita utiliza el motor GPT-3.5 y Gemini hace uso de Gemini Pro. Ambos modelos de lenguaje son la versión estándar de su compañía y se puede pagar para mejorar estas IA a la versión más refinadas de las mismas. Sin embargo, la función gratuita de Gemini posee muchos más beneficios que la versión gratuita de ChatGPT, permítenos explicarte por qué decimos esto.

La versión gratuita de Gemini tiene acceso a Internet, mientras que la de ChatGPT posee información limitada

Desde el principio se planteó que ChatGPT tuviera un corte de información que data hasta enero del 2022, eso quiere decir que la IA, en su versión gratuita, no tiene conocimiento de cualquier evento ocurrido después de esa fecha. Mientras que Gemini posee conexión a Internet y puede darte información acertada de eventos recientes sin ningún problema.

Por supuesto, este problema se resuelve con ChatGPT Plus gracias a que esta IA te ofrece conexión a Internet a través de Bing. Pero si no quieres pagar para que tu IA pueda navegar por Internet, entonces lo mejor para ti será usar Gemini.

Cargar y crear imágenes solo está disponible para los usuarios de ChatGPT Plus, pero en Gemini puedes hacerlo sin pagar nada

La creación e interpretación de imágenes es una tarea que solo se puede lograr en ChatGPT si cuentas con la versión de pago, es decir, ChatGPT Plus. En cambio, Gemini te ofrece un generador de imágenes y también te permite interpretar imágenes con la IA en su versión gratuita.

Igualmente, es importante mencionar que al usar la versión de pago de ambas inteligencias artificiales podemos obtener respuestas más largas y especificas de parte de ChatGPT en comparación con Gemini. Es decir, GPT-4 es un poco más creativo, en sus respuestas que Gemini Ultra.

Gemini se conecta con todo tu ambiente de Google, mientras que ChatGPT solo cuenta con plugins cuando pagas una suscripción

Una gran ventaja de Gemini es que se conecta con Gmail, Google Meet, YouTube y otras apps de Google, una herramienta bastante útil y la mejor parte es que lo hace de forma gratuita. Mientras que ChatGPT, que cuenta con una enorme cantidad de plugins que le agregan muchísimas funciones, solo puede brindarte este servicio, si pagas una suscripción mensual.

En términos de precio, ambas suscripciones premium son casi iguales

ChatGPT Plus tiene un coste de 18,2 €, mientras que el precio de Gemini Advanced es de 22 €. Es decir, a pesar de que ChatGPT Plus es más económico, el precio en realidad no varía demasiado y Gemini Plus ofrece más cosas, además de una versión mejorada de su IA. Gemini Plus también viene con 2 TB de almacenamiento en la nube, su propia VPN y funciones para Google One que para el momento de redacción de este artículo aún no han sido reveladas.

Ahora, en cuanto a términos de habilidad, ambas inteligencias artificiales comparten un desempeño bastante similar. Aunque hay que admitir que en nuestra experiencia, GPT-4 supera en creatividad y programación a Gemini Ultra. Al someter a ambas a pruebas similares, se ha visto que a pesar de que Gemini Plus cuenta con el LLM de Google, su desempeño aún es un poco torpe, en comparación con el de ChatGPT Plus.

ChatGPT solo te ofrece una respuesta por prompt

Una gran ventaja de Gemini Advanced es que no te da una sola respuesta a tu pregunta, ya que con un solo prompt, la IA de Google te ofrece 3 tipos de respuestas. Por otro lado, ChatGPT puede hacer lo mismo, pero tienes que presionar el botón de Regenerate para ver otro tipo de respuestas a un mismo prompt, aunque vale la pena mencionar que las respuestas de ChatGPT suelen ser más largas y elaboradas en comparación.

Si quieres una IA manos libres, es probable que ChatGPT sea mucho mejor para ti

Esta parte puede llegar a ser algo engañosa y eso se debe a que Gemini puede ser configurado en los dispositivos móviles con Android para ser tu asistente en lugar del típico asistente de Google. Lo cual indicaría que es más fácil de usar sin tener que tocar tu móvil, pero la verdad es que la app de ChatGPT tiene uno de los mejores modelos de interacción por voz con IA que puedan existir para el momento de redacción de este artículo.

Probablemente, esto es algo que vaya a cambiar con el tiempo, pero si quieres contar con una IA con la que puedas conversar como si se tratara de otra persona y que se sienta natural y fluido, lo mejor sería descargar la app de ChatGPT para tu móvil. Sin embargo, al ser configurada como un asistente virtual, Gemini puede hacer tareas en tu móvil como escribir un Email, colocar una alarma, reproducir un vídeo, interactuar con otros dispositivos conectados a tu móvil, etc.

En conclusión, ambas son muy buenas opciones dependiendo de lo que busques y de lo que quieras lograr. Si quieres una IA más creativa y con respuestas más extensas, con la cual puedas tener conversaciones fluidas sin tener que tocar tu móvil, ChatGPT es mejor para ti. Pero si estás dentro del ambiente de Google, tienes una cuenta Gmail, una cuenta de Google Meet, quieres tener un asistente virtual con IA y no quieres pagar una suscripción, Gemini se adaptará mejor a tus expectativas.

Esto ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre Gemini vs. ChatGPT, diferencias y cuál es mejor. Esperamos que este artículo te haya ayudado a aclarar algunas dudas con respecto a estas dos inteligencias artificiales. Si tienes alguna pregunta de lo que explicamos aquí, déjala en la sección de comentarios, para que podamos ayudarte.