ChatGPT ha llegado como una auténtica revolución de los chatbots. Esta Inteligencia Artificial es capaz de generar conversaciones fluidas y naturales sobre cualquier tema que quieras, como si se tratase de un humano superdotado en conocimientos. Su principal uso es como chatbot, o bot de conversaciones, aunque también se lo suele utilizar para generar textos (de ahí a que ya exista una forma de saber si un texto fue generado con ChatGPT).

Ahora bien, hay muchas cosas que ChatGPT puede hacer más allá de hablar acerca de temas al azar. Para que descubras el increíble poder de esta IA, aquí te traemos 10 funciones que quizás no sabías que ChatGPT puede realizar. Eso sí, antes hablaremos un poco sobre qué es exactamente ChatGPT por si aún no lo sabes.

Qué es ChatGPT y todo lo que puede hacer, además de chatear

ChatGPT es una Inteligencia Artificial desarrollada por OpenAI cuya función principal es responder a casi cualquier pregunta que tengas de forma automática. En otras palabras, es un chatbot muy avanzado. Si Google fuera una persona con la que puedes mantener una conversación informal, definitivamente sería ChatGPT.

Fue entrenada con millones de datos recopilados de Internet hasta 2021, así que no puede hablarte sobre cosas actuales que ocurrieron después de esa fecha. No es capaz de buscar en Internet información nueva.

Lo más interesante de esta IA es que utiliza un lenguaje muy natural, estructurado y humano para responder a tus preguntas. Incluso, puede recordar cosas que le has preguntado antes o llamarte la atención si dices algo que no es cierto. Además, está preparado para negarse a responder a una pregunta si la información es perjudicial o puede conducir a actividades ilegales.

ChatGPT no solo puede hablarte de cosas triviales. También puedes hacer cosas muy específicas, como las diez que te presentamos a continuación.

Resolver adivinanzas

En su base de datos, ChatGPT tiene un montón de adivinanzas que sabe cómo resolver perfectamente. Incluso, puede explicarte la solución de forma didáctica para fardar de sus conocimientos. Es posible que las adivinanzas que te inventes tú mismo no logre resolverlas, sobre todo si no tienen lógica.

Inventar chistes originales

Si bien ya existe una IA que crea memes, ChatGPT puede realizar esta misma tarea en formato de texto con unos resultados impresionantes. Puedes pedirle que cree un chiste sobre algo en específico y lo hará en segundos. Eso sí, mientras más raro sea el chiste que le pidas hacer, más absurdo será el resultado. En la imagen tienes una muestra. Por lo general, tiene un buen sentido del humor, aunque está claro que no siempre te hará reír.

Crear tu currículum profesional (CV)

En formato de solo texto, ChatGPT puede crear tu curriculum vitae, así como una carta de presentación de ti, de forma automática con solo proveerle los datos necesarios. Por ello, es una de las mejores formas de hacer un currículum CV desde el móvil. Solamente tienes que decirle que escriba un currículum para una solicitud de empleo de una ocupación específica y, además, indicarle tu nombre.

Si tus datos han estado en Internet, creará el CV sin nada más. Sin embargo, normalmente omitirá algunos datos o simplemente no los encontrará, por lo que solo creará la base del currículum y tú tendrás que completarlo de forma personalizada.

Otra habilidad impresionante de ChatGPT es la de encontrar los hashtags correctos para redes sociales sobre un tema específico. Te resultará de gran ayuda si eres creador de contenido en plataformas como Instagram y TikTok donde el uso apropiado de «#» puede posicionar mejor tus publicaciones. Solo dile que te dé los hashtags relacionados con el tema que quieras y te devolverá una lista con los más usados en Internet.

Solucionar problemas de matemática con explicación

ChatGPT también te ayuda a hacer trampa con tus tareas de matemática, aunque al mismo tiempo te explica la solución de forma detallada, a veces con un paso a paso, para que la próxima vez puedes resolverla tú mismo. Incluso, es capaz de detectar incongruencias matemáticas y decirte si un problema no tiene una solución posible, o si tiene múltiples soluciones posibles, con sus respectivas razones.

Crear letras de canciones y poemas del género que quieras

Con solo decirle que escriba una canción de un género en específico y sobre un tema en particular, ChatGPT hará su mejor intento y escribirá la letra de la canción separada en estrofas. De la misma forma puede escribir poemas, que luego puedes utilizar libremente en tu creación artística. Quizás no es el mejor escritor de letras, pero definitivamente puede ser de mucha ayuda cuando tienes un bloqueo mental y no sabes qué escribir o cómo abordar un tema en una canción.

Hacer recetas partir de ingredientes

¡Tú solo di los ingredientes que tienes y ChatGPT ideará una comida para ti! Y es que esta Inteligencia Artificial también posee conocimientos avanzados de cocina, que le permiten combinar alimentos e ingredientes de todo tipo para crear platos con lo que tienes. Y lo mejor es que te los presenta en formato de receta con la cantidad exacta de ingredientes que debes usar y las instrucciones a seguir, paso a paso, para preparar el plato.

Escribir, corregir y explicar código de programación

ChatGPT no solo entiende múltiples idiomas, sino también varios lenguajes de programación. De hecho, puede escribir líneas de código para una función o método que quieres crear, e incluso es capaz de encontrar errores en tu código. Evidentemente, no tiene la capacidad suficiente para programar una aplicación o juego desde cero, pero sin duda alguna puede ser una herramienta muy útil para agilizar y facilitar el trabajo de los desarrolladores.

Dar consejos financieros, amorosos y más

ChatGPT también es un buen consejero. Puede darte consejos de inversión, consejos acerca de relaciones interpersonales, consejos de amor, sugerencias de películas, etc. Tú solo pídele que te aconseje sobre algo y hará su mejor intento para ayudarte. Eso sí, recuerda que estás hablando con una IA que no puede analizar el contexto de tu situación actual específica, por lo que sus consejos probablemente no serán tan útiles como los que podría darte un especialista en el área en la que necesites asesoramiento.

Mejorar el SEO de tus textos

Si estás escribiendo un artículo que quieres que sea encontrado en Internet (¡como este!), debes optimizarlo para que Google y otros buscadores puedan recomendarlo. En palabras más técnicas, debes aplicarle SEO. Y ahí es donde ChatGPT puede ser de gran ayuda, ya que es capaz de mejorar los títulos de tus artículos para que tenga mejor SEO y hasta puede poner en negrita las frases más importantes del artículo, lo cual mejorará la experiencia de leerlo.

Cómo usar ChatGPT, ¡pruébalo tú mismo!

Para comenzar tu aventura con ChatGPT, simplemente presiona el botón que ves a continuación, créate una cuenta en OpenAI y listo:

Si te habla en inglés, simplemente dile que te hable en español y él cambiará su idioma automáticamente. Por cierto, recuerda que esta herramienta es completamente gratuita, lo que hace que esté saturada la mayor parte del día. Si no logras acceder, espera un rato y vuelve a intentarlo.