Cuando quieras realizar la solicitud de un empleo, es importante que tengas a la mano tu currículum, ya que esta es la descripción general de los acontecimientos importantes de tu vida a nivel profesional y personal.

Es por esta razón que es crucial que mantengas tu currículum actualizado y vayas sumando cada logro que obtengas en él. No obstante, para poder diseñar un currículum, necesitas tiempo, y puede que no siempre te encuentres en casa para realizar esta tarea. Entonces, ¿cómo diseñar un currículum si no tengo tiempo? ¡Con tu móvil lo puedes hacer!

¡Así es! En esta oportunidad, vamos a mostrarte tres formas fáciles para crear un currículum con tu móvil como un profesional.

¿Es buena idea crear un currículum con tu móvil?

Muchas personas se hacen esta pregunta, y aunque no parezca muy profesional, crear un currículum desde tu móvil no tiene nada de negativo, sobre todo, si lo haces porque no tienes tiempo o es tu único recurso para hacerlo.

Además, si realizas el diseño de tu currículum correctamente, no existe manera de que un reclutador conozca el dispositivo desde el cual fue creado tu currículum. Por otro lado, si llegase a suceder, lo importante es que tu currículum sea muy bueno y no tenga información fraudulenta.

Gracias a los avances que se han presentado en todos los aspectos de la vida, el trabajo remoto ha logrado que existan reclutadores que revisen currículums desde un móvil. Por lo tanto, también debes asegurarte de que sean visibles en estos dispositivos. ¿Qué fácil es lograr esto si lo haces desde un móvil, no crees?

3 alternativas rápidas y sencillas para diseñar un currículum con tu móvil

Puede que un día te encuentres navegando en Internet y de repente, encuentras una oferta laboral que llama tu atención, pero no tienes a la mano tu currículum.

Para evitar esto, voy a mostrarte a continuación las opciones más fáciles para diseñar tu currículum con tu móvil rápidamente.

Ingresar a una página web diseñada para crear currículums compatibles con móviles

Actualmente, existe un sinfín de páginas web que te permiten diseñar tu currículum y brindan al usuario opciones de edición que logran hacer más vistoso este documento.

La ventaja de utilizar este tipo de páginas es que no necesitas hacer demasiado, solo colocar tu información.

Resume.com: esta es una de las páginas web más rápidas para diseñar un currículum de forma gratuita . Para usarla, crea una cuenta de usuario y selecciona la plantilla de tu preferencia, coloca tus datos y estará listo. Una vez terminado tu currículum, podrás enviarlo a tu correo electrónico. Haz clic aquí para ingresar a esta página web.

esta es una de las . Para usarla, crea una cuenta de usuario y selecciona la plantilla de tu preferencia, coloca tus datos y estará listo. Una vez terminado tu currículum, podrás enviarlo a tu correo electrónico. Haz clic aquí para ingresar a esta página web. Resumegenius: la segunda opción para diseñar un currículum fácil y rápido, es esta página web. Se caracteriza por tener una amplia cantidad de plantillas para diseñar y un generador de viñetas , las cuales se adaptan al trabajo para el que te postules. Lo negativo de esta página, es que deberás pagar 2,80 € mensuales para poder descargar tu currículum. Si aun así quieres probar esta página, puedes ingresar a ella aquí.

la segunda opción para diseñar un currículum fácil y rápido, es esta página web. Se caracteriza por tener una , las cuales se adaptan al trabajo para el que te postules. Lo negativo de esta página, es que deberás pagar 2,80 € mensuales para poder descargar tu currículum. Si aun así quieres probar esta página, puedes ingresar a ella aquí. Zety: esta página es conocida por brindarte puntos preescritos que se adaptan a la información que deseas colocar. Por lo tanto, podrás configurar tu currículum de manera correcta en poco tiempo. Pero, (al igual que la página anterior) para poder descargar tu currículum, deberás pagar. Para conocer esta página web, ingresa a ella aquí.

esta página es conocida por brindarte Por lo tanto, podrás configurar tu currículum de manera correcta en poco tiempo. Pero, (al igual que la página anterior) para poder descargar tu currículum, deberás pagar. Para conocer esta página web, ingresa a ella aquí. Wozber: es un generador de currículum gratuito, con una gran cantidad de plantillas para poder elegir el diseño perfecto para ti. Es muy fácil de utilizar y no tiene trucos de marketing que te hagan perder tiempo, solo ingresas y ya estarás diseñando tu currículum. Puedes hacer clic acá para ingresar a esta página web.

es un Es muy fácil de utilizar y no tiene trucos de marketing que te hagan perder tiempo, solo ingresas y ya estarás diseñando tu currículum. Puedes hacer clic acá para ingresar a esta página web. EnhanCV: en esta página web puedes crear distintos modelos de currículum, gracias a sus funciones de personalización y diseño. Puedes encontrar tanto plantillas completas, como editar cada parte de la misma a tu gusto. El proceso completo solo te tomará unos 15 minutos como máximo. Ingresa a esta página haciendo clic aquí.

Descarga una aplicación para diseñar currículums desde tu móvil

Desde que nos encontramos en la era tecnológica, se ha registrado una gran cantidad de aplicaciones que permiten hacer todo aquello que realizabas únicamente en páginas web. Y actualmente, existen varias aplicaciones que te permiten diseñar un currículum sin problemas.

Canva: esta aplicación es la opción de muchísimas personas, ya que es una de las más confiables y de las más fáciles de usar. Brinda una gran cantidad de plantillas que puedes personalizar como quieras. Además, es gratuita y muy completa.

CV Engineer: esta es otra opción disponible en cuanto a aplicaciones flexibles pero fáciles de usar. Será tan sencillo hacer un currículum en ella, que solo tomará un par de minutos para obtener resultados profesionales.

Resumaker: Si quieres un currículum colorido y profesional que capte la visión de cualquier reclutador, esta aplicación te ayudará a hacerlo. Tiene un generador de currículum que puede ayudarte a crear este documento en pocos minutos con el diseño que tú quieras.

Si quieres conocer más aplicaciones para hacer currículums desde tu móvil y que sean atractivos, te dejamos las mejores aplicaciones para esto.

Haz uso de Indeed como un generador de currículum

Si ya completaste la configuración de tu perfil en la plataforma de Indeed con todos tus datos (tanto personales como profesionales), una manera sencilla de tener un currículum es descargando una copia de este perfil.

Entonces, para poder acceder a tu currículum de la plataforma Indeed en tu móvil, solo debes hacer lo siguiente:

Inicia sesión en Indeed.

en Indeed. En la parte superior derecha encontrarás el ícono de menú , en el cual deberás tocar para desplegarlo.

, en el cual deberás tocar para desplegarlo. Desplaza este menú hacia abajo y toca la opción “Perfil”.

En la siguiente página, debes hacer clic en el icono de lápiz para poder editar cualquier información.

para poder editar cualquier información. Ahora, toca el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla.

que se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla. Lo siguiente, es tocar en la opción “Descargar mi CV Indeed”.

Y listo, podrás ver como tu currículum se guarda automáticamente en tu carpeta de descargas.

Por otro lado, te dejamos algunas aplicaciones para encontrar trabajo y hacer entrega de tu currículum en ellas.

Si tienes prisa al momento de crear tu currículum para postularte en alguna empresa, no necesitarás hacerlo exclusivamente con tu PC. Y es que ahora podrás crear un currículum con tu móvil. Lo único que debes hacer es tener a la mano las herramientas adecuadas y todos los datos que necesitas colocar en él, lo demás, será pan comido.