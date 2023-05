Bienvenido a esta comparación amigable y creativa de ChatGPT y Bing Chat. Si estás buscando un chatbot de IA para ayudarte en tus tareas diarias, conversar o simplemente para recibir un consejo, has llegado al lugar adecuado. En este artículo, vamos a analizar las diferencias entre ChatGPT y Bing Chat, para que puedas tomar una decisión correcta sobre cuál chatbot es el adecuado para ti.

Ahora, te preguntarás, ¿cómo pueden ayudarte los chatbots? Ambos pueden darte información precisa y relevante a través de texto generado por Inteligencia Artificial, ¡lo que es genial! Pero es importante tener en cuenta algunas diferencias clave entre ellos antes de decidir cuál usar. ¡Así que sigue leyendo para saber más!

ChatGPT vs. Bing Chat: diferencias y cuál es el mejor

Tanto ChatGPT como el Chat de Bing son asistentes de IA que usan un modelo de entrenamiento llamado GPT. Este modelo les permite responder a tus preguntas de forma natural, como si estuvieras hablando con otra persona.

Sin embargo, hay una diferencia importante: ChatGPT utiliza la versión 3.5 de GPT, mientras que Bing Chat utiliza la versión 4. Esta última es más completa y efectiva a la hora de generar textos de forma natural.

Recientemente, ChatGPT se actualizó y ahora también utiliza GPT-4, pero esta opción es de pago. En cambio, el Chat de Bing siempre ha usado GPT-4 desde su lanzamiento y es completamente gratuito. Veamos algunas diferencias clave entre estos dos modelos a continuación.

Información actualizada

Los datos con los que fue entrenado ChatGPT solo llegan hasta el año 2021. Esto significa que, si le preguntas por información posterior a esa fecha, no podrá responderte correctamente. Posiblemente, invente una respuesta o quizás reconozca que no está capacitado para emitir una respuesta.

Por otro lado, si hablas con el Chat de Bing, que tiene conexión a internet, siempre podrás obtener información actualizada. Así que, si necesitas saber el resultado del partido de ayer, el pronóstico del tiempo para la próxima semana o los próximos estrenos de cine, el Chat de Bing será tu mejor opción.

Para comprobar lo anterior, le preguntamos a ChatGPT: ¿Qué película ganó el Oscar a la mejor película en 2023? Respondió que sus conocimientos se limitan a la información que estuvo disponible hasta septiembre de 2021. Para este chatbot cualquier evento posterior a esta fecha no ha ocurrido.

Seguidamente, hicimos la misma pregunta a Bing Chat y efectivamente dio la respuesta correcta: la película “Todo a la vez en todas partes”. Incluso, más abajo sugiere otras preguntas relacionadas con el tema y que puede contestar fácilmente: ¿quiénes son los actores principales de la película?, ¿de qué trata la película?, ¿dónde puedo ver la película? Definitivamente, podemos decir que Bing Chat tiene la ventaja cuando se desea buscar información actualizada.

Resolver operaciones matemáticas

Si estás buscando resolver operaciones con números, te tenemos malas noticias, tanto ChatGPT como Bing Chat no son la mejor opción. Hace poco publicamos el artículo ChatGPT no es bueno con las matemáticas, donde ponemos en evidencia las fallas de ambas IA. Sin embargo, podemos decir que Bing Chat procesa un poco mejor la información que ChatGPT. Veamos un ejemplo a continuación.

Le hemos preguntado a ChatGPT el siguiente problema matemático: Héctor guarda 25 euros en su hucha, lo que supone sumar una cuarta parte del dinero que ya había. ¿Cuánto dinero hay ahora en la hucha? La respuesta correcta a este enunciado es 125 euros.

Se puede ver que el chatbot intentó resolverlo usando una ecuación matemática. Aunque el procedimiento parece muy convincente, lamentablemente no tuvo éxito y no pudo brindarnos una respuesta correcta. El resultado fue totalmente erróneo.

Le hicimos la misma pregunta a Bing Chat de Microsoft y podemos decir que esta IA hizo un buen trabajo al plantear las ecuaciones correctamente e incluso pudo encontrar la cantidad de euros que había en la hucha inicialmente. Pero, aunque la IA pudo brindar información relevante, no respondió la pregunta. Parece que la respuesta proporcionada por la IA no se enfocó en el objetivo principal del enunciado.

Si estás buscando usar una IA para resolver problemas matemáticos, es importante tener en cuenta que diferentes versiones de GPT pueden ofrecer resultados diferentes en términos de precisión y capacidad de procesamiento. Mientras que ChatGPT, gestionado por GPT-3.5, es una herramienta útil, no es tan preciso como el Chat de Bing con GPT-4.

Esta última versión es más avanzada y puede procesar más datos, lo que le permite entender mejor lo que le estás preguntando y te puede brindar respuestas más precisas. Si necesitas resolver problemas matemáticos, te invitamos a considerar usar el Chat de Bing con GPT-4. Pero te aconsejamos que revises muy bien respuesta, porque no siempre acierta.

Creatividad y redacción

Para probar la creatividad de ambas IA, le pedimos que redactara un limerick (un tipo de poema humorístico) acerca de un chiquillo que hace travesuras. Los limericks suelen tener un tono humorístico o absurdo y pueden ser bastante ingeniosos. Concretamente, le preguntamos a ambas IA ¿puedes escribir un limerick sobre un niño travieso? Y estos fueron los resultados:

Podemos ver que ChatGPT tiene una excelente creatividad y ha seguido perfectamente la estructura de un limerick: compuesto por cinco líneas y cuya estructura de rima AABBA, donde los primeros, segundos y quintos versos riman entre sí y tienen un número de sílabas similar, mientras que los terceros y cuartos versos riman entre sí y tienen una estructura similar.

Si has manejado ambos modelos de lenguaje de Inteligencia Artificial, habrás notado que ChatGPT únicamente tiene una forma de responder a las preguntas, mientras que Bing Chat tiene 3 opciones: creativo, equilibrado y preciso. Para este ejemplo, hemos seleccionado el estilo creativo de Bing Chat.

Sin embargo, la creatividad de Bing Chat no se queda atrás. ¡Es impresionante cómo la tecnología de la IA ha avanzado tanto! Pero hay un pequeño detalle: el chatbot no siguió la estructura de cinco líneas que debe tener un limerick. Esta podría ser una pequeña desventaja frente a su rival. Por esta razón, podemos decir que este round lo ha ganado ChatGPT.

Consejos y soluciones a problemas personales

Le planteamos una situación hipotética a estos chatbots, en donde una mujer les pide ayuda por un caso de infidelidad que está pasando y quiere que le aconsejen que hacer. Cada IA ha reaccionado de una forma diferente. La situación hipotética es la siguiente: “Hoy, de regreso a mi casa, he visto a mi esposo besándose con otra mujer. Él no notó mi presencia y yo seguí mi camino. Ahora estoy en casa, esperando a que llegue. ¿Qué me aconsejas hacer?”

Vemos que ChatGPT se apresura a dar algunos consejos para calmar un poco a la persona afectada. Como consejero virtual, se esfuerza por brindar algunas pautas que la podrían ayudar a lidiar con esta situación de manera saludable. Por si fuera poco, termina con unas palabras para intentar subirle el ánimo. ¡Es asombroso ver la capacidad que tiene esta IA!

En cuanto a Bing Chat, este se comporta como ese amigo confiable con el que puedes hablar y contarle tus problemas. Simula preocuparse por ti y quiere saber cómo te sientes para poder ayudarte mejor. Antes de ofrecerte algún consejo, prefiere saber cuál es tu posición ante la situación y cuál es tu primer impulso, para así poder brindarte un consejo más personalizado y útil. Es como tener a un amigo virtual a tu lado para apoyarte en todo momento.

Fiabilidad de la información

¿Confías en los datos que te proporcionan ChatGPT y Bing Chat? Sabemos que esto es muy importante para ti, así que queremos asegurarnos de que tengas toda la información que necesitas para decidir en qué chatbot confiar. Le hemos preguntado a ambas IA acerca de cómo llegar a un monumento que no existe con la intención de verificar la fiabilidad de la información que cada uno proporciona.

ChatGPT nos da las instrucciones precisas de cómo llegar ha dicho “monumento”. Incluso parece que prefiere complacernos a darnos una respuesta correcta. Posiblemente, se ha confundido con el juego de palabras entre la réplica de la Torre Eiffel en Barcelona y la dirección de un lugar a otro. Ha Perdido claramente el objetivo de la pregunta.

Sin duda, el Chat de Bing nos ha dado una respuesta acertada. Primero deja claro que nunca ha existido nada parecido a la torre Eiffel en Barcelona. Luego, nos da una ruta para llegar a la verdadera réplica de la Torre Eiffel en Torrejón de Ardoz, en Madrid, partiendo desde Granollers. ¡La reacción de Bing Chat es sorprendente!

Accesibilidad móvil

Actualmente, ChatGPT está disponible a través de un navegador web, lo que significa que puedes acceder a la web de OpenAI, incluso, desde el navegador de tu móvil. También puedes usar ChatGPT en Telegram para obtener respuestas inteligentes y conversaciones divertidas.

El Chat de Bing también funciona sin problemas en dispositivos móviles a través de Microsoft Edge. Además, también puedes acceder a través de la aplicación Bing de Microsoft Corporation en cualquier móvil Android, sin tener que instalar Microsoft Edge.

Veredicto final

Si estás buscando información precisa sobre temas técnicos o eventos recientes, te recomendamos usar Bing Chat. Es probablemente la mejor opción para ti, especialmente si quieres buscar en la web en tiempo real. Pero si lo que buscas son respuestas más creativas y conversacionales, entonces ChatGPT es lo tuyo.

Ambos chatbots tienen sus ventajas y desventajas, así que es importante elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y expectativas. Esperamos que esta comparación te haya sido útil para tomar una decisión. ¡No dudes en probar ambos y ver cuál prefieres!