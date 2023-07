Las 5 aplicaciones que toda persona con trastorno bipolar debería tener

La salud mental es tan importante como la salud del cuerpo, en especial para los pacientes con trastorno bipolar. Esta enfermedad se caracteriza por periodos de depresión prolongados, seguido de periodos de manía, lo cual es un gran reto que afrontar, pero por esa razón hoy hemos decidido crear una lista con 5 apps que todo paciente con trastorno bipolar debe llevar en su móvil.

Estas aplicaciones están diseñadas para abarcar varios aspectos de la vida de un paciente con alguna patología de la mente, en este caso haremos énfasis en el trastorno bipolar. Sin embargo, las aplicaciones pueden resultar útiles para una gran variedad de personas, te invitamos a que les eches un vistazo y le des un nuevo rumbo a tus días.

Daylio, un diario para llevar un registro sencillo y dinámico de tu humor

Un problema que enfrentan las personas con trastorno bipolar es no saber cómo actuar frente a ciertos estados de ánimo, si esto te pasa y sientes que te frustras por no saber que hacer, lo mejor podría ser llevar un diario de emociones. Es decir, especificar las acciones que has hecho durante el día y como te has sentido con cada una de ellas, explicar tu humor y qué cosas han hecho que mejore o que empeore, de esta forma se te hará más sencillo controlar los síntomas de tu trastorno bipolar.

Daylio te mostrará también un conjunto de estadísticas sobre tu vida con gráficas sencillas que representan tu humor y su relación con las actividades que realizas a diario. También incluye la opción de un diario regular para que escribas cualquier cosa que necesites drenar, sin mencionar el hecho de que te permite establecer metas para construir hábitos y fijar notificaciones de actividades que te ayuden a mantenerte centrado y saludable.

Medisafe, tu mejor apoyo a la hora de hacerte cargo de tu tratamiento

Si hay algo muy importante en el tratamiento de cualquier patología, es la adherencia al tratamiento, en especial en las patologías crónicas, como muchos trastornos mentales. El problema con esto es que un aspecto característico del trastorno bipolar es que, durante los episodios de depresión, el paciente suele perder el interés en muchas cosas, como por ejemplo su tratamiento y durante los episodios de manía suele olvidar que los necesita.

Para eso es necesario contar con un software que le recuerde al paciente que debe consumir sus medicamentos para poder mantenerse en un estado estable. Medisafe no solo te recuerda con alarmas y notificaciones que debes tomar tus medicamentos, sino que también te brinda funciones como:

Notificaciones personalizadas para cada medicamento .

. Te pide que especifiques cada aspecto clave del medicamento como su dosis, presentación, nombres comerciales, intervalos, etc.

como su dosis, presentación, nombres comerciales, intervalos, etc. Te recuerda también cuando tienes que comprar más de tu medicamento , para que nunca te falte.

, para que nunca te falte. Te recuerda cuando tienes citas programadas con tus médicos tratantes.

con tus médicos tratantes. Te brinda información específica sobre cada medicamento , como su función, composición, posibles interacciones, etc.

, como su función, composición, posibles interacciones, etc. Tomar todo tipo de notas .

. Llevar un registro de varios indicadores de salud como el estado de ánimo, la presión arterial, los niveles de glicemia en sangre, etc.

Headspace, es una app de meditación y consciencia especial para los episodios de depresión

Un síntoma muy común en el trastorno bipolar son los episodios de irritabilidad y de privación del sueño, los cuales generan una gran cantidad de estrés en la persona. Es por eso que decidimos agregar Headspace a esta lista, ya que esta es una app que te permite conectarte mejor contigo mismo y liberar todo el estrés que no te permite concentrarte en llevar tu día con tranquilidad.

La meditación, los ejercicios de respiración y las diferentes herramientas que brinda Headspace como sonidos relajantes, ruido blanco, música tranquila y guías para la relajación no son una cura a la enfermedad, pero funcionan como apoyo. En especial para síntomas como el insomnio que no colaboran con tu buen estado general, así que si quieres encontrar algo de paz interior, te recomendamos esta app.

Y en caso de que te interese buscar otras opciones de aplicaciones que te ayuden a dormir, te dejamos nuestro artículo de las 5 aplicaciones de Android que te ayudaran a dormir mejor.

SuperBetter, una app que te ayudara convertirte en el héroe de tu propia historia

La calidad de vida de los pacientes con trastorno bipolar no suele ser la mejor y en muchos casos este problema viene dado por la falta de motivación y de una guía para alcanzar metas personales. Por esta razón incluimos en nuestra lista de las 5 aplicaciones que toda persona con trastorno bipolar debería tener a SuperBetter, una app diseñada para traer un factor como de RPG a tu propia vida y alcanzar un alto nivel de resiliencia.

SuperBetter utiliza la psicología dinámica de ver la vida como un videojuego para superar tus propios obstáculos y alcanzar todo tipo de victorias personales. Cada jugador que inicia sesión en SuperBetter es motivado a realizar actividades clave en su día a día y luego marcar estas en la app para ganar potenciadores, vencer a los malos y obtener logros impresionantes. Además de eso, la app lleva una estadística de tu crecimiento como persona y como jugador para que te sientas motivado.

Yana, tu acompañante virtual para cuando no te sientas tan bien

You Are Not Alone, son las palabras utilizadas para crear el nombre de esta app, YANA, las cuales se traducen como «tú no estás solo». Esta app completamente en español está diseñada para ayudar a sus usuarios a ser el tipo de personas que quieran ser con la ayuda de un conjunto de actividades creadas para tu bienestar y además un chatbot dinámico que está dispuesto a leerte cuando lo necesites.

En ocasiones anteriores también te habíamos hablado de Pi una IA diseñada para cuando solo quisieras alguien con quien hablar. Te invitamos a que le des un vistazo a esa app también.

Pero volviendo con Yana, esta app utiliza un conjunto de técnicas de terapia cognitivo conductual para mejorar el estado mental de la persona. Es decir, al ayudarte a cambiar la forma en la que piensas, se espera que puedas mejorar tu comportamiento y aprendas a actuar para mejorar tu calidad de vida.

Ahora, es importante mencionar que Yana no es el sustituto de la terapia ni del tratamiento psiquiátrico, es solo un apoyo para estas, así que evita descuidar tu tratamiento médico.

Recuerda que no eres débil por necesitar ayuda, así que cada vez que sientas que no puedes más, nunca tengas miedo de pedirle a algún ser querido que te dé una mano. Siempre hay alguien dispuesto a dar una mano, por eso desde Androidphoria hacemos lo que podemos para apoyarte en los momentos difíciles, en este caso con 5 apps que todo paciente con trastorno bipolar debería tener en su móvil.

Si necesitas ayuda y no sabes a quién acudir, te pedimos que por favor visites este enlace y si conoces a alguien que podría beneficiarse de leer este artículo te invitamos a que se lo compartas. Eso ha sido todo por ahora, nos despedimos y te deseamos un maravilloso día.