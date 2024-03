Cómo eliminar mi cuenta de Worldcoin

La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido poner en pausa las operaciones de Worldcoin, el proyecto de criptomonedas que te ofrece créditos por escanear tu iris. En vista de este suceso, muchas personas están preguntándose cómo eliminar una cuenta de Worldcoin y borrar tus datos de la plataforma para siempre. Si este es tu caso, tenemos buenas noticias y malas noticias que explicaremos más adelante.

En el siguiente artículo te enseñaremos cómo borrar tu cuenta de Worldcoin con un breve repaso de cómo borrar tus datos de Worldcoin. Si te interesa desligarte de este proyecto liderado por Sam Altman, el CEO de OpenAI, no dejes de leer este artículo que hemos preparado para ti.

¿Cómo borrar tus datos de perfil de Worldcoin?

Probablemente, has leído las noticias de que Worldcoin, el proyecto de criptomonedas que utiliza datos biométricos de sus usuarios, ha sido prohibido en España y otros países por recolectar información personal de sus usuarios con técnicas engañosas. Eso explica por qué estás aquí y el porqué te interesa borrar tu cuenta de Worldcoin.

Bueno, el proceso para eliminar tus datos de perfil de Worldcoin consiste en seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la app de Worldapp en tu móvil, si no la tienes, abajo te dejaremos un botón para que la descargues fácilmente.

en tu móvil, si no la tienes, abajo te dejaremos un botón para que la descargues fácilmente. Ubícate en la sección de World ID y presiona en el icono de engranaje para entrar a los Ajustes de la app .

. Presiona en Seguridad y Privacidad.

Deslízate hacia abajo y pulsa en Solicitar eliminación de datos .

. Selecciona la opción de Borrar mi información .

. Mantén presionado el botón que dice Mantén pulsado para eliminar .

. Una vez que se termine la eliminación de datos, lo único que tienes que hacer es salirte de la app y borrarla.

¿Cuáles son los datos de Worldcoin que puedes borrar?

Por si no lo has notado, los datos que puedes borrar de Worldcoin son los datos de perfil, estos datos incluyen lo siguiente:

Algunas imágenes tomadas por el orbe de verificación.

Número telefónico.

Contactos.

Registro de notificaciones.

Es decir, si lo que buscas es cambiar tu número de la base de datos de Worldcoin o la lista de contactos que tenías allí, pues te sirve de maravilla. Sin embargo, es muy probable que lo que quisieras borrar fueran los datos de tu cuenta, tus movimientos en ella y en especial la imagen de tu iris de su base de datos, pero lastimosamente esto es imposible.

La app te da a entender muy bien que los datos de tu cuenta no serán borrados, es decir, Worldcoin aún podrá quedarse con estos datos:

Tus claves públicas.

Historial de transacciones.

Tenencias de la cuenta.

Código de Iris.

El hecho de que Worldcoin no te deje eliminar los datos de tu cuenta, hace que todo el proceso sea aún más sospechoso. Así que si aún no te has inscrito en este proyecto, te recomendamos que tomes en consideración lo que te hemos dicho hasta ahora. Con eso finalizamos nuestro artículo sobre cómo eliminar mi cuenta de Worldcoin. Si el artículo te ha parecido interesante, compártelo con tus colegas, nosotros nos despedimos y esperamos verte en otra oportunidad.