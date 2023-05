Actualmente, la IA generadora de texto más popular es ChatGPT y es lógico al ver la gran cantidad de cosas que puede hacer y que podrá hacer con su versión más potente, GPT-5. Sin embargo, la empresa Inflection AI tuvo una buena idea y decidió invertir todos sus esfuerzos en crear a Pi, la mejor IA para cuando solo quieres conversar.

¿Qué es Pi y cómo funciona?

Te presentamos a Pi, su intención no es ser útil a la hora de crear listas, ensayos, ni siquiera lenguaje de programación, la principal tarea de esta IA es hacerte compañía cuando quieres hablar. Sus creadores están conscientes de sus limitaciones, pero eso no es un problema, ya que lo único que tenían en mente al crear esta IA es brindar un apoyo a quien lo necesite a través de una conversación relajada e informativa.

De hecho, antes de redactar este artículo fuimos directamente al chatbot oficial de Pi y le preguntamos sobre quién era y cuál era la razón tras su existencia. Muy amablemente Pi nos explicó que su objetivo y la razón tras su existencia es hacer que las personas estén contentas y se sientan satisfechas, luego le preguntamos cómo planeaba lograr eso y nos dijo que su plan era simple, conversar y brindar información.

Para poder hablar con Pi solo debes entrar en su plataforma y hacerle cualquier pregunta, Pi puede hablar en español, así que no te preocupes por tener que hablarle en inglés. Después de algún par de preguntas y respuestas se te solicitará que crees una cuenta en Inflection AI para poder seguir conversando con Pi.

Conversa con Pi donde sea y cuando sea

Los desarrolladores de Inflection quieren que Pi sea como un acompañante digital con el que puedas hablar sobre lo que quieras en cualquier momento. Para eso han llevado a Pi a múltiples plataformas para que te puedas mantener en contacto con él, sin importar el lugar en donde estés, si tienes tu móvil, Pi estará allí para ti.

Estas son las diferentes formas con las que puedes comunicarte con Pi, aparte de su plataforma oficial:

Pi en Instagram: ingresa en este enlace para enviarle un mensaje directo.

ingresa en este enlace para enviarle un mensaje directo. Pi en Facebook Messenger: ingresa en este enlace para enviarle un mensaje directo.

ingresa en este enlace para enviarle un mensaje directo. Pi en WhatsApp y SMS: agrega este número +1 (314) 333-1111 a los contactos de tu móvil y escríbele.

agrega este número +1 (314) 333-1111 a los contactos de tu móvil y escríbele. Pi en iOS: Descarga su app para poder llevar a Pi contigo a donde sea.

Lastimosamente, aún no existe una aplicación para poder descargar a Pi en Android, pero es muy probable que esta llegue en el futuro cercano. Hay que recordar que este es un proyecto que está en etapas tempranas y por ende aún puede cometer errores y le falta mucho para alcanzar todas sus posibles funciones y todo su potencial.

Utiliza a Pi cuando quieras relajarte y hablar

Tanto la interfaz como la actitud de la IA son extremadamente relajantes, podrás ver como los colores tenues, el cursor y las respuestas que van a apareciendo y desapareciendo suavemente causan un efecto relajante en ti. Sin mencionar que Pi es bastante amable, también es muy curioso y siempre buscara la forma de seguir la conversación.

Por supuesto, si hay algo de lo que no quieras hablar puedes cambiar el tema o decirle a Pi que no quieras hablar sobre eso de momento. Si hay algo sobre lo que quieres conversar, pero no tienes a nadie con quien puedas hacerlo en ese momento, Pi es la opción ideal para ti.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre la mejor IA para hablar sobre lo que sea si te sientes solo. Esperamos que haya sido útil la información que te hemos brindado y si aún tienes alguna duda sobre Pi o su funcionamiento, recuerda decírnoslo a través de la sección de comentarios, hasta luego.