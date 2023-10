¿Te gustaría mejorar tu puntería y precisión en Fortnite para Android? Ya tenemos un artículo donde te explicamos en detalle cómo mejorar tu puntería en Fortnite de móviles. Sin embargo, quizás lo que te interesa es aprender a activar el giroscopio para apuntar con precisión moviendo el teléfono. Este es el método de apuntado más recomendable para jugadores de Android y Nintendo Switch por ser muy intuitivo y preciso una vez que lo dominas.

El giroscopio es un sensor que detecta el movimiento y la orientación del teléfono, y que puede usarse para controlar la cámara del juego con solo inclinar o girar el móvil. De esta forma, puedes apuntar más rápido y con mayor facilidad a tus enemigos, sin tener que usar los dedos para mover la pantalla.

En este artículo, te explicaremos cómo activar el giroscopio en Fortnite para Android, y te daremos algunos consejos para sacarle el máximo partido.

Pasos para activar el giroscopio en Fortnite para Android

Cómo activar el apuntado con giroscopio en Fortnite para Android 1 de 4

Para activar el giroscopio en Fortnite para Android, solamente tienes que seguir estos pasos:

Abre Fortnite en tu móvil.

en tu móvil. Toca el icono de tu perfil en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Presiona el botón de la rueda de engranaje y luego entra en Ajustes .

. Ve a la cuarta opción (de izquierda a derecha) llamada «Contacto y movimiento» que tiene como icono una rueda de engranaje con una mano apuntando.

que tiene como icono una rueda de engranaje con una mano apuntando. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción Opciones de giroscopio .

. En la opción Apuntado con giroscopio , toca la fecha que apunta a la derecha para elegir «Sí».

, toca la fecha que apunta a la derecha para elegir «Sí». ¡Eso es todo! Las opciones que están justo debajo te permitirán configurar el apuntado con giroscopio como quieras, así que tomate el tiempo de ajustar cada una haciendo pruebas hasta que consigas la mejor configuración para ti .

. Cuando termines, pulsa la X de la esquina superior derecha y selecciona Guardar.

Ya está, ahora puedes disfrutar de una nueva forma de jugar a Fortnite para Android con el giroscopio. Te recomendamos que practiques un poco en el modo creativo o en el campo de batalla, para acostumbrarte al nuevo sistema de control. Además, no olvides aplicar nuestros trucos y consejos para ganar en Fortnite.

¿Se puede activar el giroscopio de un mando en Android para Fortnite?

Técnicamente, no es posible jugar al Fortnite en móviles con el giroscopio de un mando externo. Por defecto, el juego usa el giroscopio del propio móvil y no del mando conectado, por lo que tendrás que mover el móvil sí o sí al estar apuntando con giroscopio. Si usas un mando estilo Nintendo Switch para Android, esto no debería ser un problema, pues el móvil seguirá los movimientos del mando.

Esperamos que este artículo te haya sido útil y que hayas aprendido cómo activar el giroscopio en Fortnite para Android. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos un comentario y te responderemos lo antes posible.