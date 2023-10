Para qué sirven las cartas en blanco de Disney 100 en TikTok

A pesar de que el juego de cartas de Disney en TikTok explica de forma muy expeditiva todas las reglas, como así también cómo jugar de forma correcta, hay un pequeño “vacío” que hasta el día de la fecha no han llenado.

Básicamente, nos referimos a las famosas cartas en blanco que suelen aparecer a diario al momento de completar cuestionarios o realizar cualquiera de las misiones que se renuevan todos los días.

Si llegaste hasta aquí buscando una respuesta al respecto, déjanos decirte que estás en el lugar indicado. En esta oportunidad vamos a mostrarte para qué sirven las cartas en blanco, como así también qué se pueden hacer con las mismas, ¡no te lo pierdas!

¿Para qué sirven las cartas en blanco de Disney 100 años en TikTok?

A diferencia de lo que comparten los usuarios que juegan a este juego de cartas en TikTok, las cartas en blanco no sirven para absolutamente nada. Hay ciertos rumores de que las mismas podrán utilizarse en la cuarta semana para conseguir comodines, pero la realidad es completamente diferente.

Entrando en el apartado desde el que se informan las reglas del juego en cuestión, Disney no dice absolutamente nada sobre este tipo de cartas. Investigando mucho más a fondo, y consultando con otros jugadores, aquellos que han completado todos los mazos desde el principio, este tipo de cartas desaparecen de forma automática.

En resumen, las cartas en blanco solo indican que no se ha podido obtener ninguna de las cartas del mazo semanal, serían como una especie de desperdicio. La probabilidad de obtener este tipo de cartas es de 1 entre 3, ¿qué quiere decir esto? Que obtendrás una carta en blanco cada dos cartas de personajes de Disney.

¿Qué se pueden hacer con las cartas en blanco de Disney 100 en TikTok?

La respuesta a esta pregunta es “NADA”. No podrás hacer nada con las cartas en blanco que hayas obtenido al momento de abrir sobres. En otras palabras, solo podrás cambiar las cartas repetidas de personajes de Disney.

Por último, pero no por eso menos importante, desde aquí te aconsejamos no prestarle atención a este tipo de cartas, pues el juego en cuestión las añade para que no sea tan sencillo completar los mazos semanales.