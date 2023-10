¡Disney está de fiesta! Tras haber logrado cumplir 100 años, sorprendieron a todo el mundo con un juego de cartas que sin lugar a dudas despertará el fanatismo de aquellas personas que han disfrutado de la enorme cantidad de películas animadas que han llegado al cine a lo largo de esos 100 años de historia.

Si has visto vídeos en TikTok hablando de esto mismo, pero no pudiste hallar el juego en cuestión, déjanos informarte que estás en el lugar indicado. Aquí vamos a mostrarte paso a paso cómo jugar al juego de cartas de Disney en TikTok, como así también cómo conseguir más cartas, y qué deberás hacer para intercambiar aquellas que tienes repetidas, ¡no te lo puedes perder!

¿Cómo jugar al juego de cartas de Disney en TikTok?

A pesar de que la app de TikTok para Android e iOS implementó una actualización hace algunos días, la cual puedes descargar de forma manual en Play Store o App Store, no todos han encontrado este juego de cartas.

Si tú eres uno de ellos, y hasta el momento no te ha salido la pantalla que te permite acceder a este juego, ¡no desesperes! Por suerte, existe una forma de encontrar el juego de cartas de Disney en TikTok, ¿cómo? Siguiendo cada uno de los pasos que te mostramos a continuación:

Lo primero que deberás hacer es abrir la app de TikTok que tienes instalada en tu teléfono.

que tienes instalada en tu teléfono. Una vez que te encuentres dentro de la red social, tendrás que pinchar en la pequeña lupa que aparece arriba a la derecha de la pantalla.

que aparece arriba a la derecha de la pantalla. En el buscador, deberás escribir la palabra “Disney” (sin las comillas), y luego pinchar en el resultado verificado (el que tiene una pequeña palomita de color celeste).

(el que tiene una pequeña palomita de color celeste). Luego, tendrás que ingresar en la pequeña portada que dice “Disney 100 on TikTok”.

Presiona en “Aceptar y continuar”.

En segundos, se habilitará el juego de cartas de Disney. Podrás pinchar en “Abrir” para recibir tus tres primeras cartas.

Recuerda seguir pinchando en “Abrir” para recibir el resto de las cartas de bienvenida.

Si por algún extraño motivo aún no has podido encontrar este juego en TikTok, puede que el mismo no haya sido habilitado en tu país, estarás obligado a tener que descargar TikTok Beta en tu móvil, como así también utilizar una VPN.

¿Cómo conseguir más cartas en el juego de Disney en TikTok?

Cuando hayas recibido tus tres primeras cartas, podrás obtener muchas más, ¿cómo? Pues cumpliendo con los distintos objetivos que aparece en el apartado llamado “Juega con Disney”.

En pocas palabras, podrás conseguir más cartas de Disney realizando estas acciones:

Sigue una cuenta oficial de Disney : deberás seguir alguna de las cuentas oficiales de Disney en TikTok (puedes seguir varias cuentas para recibir más cartas).

: deberás seguir alguna de las cuentas oficiales de Disney en TikTok (puedes seguir varias cuentas para recibir más cartas). Mirar un vídeo de Disney : visualizar vídeos de Disney de forma completa, te permitirá acceder a muchas más cartas.

: visualizar vídeos de Disney de forma completa, te permitirá acceder a muchas más cartas. Comparte esta página : si compartes el juego de Disney por el servicio de mensajería de TikTok, o bien usando cualquier otra app de mensajería, podrás recibir más cartas.

: si compartes el juego de Disney por el servicio de mensajería de TikTok, o bien usando cualquier otra app de mensajería, podrás recibir más cartas. Responde al cuestionario diario de Disney : todos los días se habilitará un cuestionario que te permitirá acceder a una nueva carta.

: todos los días se habilitará un cuestionario que te permitirá acceder a una nueva carta. Abre la app de Disney+: si tienes instalada la aplicación de Disney+ en tu móvil, podrás recibir una nueva carta.

Recuerda que cada semana se habilitará una nueva tirada de cartas, por lo que solo podrás hacerte con aquellas que aparecen en la pantalla principal del juego. Así mismo, si no has conseguido alguna carta de una semana en específica, deberás pedírselas a aquellos usuarios que la tiene repetida.

¿Cómo intercambiar cartas en el juego de Disney en TikTok?

Si tienes varias cartas repetidas y quieres ayudar a otras personas a que completen los mazos semanales, no necesitarás descargar otras aplicaciones, o bien seguir complicados pasos, pues el juego de Disney en TikTok te permite intercambiar cartas de forma simple y rápida:

Dentro del juego de cartas en cuestión, tendrás que pinchar en la carta que tienes repetida : solo podrás compartir aquellas cartas que tienes más de dos veces.

: solo podrás compartir aquellas cartas que tienes más de dos veces. Una vez elegida la carta, deberás pinchar en “Compartir carta”.

Por último, selecciona la app de mensajería que deseas utilizar para compartir esa carta.

Cabe añadir que puedes compartir todas las cartas que quieras, ya que no existe ningún tipo de limitación al respecto. Así mismo, si tus amigos o familiares no se han sumado a este juego, podrás ponerte en contacto con otros usuarios en TikTok para intercambiar esas cartas.

Incluso, existe un truco para conseguir esas cartas sin tener que hablar con otros usuarios, ¿cuál es ese truco? Crear nuevas cuentas en TikTok y utilizarlas para conseguir esas cartas que te faltan. Puedes cambiar de cuenta dentro de la red social de manera simple y rápida.

Sin más nada que agregar al respecto, aún se desconoce cuál será la recompensas que se entregará a aquellas personas que logren completar todos los mazos. Conoceremos esta información la cuarta semana del juego (específicamente el 6 de noviembre de este año).