Los Google Pixel nos muestran el software de Android tal cual es, sin los elementos añadidos en las capas de personalización de otros fabricantes. Y si tú tienes uno de los móviles de Google, esto te encantará, ya que traemos para ti, las 10 mejores aplicaciones que puedes instalar en tu smartphone de la serie Pixel. Así que no te pierdas este artículo.

Con AZ Screen Recorder, podrás grabar la pantalla de tu Pixel

Az Screen Recorder es, tal vez, la mejor aplicación para grabar la pantalla de cualquier móvil Android, y por supuesto, los Google Pixel no son la excepción. Esta app no necesita root, no tiene limite de tiempo para tus grabaciones, marcas de aguas, ni anuncios. Además te permite hacer pausas y luego continuar grabando.

Su funcionamiento es sumamente sencillo, por lo que no debes tener problemas para empezar a usarla. También cuenta con algunas opciones de edición y hasta te permite dibujar en la pantalla mientras grabas. Su descarga es gratuita, sin compras dentro de la aplicación.

Snapseed, el potente editor de fotos de Google

Los Google Pixel tienen unas de las cámaras más potentes del mercado. Sin embargo, a pesar de las funciones de edición integradas, hay otras aplicaciones que llevan la edición de fotos a otro nivel. Una de esas aplicaciones es Snapseed, que también es desarrollada por Google, pero no viene instalada por defecto en sus dispositivos.

Se trata de una aplicación gratuita comparable a Photoshop o Lightroom en términos de calidad de edición, pero que solo cuenta con una versión móvil. Además, incluye herramientas como un editor de imágenes RAW DNG, filtros para eliminar aspectos no deseados en una foto, doble exposición para mezclar imágenes, creación de collages y más. Por si fuera poco, su descarga es completamente gratuita.

Simplenote, la app de toma de notas más eficiente para tu Pixel

Muchas aplicaciones para tomar notas tienden a ser bastante básicas y no mantienen a las personas tan organizadas como les gustaría. Simplenote tiene como objetivo contrarrestar esta tendencia. Y es que con esta app no tendrás que guardar tus notas manualmente, ya que toda la información ingresada se guarda automáticamente.

La aplicación se vuelve más eficiente a medida que agregas más notas, porque organiza tus entradas con etiquetas y categorías de búsqueda. Una de las mejores características de Simplenote es que sincronizará automáticamente las notas en otros dispositivos Android, e incluso es compatible con iOS, Mac, Windows y Linux.

Muzei Live Wallpaper te das mejores opciones de fondos de pantalla

Si no puedes decidir qué imagen seleccionar como fondo de pantalla en tu Pixel, Muzei Live Wallpaper puede ayudarte. Esta aplicación gratuita te ofrece cientos de imágenes de los mejores artistas de las “Bellas Artes” para usar como fondo de pantalla. En un momento, tu fondo de pantalla puede ser Van Gogh; en otro momento puede ser Gaudí o Picasso.