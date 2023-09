Epix Play es seguro este APK para ver series y películas gratis

En la actualidad, muchas plataformas de streaming han optado por ser más restrictivos con sus servicios, lo cual ha llevado a muchos usuarios a optar por plataformas de streaming gratuitas. Muchas de estas vienen en forma de aplicaciones como Youcine, Magis TV y la app que traemos para ti hoy llamada Epix Play.

Si quieres saber más cosas sobre esta app como su funcionamiento, su contenido y principalmente si es seguro utilizar Epix Play o no, no dejes de leer este artículo. Es importante mencionar que Androidphoria no apoya la piratería ni la violación a los derechos sobre propiedad intelectual y este artículo solo se ha hecho con fines informativos. Habiendo aclarado eso, hablemos un poco más sobre si es seguro usar Epix Play o no.

¿Qué es Epix Play y qué funciones tiene?

Empecemos por hablar un poco sobre la app y sus funciones principales, pues, en resumidas cuentas, Epix Play es una app de streaming de series y películas de todo tipo. En esta podrás encontrar un catálogo bastante amplio que va desde títulos clásicos como El padrino hasta los más recientes estrenos como Oppenheimer y Retribution.

Entre las mejores características de esta app está su nivel de organización y es que Epix Play clasifica su contenido de formas muy útiles. Para darte una idea clara de cómo funciona Epix Play permítenos explicarlo de la siguiente manera, dentro de la app puedes encontrar el contenido organizado por sus géneros, su fecha de estreno, la región de la que vienen e incluso hay secciones para cada servicio de streaming. Algo que sin duda facilita mucho el trabajo de encontrar una serie o película en particular.

Y como si eso no fuera suficiente, Epix Play también ofrece canales de televisión en vivo como HBO y Cinemax. No son muchos los canales disponibles para el momento en el que se redactó este artículo, pero es muy probable que su catálogo se haga más extenso con el tiempo, mientras tanto puedes usar otras apps como SFNTV.

¿Es seguro descargar y usar Epix Play?

Como ya mencionamos antes, esta no es una app completamente legal, lo que quiere decir que no la encontrarás en ninguna tienda de apps convencional. Por ende, es necesario descargar el APK de Epix Play para poder instalarla. Nuestra recomendación es que sigas los pasos que te dejaremos más adelante para hacerlo y no te confíes de cualquier página que encuentres, siempre descarga tus APK de fuentes confiables.

Para asegurarnos de que el proceso era seguro, buscamos el APK de Epix Play desde su página oficial y lo analizamos con la ayuda de VirusTotal. La buena noticia es que ninguno de los servicios de detección de malware arrojo algún resultado riesgoso para tu dispositivo, así que descargar el APK de Epix Play por el método que te explicaremos a continuación, es seguro.

En cuanto al uso de Epix Play, es necesario aclarar que al ser una app de streaming ilegal de series y películas, es muy probable que no dure mucho tiempo en funcionamiento. El único riesgo es que un día vayas a entrar en la app y no esté funcionando, de resto, no hay muchos peligros con usar esta aplicación.

¿Cómo descargar Epix Play en tu móvil?

Para empezar a ver películas y series gratis en Epix Play, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en el siguiente enlace y presiona en donde dice Descargar Epix Play APK .

. Esto te redirigirá a otra página, solo tienes que bajar y presionar en el enlace que dice Descargar Epix Play 1.1 AQUÍ .

. Nuevamente, serás redirigido a otra página, espera a que se termine la cuenta regresiva y presiona en donde dice Descargar Ahora .

. Esto te llevará al sitio de descarga en MediaFire, presiona en donde dice Download Now .

. Se iniciará la descarga del archivo APK, lo único que tienes que hacer ahora es esperar a que se descargue y presionar en el archivo una vez que esté listo para que se instale.

Tienes que garantizar algunos permisos como el de instalar apps de fuentes desconocidas o de tu navegador en específico, para poder instalar Epix Play en tu móvil. En el caso de que no tengas experiencia haciendo esto, no te preocupes, en Androidphoria tenemos un artículo que te explica mejor todo el proceso para instalar un archivo APK en un móvil Android.

Eso ha sido todo por ahora, en conclusión, no existe un gran riesgo al descargar Epix Play para ver series y películas gratis en tu móvil. Siempre que te asegures de descargar tus APK de fuentes confiables. Si tienes alguna duda sobre esta app o algo de lo que te hayamos contado aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.