Youcine APK app para ver películas y series gratis, es segura

Es lógico desconfiar de las apps que ofrecen demasiado y que son gratuitas, es por eso que mucha gente se hace la misma pregunta ¿Youcine es segura de usar? En este artículo te daremos todos los detalles que necesitas saber sobre Youcine, cómo descargarla y por supuesto responderemos a la pregunta de si Youcine es segura o no.

Es probable que estés muy emocionado por encontrar una app que te permita ver películas y series gratis, especialmente después del cierre de Cuevana3. Sin embargo, recuerda tomar en consideración todo lo que te mencionamos en este artículo antes de decidir descargar Youcine o cualquier otra aplicación similar.

¿Qué es Youcine y segura de usar?

En ocasiones anteriores te hemos hablado de aplicaciones como Youcine, por ejemplo, en una oportunidad hablamos sobre Magis TV, la cual es una app que brinda un servicio similar. Tanto Youcine como Magis TV son apps de streaming de series, películas y eventos deportivos que son completamente gratis.

Ambas muestran una gran cantidad de contenido y por su naturaleza no pueden ser encontradas en la Play Store, por tal razón, si deseas descargarla, tienes que hacerlo a través de un archivo APK. Por tu seguridad, sometimos el enlace de descarga de Youcine a un análisis en VirusTotal para determinar si el APK tenía algún virus. La plataforma indicó que de los 90 servicios de detección de malwares, 1 de ellos clasificó al APK como riesgoso y el resto aseguran que el enlace está limpio.

Ahora, es tu decisión si quieres descargar esta app o no, pero como podrás ver, la mayoría de los servicios están de acuerdo en que el APK es seguro. Si aun así quieres estar aún más seguro de que tu móvil no corre peligro, puedes intentar con algún antivirus para brindar otro nivel de protección a tu móvil.

¿Cómo instalar Youcine en mi móvil para ver series y películas gratis?

Si decides descargar el APK de Youcine en tu móvil Android, pero no sabes cómo instalarlo, no te preocupes, tenemos un artículo para ti que te enseña el paso a paso para instalar un archivo APK en tu móvil Android. De igual forma, aquí te dejamos un tutorial sencillo para que puedas descargar y tener la app de Youcine:

Lo primero que debes hacer será entrar en Youcine , su página oficial cuenta con todos los enlaces de descarga que necesitas.

, su página oficial cuenta con todos los enlaces de descarga que necesitas. Presiona en el botón que dice Descargar bajo la opción de Smartphones .

. Probablemente, tu móvil te dirá que el archivo podría ser dañino, presiona en Descargar de todos modos, si deseas continuar con la instalación.

Y listo, ahora lo único que te falta hacer es presionar en el archivo descargado para comenzar el proceso de instalación. Una vez instalado, Youcine te brinda acceso a una gran cantidad de series y película de todo tipo. La mayoría son completamente gratis, sin embargo, existe cierto contenido al cual solo puedes acceder si pagas por una membresía de la app, la cual tiene un coste desde 6 $.

¿Existe algún riesgo al usar Youcine?

Como puedes ver, Virutotal no está completamente de acuerdo en que la app sea segura al 100%, sin embargo, es 1 servicio contra 89. Por otra parte, debes recordar que esta no es una aplicación legal en toda la extensión de la palabra, ya que su contenido es pirateado, lo cual no representa ningún riesgo para tu móvil, pero es probable que en cualquier momento la app deje de funcionar por infringir las leyes de protección intelectual.

Ahora, el verdadero riesgo es de donde obtienes el APK de Youcine, si lo sacas directamente de su página oficial, el riesgo es mucho menor a que si lo consigues en algún otro sitio. Recuerda siempre conseguir tus APK de sitios seguros como APKMirror, por ejemplo.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo de Youcine, la app para ver películas y series gratis. Esperamos haber respondido tu pregunta de si Youcine es segura o no y si te ha quedado alguna duda sobre lo que explicamos aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.