Aunque a simple vista WhatsApp es una aplicación de mensajería bastante sencilla, tiene muchas funciones ocultas. La mayoría de ellas son realmente útiles y mejoran la experiencia de chatear con amigos y familiares. ¿Crees que ya conoces todas las funciones de esta app? Pues cada año WhatsApp añade características nuevas, por lo que es muy probable que aún no sepas todo lo que puedes hacer en ella.

Para demostrártelo, enseguida te enseñaremos 5 trucos de WhatsApp que en 2022 de seguro aún no conocías. Te garantizamos que al menos uno de ellos ni te imaginabas que era posible, así que échales un vistazo.

Los 5 mejores trucos de WhatsApp en 2022

Hace poco hicimos un artículo con 13 trucos para usar WhatsApp como un pro. Los cinco que te mostraremos en esta ocasión no aparecieron en ese listado, pues son funciones que WhatsApp añadió recientemente a su aplicación para Android. Sin más que agregar, vamos a ver los trucos en cuestión.

Envía mensajes y fotos que se autodestruyen

Si no quieres que en WhatsApp quede guardada una conversación que tuviste con alguien en un chat o en un grupo, entonces deberías activar los mensajes temporales. Esta función hace que los mensajes se borren solos después de que fueron enviados. Es decir, se autodestruyen para que no quede registro de lo charlado. Para activar esta función, debes hacer lo siguiente:

Abre el chat o grupo de WhatsApp donde quieres activar la función.

donde quieres activar la función. Pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha.

Selecciona Ver contacto / Info. del grupo .

. Toca la opción Mensajes temporales .

. Elige la duración de los mensajes: 24 horas, 7 días o 90 días.

¡Listo! De esta forma, los mensajes que envíes en ese chat o grupo se eliminarán automáticamente para todos tras pasar la duración elegida.

Ahora bien, si vas a enviar por WhatsApp una foto que te puede comprometer y quieres que se elimine sola más rápido, entonces debes configurar la foto para que solo pueda verse una vez de esta forma:

Adjunta la foto que se autodestruirá en el chat que quieras, ya sea con el botón de la cámara o con el botón de adjuntar > Galería .

o con el . Antes de enviarla, pulsa el botón de 1 que está en la parte derecha del cuadro de texto.

que está en la parte derecha del cuadro de texto. Por último, presiona la opción de Enviar.

Quien reciba la foto solo podrá abrirla y verla una vez, ya que después se borrará de forma automática.

Lee mensajes sin que lo sepan con el widget de la app

Por si no lo sabes, los widgets en Android son pequeñas partes de una aplicación que puedes usar directamente desde la pantalla principal de tu móvil. La ventaja de los widgets es que te permiten utilizar las funciones de las apps sin tener que abrirlas. WhatsApp tiene un widget muy útil que te deja ver los mensajes que no has leído sin abrir la aplicación y, por lo tanto, sin enviar el check azul de confirmación de lectura.

Así que, si no quieres que tus contactos de WhatsApp sepan que ya has leído sus mensajes, pero a la vez no quieres desactivar el doble check azul para no levantar sospechas, utiliza el widget de esta forma:

Ve a la pantalla principal de tu Android.

Mantén pulsado un espacio vacío de la pantalla hasta que se abra un menú.

de la pantalla hasta que se abra un menú. Allí, selecciona Widgets .

. Elige el widget llamado WhatsApp 4 x 2 .

. Coloca el widget en algún lugar de tu pantalla.

¡Eso es todo! Los mensajes no leídos de WhatsApp aparecerán en ese widget y podrás leerlos completos. Si no salen completos, agranda el widget lo máximo posible.

Si quieres enviar un mensaje por WhatsApp a alguien que no quieres agregar como contacto en tu móvil, solo debes hacer esto:

Abre Chrome o el navegador web que uses en tu Android.

Pega lo siguiente en la barra de direcciones: https://api.whatsapp.com/send?phone=número .

. Cambia la palabra «número» por el número de teléfono de la persona con la que quieres chatear en WhatsApp. No olvides agregar al frente el prefijo telefónico del país. Por ejemplo, si es un número de España, el enlace quedaría así: https://api.whatsapp.com/send?phone=34000000000.

de la persona con la que quieres chatear en WhatsApp. Una vez que tengas el enlace listo con el número, pulsa la tecla Enter del teclado para acceder a esa dirección.

del teclado para acceder a esa dirección. Finalmente, presiona el botón Continuar al chat.

Si el número de teléfono está asociado a una cuenta de WhatsApp, automáticamente se abrirá un chat en la aplicación con ese número para que puedas conversar sin tenerlo como contacto.

Comparte tu WhatsApp más fácil con un código QR

¿Te da pereza dictarle tu número de teléfono a alguien para que te añada en WhatsApp? ¿Ni siquiera te sabes de memoria tu número? No hay problema. Si una persona te pide tu WhatsApp, solo debes mostrarle tu código QR de contacto para que lo escanee. Tras hacerlo, ya te tendrá agregado como contacto de WhatsApp. Para mostrar tu QR de WhatsApp haz lo siguiente:

Abre la aplicación de WhatsApp.

Toca el botón de los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes .

. Presiona el icono del código QR que está al lado derecho de tu nombre.

que está al lado derecho de tu nombre. Allí verás tu código que cualquiera puede escanear para agregarte.

Desde esa misma sección, puedes deslizar la pantalla hacia la izquierda para escanear el código QR de una persona.

Graba notas de voz sin mantener el botón pulsado

Este truco te resultará muy útil en el día a día. Y es que para grabar notas de voz con mayor comodidad puedes mantener la grabación de audio encendida sin dejar el botón pulsado de esta forma:

Ve al chat o grupo de WhatsApp que quieras.

Mantén pulsado el botón del micrófono para grabar una nota de voz.

para grabar una nota de voz. Desliza hacia arriba el botón hasta tocar el icono del candado.

el botón hasta tocar el icono del candado. Así, la interfaz cambiará y podrás grabar la nota de voz sin mantener pulsado el botón.

y podrás grabar la nota de voz sin mantener pulsado el botón. Además, puedes detener la grabación cuando quieras con el botón rojo para escucharla antes de enviarla.

Y ya está. Con estos 5 trucos podrás arrancar el 2022 usando WhatsApp como todo un pro. Si te gustaron, no dudes en compartirlos con tus amigos y familiares.