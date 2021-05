Xiaomi es una marca que ofrece smartphones de muy buena calidad, tienen Android como sistema operativo y una capa de personalización bastante eficiente, MIUI. Su última versión ya tiene fecha de presentación, MIUI 13. Lamentablemente esta capa todavía no ofrece nada que te impida perder los datos que son borrados por accidente.

Son diversas las causas que pueden hacer que borres archivos de tu móvil sin intención. Quizás estabas eliminando archivos que ya no necesitas, seleccionaste uno que no querías borrar, algún malware o virus pudo ocasionar esa pérdida de información o se ha formateado tu dispositivo. Estas pérdidas de información son una pesadilla. Por suerte, cuando se eliminan archivos algunos no se borran del todo.

Es importante que no sobreescribas los archivos antiguos con algunos nuevos, esto mientras te aseguras de poder recuperar los viejos primero. En este artículo aprenderás cómo recuperar datos eliminados en un móvil Xiaomi. Lo primero será saber si tienes algún respaldo en alguna nube. En caso de no saber cuál servicio de nube es mejor, aquí comparamos las mejores nubes personales.

Recupera tus datos borrados en un móvil Xiaomi con la copia de seguridad

Si normalmente haces copias de seguridad con tu dispositivo entonces tienes gran parte del trabajo hecho. En los móviles Xiaomi es sencillo hacer copias de seguridad porque incluyen la app para hacer dicha copia y Mi Cloud que es su nube. Si no sabes cómo hacer un respaldo de tu móvil, estas son todas las maneras de hacer un backup en Android. A continuación te daremos los pasos que debes seguir para restaurar una copia de seguridad.

¿Cómo recuperar con la Copia de Seguridad por defecto de Xiaomi los datos que se han borrado?

Esta app viene por defecto en los dispositivos Xiaomi. Si la has usado para hacer un respaldo de tu móvil debes seguir los siguientes pasos.

Inicia la app Copia de Seguridad. Te mostrará una lista de archivos que puedes recuperar, solo debes seleccionar el que quieres restaurar. Marca la opción ‘Restaurar’.

¿Cómo recuperar con Mi Cloud los datos que se han borrado accidentalmente?

Mi Cloud funciona como Google Drive y en ella tienes hasta 5 GB de almacenamiento disponible. Para recuperar tus archivos si has hecho alguna copia de seguridad con esta app, debes seguir estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta Mi. Tendrás que iniciarla en el navegador de tu dispositivo entrando en tu cuenta Xiaomi. Luego selecciona la opción ‘Productos’ y marca Mi Cloud. Aparecerán los tipos de archivos que puedes recuperar. Solo debes marcar el archivo que quieres restaurar y seleccionar ‘Descargar’.

También puedes recuperar tus datos desde la app de Mi Cloud en tu móvil Xiaomi. Necesitarás iniciar sesión en tu dispositivo y después ir a ‘Configuración’. Selecciona Mi Cuenta > Mi Cloud > Restaurar desde la copia de seguridad. Luego marca los archivos que quieres recuperar y la opción ‘Restaurar’.

Quizás Mi Cloud y los 5 GB que ofrece no sean suficientes para ti. En ese caso te dejamos estos servicios de nube en los que puedes guardar tus archivos sin pagar nada.

¿Cómo recuperar con Google Drive los datos borrados en un móvil Xiaomi?

Para usar Google Drive basta con que tengas una cuenta de Google. Al igual que en Mi Cloud, puedes acceder a esta nube desde tu ordenador o tu móvil. Si aún no has perdido tus archivos, aprende cómo hacer una copia de seguridad de los Documentos de Google. Accede al respaldo hecho por esta app siguiendo los siguientes pasos.

Ingresa desde la app o el navegador siguiendo el siguiente enlace Google Drive. Podrás ver una lista de todos los archivos que se han cargado. Puedes escribir el nombre del archivo en el buscador para encontrarlo más rápido. Ahora debes seleccionar el archivo que quieres restaurar y marcar la opción ‘Descargar’.

¿Quieres recuperar los datos borrados en un móvil Xiaomi que está roto?

Es probable que la pantalla de tu móvil se dañe y no puedas acceder a los datos del mismo. No debes preocuparte porque existe la posibilidad de recuperar esos archivos a los que ya no puedes ingresar. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que los datos no estén alojados en la nube, en caso de estar ahí debes seguir los pasos anteriores. Si no existe un respaldo de los datos debes usar una herramienta de recuperación de datos.

Si no tienes copia de seguridad puedes recuperar con FoneDog Toolkit los datos eliminados en tu móvil Xiaomi

Este software tiene una interfaz que es muy sencilla y escanea tu móvil en busca de archivos perdidos para restaurarlos. Con FoneDog puedes recuperar mensajes, contactos, registros de llamadas, imágenes, vídeos, archivos de audio y documentos. Lo mejor es que recupera los archivos perdidos sin dañar su funcionamiento. A continuación te explicamos cómo usar esta herramienta.

1. Instala y ejecuta el software para recuperar los datos eliminados en tu dispositivo Xiaomi

Instala FoneDog Android Data Recovery. Luego inicia el programa y conecta el móvil Xiaomi con el ordenador a través de un cable USB. Tu ordenador detectará el dispositivo.

2. Habilita la depuración USB

En el software te aparecerá una ventana en la que te pide que habilites la depuración USB. Esto solo es un proceso para permitir la conexión estable entre el móvil y el ordenador. Para habilitarla debes:

Ve a la configuración en tu móvil Xiaomi.

en tu móvil Xiaomi. Selecciona ‘Acerca del teléfono’ .

. Marca el ‘Número de compilación’ 7 veces hasta que aparezca un mensaje que dice “Está en modo desarrollador”.

hasta que aparezca un mensaje que dice “Está en modo desarrollador”. Regresa a la configuración .

. Selecciona ‘Opciones de desarrollador’ .

. Marca ‘Depuración USB’ .

. Selecciona ‘Aceptar’ en el software del ordenador y ‘Aceptar’ en tu dispositivo Xiaomi.

3. Elige los archivos que quieres recuperar de tu móvil Xiaomi

Cuando ya está establecida la conexión entre el móvil y el ordenador te aparecerá una lista de los tipos de archivos que puedes recuperar. Puedes restaurar todos los archivos o solo los que necesites. Luego selecciona ‘Siguiente’ para que inicie el escaneo.

4. Recupera los datos que necesitas en tu dispositivo Xiaomi

Cuando ya el programa ha escaneado tu móvil te aparecerán en la parte izquierda las categorías de archivos encontrados. Del lado derecho verás una lista con los archivos específicos según su categoría. Una de las mejores cosas del FoneDog Toolkit es que puedes tener una vista previa de los archivos y luego seleccionar los que te interesan. Solo debes seleccionar las casillas de los que necesitas restaurar y listo.

Ahora solo debes seleccionar ‘Recuperar’ para guardar los archivos en tu ordenador. Cuando hagas esto te aparecerá una ventana en la que debes especificar cuál será la carpeta de destino de dichos archivos. Una vez hecho esto podrás ver todos los datos recuperados en la carpeta que seleccionaste.

Es normal que puedas perder datos importantes de tu móvil. Por lo tanto, hacer copias de seguridad con regularidad es una buena práctica. Puedes hacerlo mediante las apps de nube que mencionamos anteriormente o hacerlo de forma manual pasándolos de tu dispositivo al ordenador. Igualmente ya sabes que si en algún momento pierdes acceso a tus datos y no tienes copia de seguridad, existen programas como FoneDog Toolkit que también pueden ayudarte a recuperarlos.

También es común que se dañe tu memoria USB y creas que la información que tenía se ha perdido. Esos datos también los puedes recuperar. Sigue estos pasos para acceder a la información de una memoria USB dañada.